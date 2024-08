Die Olympischen Spiele sind das größte internationale Multisportereignis und das ultimative globale Fest der Athletik und Einheit.

Im antiken Griechenland, wo die Olympischen Spiele vor etwa 2,800 Jahren begannen, waren sie ein bedeutendes sportliches, kulturelles und politisches Ereignis.

Der griechischen Mythologie zufolge waren die Olympischen Spiele untrennbar mit dem Olivenbaum verbunden, der Göttin der Weisheit, Athenes Geschenk an die Stadt Athen.

Die Ursprünge der Spiele lassen sich auf das Heiligtum von Olympia auf der südlichen Halbinsel Peloponnes zurückführen, wo im Jahr 776 v. Chr. die ersten urkundlich erwähnten Olympischen Spiele stattfanden.

Die Spiele waren Teil eines religiösen Festes zu Ehren von Zeus, dem Vater der griechischen Götter und Göttinnen. Für die alten Griechen war das Training von Körper und Geist ein entscheidender Aspekt der Kindererziehung.

"„Das Ideal des Heldentums war tief im Geist der alten Griechen verankert“, sagte Anna Gustafsson, eine in Athen lebende finnische Archäologin und Schriftstellerin. Olive Oil Times.

"Bei den Olympischen Spielen der Antike gab es keine Mannschaftssportarten“, fügte sie hinzu. ​"Stattdessen strebten die Teilnehmer nach individuellem Ruhm. Bei den Wettkämpfen wurden Kraft, Ausdauer, Mut und Schnelligkeit auf die Probe gestellt – genau die Eigenschaften, die bei einem heldenhaften Soldaten hoch geschätzt werden.“

"„Für Jungen aus Familien der Oberschicht war die Ausübung von Sport ein wichtiger Teil ihrer Erziehung und bereitete sie auf den Kampf vor“, sagte Gustafsson.

Delegationen und Athleten aus den antiken griechischen Stadtstaaten marschierten tagelang, um an den Spielen in Olympia teilzunehmen. Die Spiele fanden alle vier Jahre statt, sodass die Athleten für die nächste Ausgabe trainieren konnten.

Die Olympischen Spiele waren für die alten Griechen so wichtig, dass sie sie als Kalender verwendeten. Sie sagten beispielsweise: ​"das dritte Jahr des 21.st Olympiade“, um darauf hinzuweisen, dass seit der letzten Olympiade drei Jahre vergangen waren.

Auch die Feindseligkeiten zwischen den damaligen griechischen Stadtstaaten fanden während der Spiele statt, so dass Sportler und Zuschauer ohne Ablenkung an den Spielen teilnehmen konnten.

"„Zu dieser Zeit hatte Griechenland keine Zentralregierung“, sagte Gustafsson. ​"Stattdessen wurde das Land von unabhängigen Stadtstaaten regiert, die oft miteinander im Konflikt lagen.“

"Kulturell war die antike griechische Welt jedoch vereint“, fügte sie hinzu. ​"Dies war teilweise den panhellenischen Festen zu verdanken, die die Griechen zu friedlichen Feiern zusammenbrachten und sie an alles erinnerten, was sie gemeinsam hatten, wie Religion und Ideale.“

Bei Olympischen Spielen gab es nicht immer Goldmedaillen. Im antiken Griechenland war der typische Preis für die Sieger der Spiele ein Kranz aus ineinander verschlungenen Olivenzweigen von wilden Olivenbäumen, die in Olympia wuchsen.

"In den Töpfermalereien dieser Zeit gibt es zahlreiche Darstellungen hierzu“, sagte Gustafsson.

​"Die Gewinner konnten außerdem wertvolle Preise erhalten, beispielsweise eine mit Olivenöl gefüllte Amphore, Prozessionen zu ihren Ehren, Bronzeschilde oder Dreibeine.“

Der Olivenbaum galt im antiken Griechenland als heilig und wurde mit Frieden und Einheit in Verbindung gebracht. Bittsteller hielten in Tempeln oder bei der Annäherung an mächtige Personen Olivenzweige in der Hand, um ihren Status zu signalisieren.

Werbung

Werbung

Der Olivenzweig, mit dem die Sieger der antiken Olympischen Spiele geehrt wurden, verwies auch auf die tiefere Bedeutung des Olivenbaums im antiken Griechenland.

Besonders in Athen gewann der Olivenbaum an politischer Bedeutung, was sich in den Gesetzen zum Schutz der Bäume widerspiegelte. Wer einen Olivenbaum zerstörte, dem drohte die Todesstrafe. Olivenbaumbesitzer durften in einem Jahr nicht mehr als 0.6 Zentimeter von einem Baum abschneiden, sonst drohten ihnen hohe Geldstrafen.

