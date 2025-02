Um die Bekanntheit und den Absatz seines nativen Olivenöls extra zu steigern, hat das tunesische Exportförderungszentrum (CEPEX) eine ehrgeizige Kampagne mit 20 weltweiten Werbeveranstaltungen gestartet.

Offizielle Stellen sagten, das Ziel der Veranstaltungen sei es, tunesisches Olivenöl auf neuen Märkten einzuführen und seine Präsenz auf traditionellen Märkten zu stärken, wie zum Beispiel Italy, Spanien und die Vereinigten Staaten. Tunesische Politiker zielen besonders auf Schwellenmärkte wie China, Katar, Saudi-Arabien und Nigeria ab.

Die Rettung des tunesischen Olivenöls liegt in den sehr günstigen Aussichten für den Olivenölverbrauch, der bis 30 2030 Milliarden Euro erreichen könnte. - Salem Fourati, Vizepräsident, International Studies Association

Sie hoffen auch, die Beziehungen in bestehenden Märkten zu stärken, darunter Südkorea und das Vereinigte Königreich, das reduzierte Tarife zum tunesischen Olivenölimport im Jahr 2021.

Mourad Ben Hassin, der Geschäftsführer von CEPEX, erklärte auf einer Pressekonferenz in Tunis, dass die Veranstaltungen auch Verkostungstage und kulinarische Vorführungen umfassen würden.

Das Zentrum hat bereits am 30. Januar bei einer Veranstaltung in der kenianischen Hauptstadt Nairobi eine geführte Verkostung und eine Werbefilmvorführung veranstaltet.th, bei der tunesische Exporteure, kenianische Importeure und Einzelhändler zusammenkommen.

Anfang Februar fand außerdem ein Business-to-Business-Treffen mit einer kongolesischen Delegation in Tunis statt, bei dem Olivenölproduzenten und -exporteure anwesend waren.

CEPEX wird im März auf der Lissabonner Lebensmittelmesse in Portugal sein, gefolgt von der Comsoprof im März im italienischen Bologna.

Im Mai wird CEPEX außerdem eine Delegation zur Teilnahme an Olive Japan in Tokio organisieren, die sich an Unternehmen und Verbraucher richtet.

Im darauffolgenden Monat wird das Zentrum eine Delegation zur Food & Beverage West Africa nach Lagos, Nigeria, entsenden. Im Laufe des Jahres sind weitere Veranstaltungen geplant.

Die Förderstrategie von CEPEX kommt an: Tunesische Exporteure konnten im Erntejahr 2023/24 hervorragende Erträge erzielen.

Daten des Nationalen Observatoriums für Landwirtschaft (Onagri) zeigten, dass Exporterlöse in den letzten zehn Monaten der Saison 2023/24 stiegen auf 1.5 Milliarden US-Dollar (1.44 Milliarden Euro), was einer Steigerung von 62 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum der Vorsaison entspricht.

Onagri führte die Umsatzsteigerung auf einen leichten Anstieg des Exportvolumens und die deutlichen Sprünge bei Olivenölpreise am Ursprung.

Während die Preise seit Ende der Erntejahr 2023/24 Im September dürften die Exportmengen 2024/25 wieder steigen. Das tunesische Landwirtschaftsministerium schätzt, dass die Produktion in der aktuellen Saison 340,000 Tonnen erreichen wird.

"„Tunesiens Rettung für das Olivenöl liegt in den sehr günstigen Aussichten für den Olivenölverbrauch, der einigen Exportmarkteinschätzungen zufolge bis 30 2030 Milliarden Euro erreichen könnte“, schrieb Salem Fourati, Vizepräsident der in Tunis ansässigen International Studies Association, in Kapitalis.

Fourati stammt ursprünglich aus der von Olivenöl geprägten Region Sfax und betonte, dass die anhaltenden Bemühungen zur Förderung tunesischen Olivenöls dazu geführt haben, dass der Anteil einzeln verpackter Olivenöle an den Gesamtexporten im Erntejahr 15/2022 von fünf Prozent auf 23 Prozent gestiegen ist.

Ben Hassin seinerseits ist optimistisch, dass die CEPEX-Kampagne den tunesischen Export ankurbelt und glaubt, dass dies zur Schaffung von mehr Arbeitsplätzen im Olivenölsektor beitragen wird.

"Wir glauben, dass unser umfassendes Werbeprogramm die Sichtbarkeit des tunesischen Olivenöls auf der Weltbühne deutlich steigern wird“, sagte Ben Hassin. ​"Unser Ziel ist es, die Exporte zu steigern und das reiche Erbe und die hervorragende Qualität unserer Produkte hervorzuheben.“