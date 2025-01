Irak kündigt Pläne für Wiedereintritt in den Olive Council an

Der irakische Premierminister Mohammed Shia‘ Al Sudani hat die Absicht seines Landes angekündigt, dem Internationalen Olivenrat (IOC) wieder beizutreten.

Al Sudani machte die Ankündigung während seines Treffens mit dem IOC-Geschäftsführer Jaime Lillio bespricht in Madrid die Schritte der irakischen Regierung zum Wiederbeitritt zur zwischenstaatlichen Organisation.

"Wenn der Irak Mitglied des IOC werden möchte, muss er einen formellen Antrag bei der Organisation einreichen“, sagte ein IOC-Vertreter Olive Oil Times. ​"Ab diesem Zeitpunkt würde ein Prozess beginnen, in dessen Rahmen der Rat der Mitgliedsstaaten über die dem Irak zuzuweisende Quote entscheiden würde.“

Siehe auch: China zeigt Interesse an einer Mitgliedschaft im Olivenrat

Die Quote bestimmt die Höhe des finanziellen Beitrags des Iraks zum IOC und seine Stimmrechte. Die Quote wird auf Grundlage der Aktivitäten des Landes im Olivensektor berechnet.

Sobald der Antrag eingereicht ist, muss das irakische Parlament das Gesetz von 2015 ratifizieren. Internationales Übereinkommen über Olivenöl und TafelolivenAl Sudani sagte, dieser Prozess sei bereits im Gange.

"Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, wird der Irak offizielles IOC-Mitglied mit Rechten und Pflichten“, sagte der IOC-Vertreter. ​"Die irakischen Staatsbürger würden von den Aktivitäten des IOC profitieren, insbesondere von der technischen Zusammenarbeit.“

"Das Land wäre zudem verpflichtet, den Handelsstandard des IOC zu respektieren und durchzusetzen. Dieser schützt die Verbraucher, indem er die Anwendung von Qualitätsstandards für Olivenöl und Tafeloliven sicherstellt“, fügte der Beamte hinzu.

Der Irak war dem IOC 2008 zunächst beigetreten, zog sich jedoch einige Jahre später aufgrund wirtschaftlicher und administrativer Schwierigkeiten zurück.

Das IOC erklärte, dass die Entscheidung des Irak zum Wiederbeitritt einen entscheidenden Schritt hin zur Wiedereingliederung des Landes in die Organisation und zu seinem Engagement für die Wiederbelebung seines Olivensektors bedeute.

IOC-Daten zufolge ist die Olivenölproduktion im Irak vernachlässigbar, das Land erzeugt jedoch jährlich etwa 10,000 Tonnen Tafeloliven.

Der Olivensektor musste im letzten Jahrzehnt eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen. So wurden beispielsweise Olivenhaine im Nordwesten des Landes während der Besetzung durch den sogenannten Islamischen Staat (ISIS) von 2014 bis 2017 zerstört.

"„Obstgärten, Olivenhaine sowie Weizen- und Gerstenernten wurden zerstört“, heißt es in einem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (Sipri) aus dem Jahr 2022. ​"Eine gemeinsame Schätzung der Weltbank und der irakischen Regierung schätzte die Gesamtkosten der Schäden im Agrarsektor von Ninive auf rund 1377 Milliarden Dinar (95 Millionen US-Dollar).“

"In Baschika etwa hat der IS Olivenhaine mit Hunderttausenden von Olivenbäumen zerstört, von denen einige Jahrhunderte alt waren“, heißt es in dem Bericht weiter. ​"Der einst blühende Olivenhandel der Stadt, der auf Öl und Seife spezialisiert war, erlitt darunter schweren Schaden.“

Abgesehen vom Konflikt stehen die irakischen Olivenbauern vor zahlreichen weiteren Herausforderungen, darunter hohen Strom- und Treibstoffkosten.

"„Strom ist sehr teuer und es gibt keine Unterstützung für Landwirte in Form von subventioniertem Strom oder Treibstoff“, sagte ein Olivenbauer in Bashiqa gegenüber Sipr.

Auch die starke Konkurrenz durch importierte Tafeloliven schadet den lokalen Erzeugern, denen es oft schwerfällt, die Oliven zu wettbewerbsfähigen Preisen auf dem Inlandsmarkt zu verkaufen.

"„Der Import von Oliven hat unseren Markt stark beeinträchtigt und die Regierung unterstützt uns überhaupt nicht“, sagte Ali Jarjis, ein anderer Olivenbauer in Bashiqa, der kurdischen Nachrichtenagentur Rudaw.

Trotz dieser Herausforderungen gibt es seit mehreren Jahren Bemühungen, den Sektor wiederzubeleben.

Im Jahr 2022 wird die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) identifizierte Oliven als strategische Nutzpflanze für die von Dürre gefährdeten Regionen im Norden und Nordwesten des Irak.

Zu diesem Zweck hat das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen die Eröffnung einer hochmodernen Olivenölmühle in Baschika unterstützt, während das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen die Bemühungen fördert, im hübschen Haditha im Zentrum-Westen des Landes Olivenbäume anzupflanzen.