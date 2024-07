Herausforderungen und Chancen für den marokkanischen Olivenölsektor

Seit die Olivenölproduktion vor mehr als zehn Jahren als strategischer Sektor für die wirtschaftliche Entwicklung Marokkos eingestuft wurde, arbeiten lokale und internationale Entscheidungsträger daran, den Olivenanbau rentabler und widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen.

Diese Bemühungen haben zwar dazu beigetragen, dass die Olivenölproduktion stetig von durchschnittlich 41,800 Tonnen pro Jahr in den Erntejahren 1990/91 bis 1994/95 auf durchschnittlich 141,600 Tonnen pro Jahr in den letzten fünf Erntejahren anstieg, der Inlandsmarkt steht jedoch weiterhin vor erheblichen Herausforderungen.

Der Preis für Olivenöl ist in Marokko wie in anderen großen Erzeugerländern gestiegen… trotz der ​ ' Kontrollierter Export“, der den Binnenmarkt isolieren und weniger anfällig für äußere Einflüsse machen soll. - Lisa Paglietti, FAO-Ökonomin

"„Um den prognostizierten Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Wasserverfügbarkeit wirksam zu bewältigen, müssen die Interessenvertreter und Entscheidungsträger des Sektors in Marokko rechtzeitig kurz- und langfristige Anpassungsstrategien für eine wärmere und trockenere Zukunft planen“, sagte Lisa Paglietti, Ökonomin bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO).

"Diese Strategien werden dem Land insgesamt dabei helfen, einen hohen und dauerhaften Wettbewerbsvorteil für den Olivenölsektor zu schaffen“, fügte sie hinzu.

Siehe auch: Ein Lichtblick für einige marokkanische Produzenten nach schlechter Ernte

Vertreter der FAO trafen sich mit ihren Kollegen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), lokalen Vertretern und Interessenvertretern beim 16.th Ausgabe der Internationalen Landwirtschaftsausstellung Marokkos in Meknes, um über die Reform des Sektors und den Aufbau von Klimaresilienz zu diskutieren.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse war, wie wichtig es ist, in neue Technologien und Verfahren zu investieren, um die Wasserwirtschaft in der Region zu verbessern.

"„Es ist entscheidend, Investitionen zu priorisieren und Stakeholder durch innovative Technologien und Techniken zu unterstützen, um das Wassermanagement so zu verbessern, dass jeder Tropfen zählt“, sagte Iride Ceccacci, Leiterin der Agrarindustrie der EBRD, bei der Veranstaltung.

"„In den Ländern im südlichen und östlichen Mittelmeerraum, in denen die EBWE investiert, sehen wir, dass der Olivenölsektor ein Beispiel dafür ist, wie er trotz der akuten Wasserknappheit, mit der er konfrontiert ist, florieren kann“, fügte sie hinzu und nannte Marokko als Beispiel.

Laut Angaben von EBRD-Vertretern ist Marokko für fast fünf Prozent der weltweiten Olivenölproduktion verantwortlich. Im Jahr 2021 entfielen auf den Sektor 13 Prozent aller landwirtschaftlichen Arbeitstage und 19 Prozent des Nahrungsmittelbedarfs des Landes.

Vertreter der Ausstellung diskutierten auch Strategien zur Bewältigung des Marktwettbewerbs und zur Einhaltung von Qualitätsstandards in der Olivenölindustrie. Sie konzentrierten sich auf die Einführung von Zertifizierungs-, Kennzeichnungs- und Rückverfolgbarkeitssystemen für Lebensmittelsicherheit und Umweltschutz, um nationale und internationale Märkte aufzubauen.

Die Veranstaltung fand anlässlich des zwölften Jahrestages der ursprünglichen Identifizierung des Olivenöls als strategischer Sektor zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Marokko durch die FAO und die EBRD statt.

Im letzten Jahrzehnt haben die beiden internationalen Organisationen mit dem marokkanischen Landwirtschaftsministerium und der marokkanischen interprofessionellen Olivenföderation zusammengearbeitet, um Mühlentechniker und Agronomen auszubilden, Schulungen zur Olivenölverkostung durchzuführen und Nachhaltige Politik.

Laut FAO hat das gemeinsame Vorgehen von Politik und Privatsektor zwischen 40 und 2009 zu einer 2020-prozentigen Vergrößerung der mit Olivenbäumen bepflanzten Fläche in Marokko geführt.

Die FAO und die EBWE führten außerdem ein Förderprogramm einen dynamischen und offenen Markt zu schaffen, der sich auf die Wertschöpfung entlang der gesamten Wertschöpfungskette konzentriert.

