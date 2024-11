Türkei hebt Verbot für den Export von Olivenöl in großen Mengen auf

Die türkischen Olivenölproduzenten bereiten sich nach der vollständigen Aufhebung der Beschränkungen für den Export von Olivenöl in großen Mengen auf eine Steigerung ihrer Exporte in die USA, nach Japan und Australien vor.

Ihr Ziel ist es, in puncto Qualität und Preis mit den europäischen Herstellern zu konkurrieren und gleichzeitig auf anderen wichtigen Märkten, wo die Nachfrage steigt, deutliche Zuwächse zu erzielen, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, China und Japan.

Bis 2025 plant die Türkei, ihre Präsenz in diesen Regionen durch gezielte Marketing- und Handelspartnerschaften auszubauen.

Die Türkei wird ihre Kostenwettbewerbsfähigkeit weiterhin nutzen, um ihre Exportkapazitäten weiter auszubauen (und es türkischen Produzenten so zu ermöglichen, erfolgreich in preissensible Märkte einzutreten). - Sean Zacot, CEO, Boss Global Strategy

Das Verbot wurde 13 Monate nach der türkischen Regierung aufgehoben. suspendiertes Olivenöl in großen Mengen Exporte, um die Inlandspreise zu stabilisieren und den Export von einzeln verpacktem Olivenöl zu fördern, das höhere Preise erzielt als unverpacktes Olivenöl.

"„Die Beschränkung der Olivenölexporte in die Türkei wurde vorgenommen, um steigende Preise auf dem Inlandsmarkt zu verhindern“, sagte Mustafa Tan, Präsident des Nationalen Oliven- und Olivenölrats. ​"Da die Preise auf dem Inlandsmarkt jedoch an die Weltmarktpreise gekoppelt sind, war dieser Effekt kaum zu spüren.“

Im Juni Nach intensiver Lobbyarbeit von Produzenten und Exporteuren hat die Regierung das Verbot gelockert, sodass bis November 50,000 Tonnen exportiert werden können.

"Der Sektor forderte ständig eine Aufhebung der Exportbeschränkungen“, sagte Tan. ​"Daher ist unsere Branche mit der getroffenen Entscheidung zufrieden. Mit der Aufhebung der Exportbeschränkungen für Olivenöl haben die Branchenvertreter begonnen, den Weg nach vorn zu erkennen. Die Aufhebung der Exportbeschränkungen für Olivenöl wird der Branche Auftrieb geben.“

Die türkischen Olivenölproduzenten stehen vor der gegenteiligen Herausforderung: Nach mehreren Jahren guter Ernten sind die Lagerbestände übermäßig hoch und es gibt gewisse Schwierigkeiten beim Export von einzeln verpacktem Olivenöl.

"„Die Olivenölexporte der Türkei beschränken sich überwiegend auf Großverkäufe“, sagt Exportspezialist Serkan Yasser. ​"Vor dem Verbot gab es Befürchtungen hinsichtlich eines möglichen Versorgungsengpasses auf dem heimischen Markt. Unsere aktuelle Herausforderung ist jedoch die Anhäufung übermäßiger Olivenölvorräte.“

Laut Mehmet Emre Uygun, Vorsitzender des Verbands der Ägäischen Oliven- und Olivenölexporteure (EZZIB), verfügte die Türkei zu Beginn des Erntejahres über Vorräte von etwa 150,000 Tonnen Olivenöl.

Beobachter gehen davon aus, dass die Türkei im Erntejahr 350,000/2024 etwa 25 Tonnen Olivenöl produzieren wird. Da der Inlandsverbrauch bei etwa 120,000 Tonnen pro Jahr liegt, befürchten Emre Uygun und andere türkische Produzenten und Beamte, dass sie zu viel Olivenöl haben werden, das nicht exportiert werden kann, bevor es an Qualität verliert.

Einige Experten für die Lieferkette erwarten, dass türkische Hersteller sofort die Lücke füllen übrig bleiben zwei Jahre unterdurchschnittlicher Ernten in weiten Teilen des Mittelmeerraums. Spanien und Italien werden bis zum Erntehöhepunkt im November und Dezember praktisch keine Olivenölvorräte mehr haben.

"Während Europa mit Produktionsproblemen ringt, hat sich die Türkei als ernstzunehmender Konkurrent etabliert“, sagte Sean Zacot, Präsident und Geschäftsführer der Lieferkettenberatung Boss Global Strategy.

Das günstige Klima des Landes, wettbewerbsfähige Preise und strategische Initiativen haben dem Unternehmen geholfen, Marktanteile zu gewinnen.

"„Spanien hat derzeit mit Produktionsproblemen zu kämpfen, die auf Dürre und Klimawandel zurückzuführen sind, was zu erheblichen Versorgungslücken auf dem globalen Olivenölmarkt führt“, sagte Zacot.