Historiker haben die Beziehung zwischen dem Olivenbaum und der Region Attika als den Beginn der Kontrolle eines Raums durch eine Gruppe von Menschen – die damaligen Herrscher Athens – identifiziert.

Der Raum (das Land) ersetzte anschließend Blutlinie und Reichtum als wichtigste politische Machtquelle Athens.

Der Staatsmann Kleisthenes begründete den Verfassungsrahmen, den er den Athenern im 6.th Chr., die schließlich zur Geburt der Demokratie führte, auf die starke Verbindung zwischen räumlicher Kontrolle und Staatsbürgerschaft im Stadtstaat Athen zurück.

Antike griechische Weinkanne aus dem 6.th Jahrhundert v. Chr. mit der Darstellung eines Boxkampfes (Foto: Cleveland Museum of Art)

Der Olivenbaum war auch eine wichtige Nahrungsquelle für die alten Griechen, die sich hauptsächlich von Oliven, Weintrauben und etwas Getreide, entweder Gerste oder Weizen, ernährten.

Olivenöl wurde zur Zubereitung von Speisen verwendet und diente im antiken Griechenland zahlreichen religiösen und praktischen Zwecken.

"Die Bedeutung des Olivenöls im antiken Griechenland kann nicht genug betont werden“, sagte Gustaffson. ​"Ich glaube nicht, dass es in unserer modernen Welt ein Material gibt, das zugleich heilig, praktisch und ein wichtiges Wirtschaftsgut ist.“

"Olivenöl könnte ein heiliges Geschenk an die Götter sein und als Trankopfer in Heiligtümern wie Olympia verwendet werden“, fügte sie hinzu. ​"Vor dem Sporttraining salbten die Sportler ihren Körper mit Olivenöl, um ihre Haut vorzubereiten. Außerdem reinigten sie sich nach dem Schwitzen, indem sie ihre Haut mit einer Mischung aus Olivenöl und Sand einrieben und dann den Schmutz abkratzten.“

Der durchschnittliche Jahresverbrauch eines Bürgers eines Stadtstaates an Olivenöl betrug damals 40 bis 50 Liter: 15 bis 20 Liter wurden für die Zubereitung von Speisen verwendet, weitere 20 Liter für die Hygiene, zwei Liter für Zeremonien, drei Liter für Lampen und 0.5 Liter für medizinische Zwecke.

Gustafsson stellte fest, dass Olivenöl, Wein und Töpferwaren zu den wichtigsten Gütern für den internationalen Handel im antiken Griechenland gehörten.

"Der Handel mit den Nachbarländern war ein Grund dafür, dass in Griechenland während der Bronzezeit eine blühende Zivilisation entstand“, sagte sie. ​"Daher war Olivenöl einer der Hauptmotoren des Lebens in Griechenland.“

Der Olivenbaum hat bei den Olympischen Spielen über die Jahrtausende Bestand gehabt.

Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen wurden die Gewinner zusätzlich zu ihren Medaillen symbolisch mit einem Olivenkranz geehrt, als Hommage an die alte Tradition.

Im Jahr 2021 wurde im Garten des Olympischen Hauses in Paris im Vorfeld der Olympischen Spiele 2024 ein Olivenbaum gepflanzt, um den Frieden und die Universalität der Spiele zu symbolisieren.

"Auf einigen olympischen Medaillen, etwa denen von Atlanta 1996, war auch ein Olivenzweig als universelles Symbol für den Geist der Olympischen Spiele abgebildet“, sagte Gustafsson.

"Die Wurzeln der Verbindung von Olympischen Spielen und Frieden liegen in den Olympischen Spielen der Antike“, fügte sie hinzu. ​"Denken Sie daran, dass in den antiken griechischen Stadtstaaten während der Spiele ein Monat lang Frieden herrschte und alle Gräueltaten aufhörten.“

Von Hunderten olympischen Athleten aus kriegszerrütteten Ländern, die sich während der Olympischen Spiele 2024 in Paris versammelten, um zum Frieden aufzurufen, bis hin zu Sportlern wie dem Bergsteiger Jimmy Chin und dem weltberühmten Tennisspieler Rafael Nadal, die die Bedeutung von Olivenöl in ihrer Ernährung gelobt haben: Die Vielseitigkeit des Olivenbaums als zeitloses Symbol des Friedens und Grundlage einer gesunden Ernährung ist auch heute noch bei den Olympischen Spielen und im Sport präsent.