"Um dies zu erreichen, seien eine bessere Regulierung, Abfüllung und korrekte Etikettierung des Olivenöls erforderlich, insbesondere für den Verkauf in großen Mengen“, sagte Nuno Santos, stellvertretender Direktor der FAO. Olive Oil Times. ​"Darüber hinaus wurden in Zusammenarbeit mit der EBWE Schulungen angeboten, um den Kapazitätsmangel bei der Leitung einer Olivenölmühle und beim Beschneiden von Ästen zu beheben.“

Das Programm zielte auf eine Wertschöpfung von unten nach oben ab, indem es seine Bemühungen auf Natives Olivenöl extra Die Produktion wird reduziert und die Produzenten werden ermutigt, einzeln verpackte Marken zu verkaufen, anstatt sie in großen Mengen an europäische oder nordamerikanische Abfüller zu verkaufen.

Werbung

Werbung

"Es wurden Anstrengungen unternommen, das Import- und Exportmanagement durch die Zusammenarbeit mit der Exportförderungsagentur zu verbessern“, sagte Santos. ​"Dazu gehörten Initiativen zur Verbesserung der Qualität und Rückverfolgbarkeit, der Übergang von losem zu abgefülltem Olivenöl, die Durchsetzung von Lebensmittelsicherheitsmaßnahmen und Jugendliche einbeziehen in der Branche.“

Parallele Bemühungen zur Förderung des Binnenkonsums wurden jedoch durch hohe Weltweite Olivenölpreise und es wurden lokale Maßnahmen ergriffen, um ihre Auswirkungen zu begrenzen.

"Während der Veranstaltung haben wir das Problem der Preisspitzen kurz mit den Beteiligten besprochen“, sagte Paglietti. ​"„Die Preise für Olivenöl auf dem marokkanischen Inlandsmarkt sind sehr hoch, da der Preis für Oliven stark gestiegen ist, von 4 bis 5 Dirham (0.37 bis 0.47 Euro) pro Kilogramm Oliven auf 12 bis 14 Dirham (1.12 bis 1.31 Euro) pro Kilogramm.“

"Darüber hinaus waren die Olivenölvorräte aus den Vorjahren erschöpft und die Ernten fielen das zweite Jahr in Folge sehr schlecht aus“, fügte sie hinzu. ​"Dieser Preisanstieg bei Oliven ist auf ihre Knappheit zurückzuführen.“

Trotz der Umsetzung Exportkontrollen im Oktober Um die Inlandspreise für Olivenöl zu senken, sagte Paglietti, dass die Preise im zweitgrößten Produktionsland Nordafrikas weiterhin weit über dem Durchschnitt lägen.

"Der Preis für Olivenöl ist in Marokko ebenso gestiegen wie in anderen großen Erzeugerländern. In diesem Jahr erreichten die Preise für loser Olivenöl 7.50 € (8 €) pro Kilogramm, trotz der ​'„kontrollierter Export“, der den Binnenmarkt theoretisch isolieren und weniger anfällig für externe Einflüsse machen sollte“, sagte Paglietti.

"In der EU sind die Preise stark gestiegen aufgrund der Zusammenbruch der Ölproduktion, insbesondere in Spanien. Die lokalen Produktionskosten können diesen Anstieg in Marokko jedoch nicht rechtfertigen“, fügte sie hinzu. ​"Infolgedessen ist der Inlandsverbrauch noch drastischer zurückgegangen. Diese Situation lässt darauf schließen, dass Spekulation im Spiel sein könnte.“

Die Regierung verlangte von den Olivenöllieferanten eine Exportgenehmigung, um die Inlandspreise zu schützen und den Export von Flaschenöl zu fördern. Alle Exportanträge dieses Jahres wurden genehmigt, doch laut lokalen Akteuren war die Wirkung dieser Politik begrenzt.

"Die Auswirkungen waren auch deshalb gering, weil der Sektor zwei Jahre lang unter schwerer Dürre gelitten hat. Der marokkanische Markt wird von Massenverkäufen dominiert“, sagte Paglieti. ​"Nur zehn Prozent des auf dem lokalen Markt verkauften Olivenöls ist abgepackt. Das ist sehr, sehr wenig.“

"Selbst wenn also ein oder mehrere Käufer Olivenöl importieren, können sie den lokalen Marktpreis nicht beeinflussen, da dieser durch die Ölmenge bestimmt wird“, fügte sie hinzu. ​"Es ist eine sehr komplexe Gleichung, aber es ist die marokkanische Realität.“

"Diese Situation macht die Strategien der Regierung recht fragil und ihre wirksame Umsetzung sehr schwierig“, so Paglieti abschließend. ​"Um die Situation noch komplizierter zu machen, sind die Prognosen für die nächste Saison nicht ermutigend, da die Produktion sehr gering sein wird. Die Preise werden also sehr hoch bleiben und weitere Verbraucher vertreiben.“