"Als Reaktion darauf hat die Türkei ihre Produktionskapazität erfolgreich erhöht und bietet Olivenöl zu wettbewerbsfähigen Preisen an“, fügte er hinzu. ​"Diese Entwicklung hat zu einer erhöhten Nachfrage nach türkischem Olivenöl auf wichtigen Märkten geführt, insbesondere innerhalb der Europäischen Union, wo Spanien historisch eine beherrschende Stellung innehatte.“

Laut Zacot sind die Exporte aufgrund der jüngsten Abwertung der türkischen Lira weitaus wettbewerbsfähiger als die der europäischen Konkurrenz.

"Dieser Preisvorteil, gepaart mit der hohe Qualität von türkischem Olivenöl, hat es der Türkei ermöglicht, neue Käufer zu gewinnen und ihren Marktanteil zu vergrößern“, sagte er. ​"Prognosen gehen davon aus, dass die Türkei bis 2025 weiterhin ihre Kostenwettbewerbsfähigkeit nutzen wird, um ihre Exportkapazitäten weiter zu steigern.“

"Diese Situation hat es türkischen Produzenten ermöglicht, erfolgreich in preissensible Märkte in Asien, Afrika und Lateinamerika einzutreten“, fügte er hinzu.

Durch erhebliche staatliche Investitionen, die Einführung neuer landwirtschaftlicher Methoden und den Bau moderner Mühlen konnte die Qualität des türkischen Olivenöls verbessert werden, so dass die Produzenten ihren Schwerpunkt von der Massenproduktion auf die einzeln verpackte Ausfuhr verlagern konnten.

"Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf biologischem und nachhaltig produziertem Olivenöl, das im Einklang steht mit Globale Verbrauchertrends”, sagte Zacot. ​"Traditionell ist die Türkei als Exporteur von Olivenöl in großen Mengen bekannt, es gibt jedoch einen deutlichen Trend hin zur Etablierung robuster einheimischer Marken. Unternehmen investieren zunehmend in Marken-, Verpackungs- und Marketingstrategien, um türkisches Olivenöl als Premiumprodukt zu positionieren.“

Viele Produzenten des Landes sind jedoch weiterhin auf den Export in großen Mengen an die größten Abfüller der Welt angewiesen. Manche sehen in der Forderung nach einer Aufhebung des Exportverbots sogar ein stillschweigendes Eingeständnis, dass der Export in Einzelabfüllungen nicht so gut funktioniert, wie die Regierung gehofft hatte.

Da Menge und Qualität der Olivenölproduktion jedoch weiter steigen, gehen türkische Politiker und Produzenten davon aus, dass das Land auf dem globalen Olivenölmarkt eine immer größere Rolle spielen wird.

"„Die Olivenölexporte der Türkei verzeichneten im Erntejahr 80/2022 einen bemerkenswerten Anstieg von über 23 Prozent, wodurch die Versorgungsengpässe, die sich aus den Ausfällen in der europäischen Produktion ergaben, wirksam ausgeglichen wurden“, sagte Zacot.

"Die Anlage neuer Olivenhaine, verbunden mit Investitionen in moderne Verarbeitungsanlagen, verschafft der Türkei die Möglichkeit, ihre Produktionskapazität weiter zu steigern“, fügte er hinzu. ​"Bis 2025 strebt die Türkei jährliche Olivenölexporte von über 130,000 Tonnen an.“

Er wies darauf hin, dass für viele Produzenten der Export in die USA und nach Kanada im Vordergrund stehe, da dort die Zahlungsbereitschaft höher sei als in anderen Teilen der Welt und die Nachfrage stetig steige.

"„Türkische Produzenten richten ihre Bemühungen zunehmend auf den nordamerikanischen Markt, indem sie E-Commerce-Plattformen und Direktvertriebskanäle nutzen“, sagte Zacot. ​"Es wird erwartet, dass die Türkei bis 2025 ihre Exporte nach Nordamerika steigern wird, indem sie den Schwerpunkt auf Premiumprodukte und Bio-Olivenöl legt.“

Für das türkische Olivenöl bleibt die EU jedoch ein entscheidender Markt, da dort ein erheblicher Anteil der Exporte des Landes liegt.

"Angesichts der Produktionsherausforderungen, mit denen Spanien konfrontiert ist, ist türkisches Olivenöl in Europa stärker vertreten, insbesondere in Ländern wie Italien, Deutschland und Frankreich“, sagte Zacot. ​"Bis 2025 beabsichtigt die Türkei, ihre Stellung in der EU zu stärken, indem sie ihr Olivenöl als qualitativ hochwertige und kostengünstige Alternative positioniert.“

"Indem die Türkei die Angebotsdefizite auf den traditionellen Märkten ausnutzt, wettbewerbsfähige Preisstrategien anwendet und ihr Olivenöl als Premiumprodukt vermarktet, ist sie in der Lage, ihren Status als bedeutender Teilnehmer in der globalen Olivenölindustrie zu festigen“, schloss er.