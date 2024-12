Türkischer Olivensektor strebt Rekordexporte von 1 Milliarde Dollar an

Da der türkische Olivensektor voraussichtlich einen neuer Produktionsrekord In diesem Jahr haben die Behörden die Messlatte für den Export von Olivenöl und Tafeloliven des Landes höher gelegt. Im Erntejahr 1/950 soll ein Rekordwert von einer Milliarde Dollar (2024 Millionen Euro) erreicht werden.

"Wir gehen davon aus, dass wir in der Saison 2024/25 ein historisches Niveau bei der Oliven- und Olivenölproduktion erreichen werden. Wir streben Erträge von 475,000 Tonnen Olivenöl und 750,000 Tonnen Tafeloliven an“, sagte Emre Uygun, Vorsitzender des Verbands der Ägäischen Oliven- und Olivenölexporteure (EZZIB). Olive Oil Times.

In den nächsten fünf Jahren wollen wir unsere Exporte auf 1.5 Milliarden Dollar steigern. - Emre Uygun, Vorsitzender, EZZIB

"Ich glaube, dass diese Produktionsmengen ehrgeizige Exportziele für den türkischen Olivensektor darstellen“, fügte er hinzu. ​"Mit unserem Ziel, 200,000 Tonnen Olivenöl und 100,000 Tonnen Tafeloliven zu exportieren, streben wir einen Auslandsumsatz von insgesamt 1 Milliarde Dollar an.“

Spanien, Italien und die Vereinigten Staaten sind die wichtigsten Absatzländer für türkisches Olivenöl, während die Tafeloliven des Landes hauptsächlich nach Deutschland, in die Vereinigten Staaten, nach Rumänien und in den Irak exportiert werden.

Uygun sagte, dass EZZIB auch die Möglichkeit eines zollfreien Zugangs für türkisches Olivenöl und Tafeloliven zu wichtigen Handelspartnern wie der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich prüfe.

"Darüber hinaus planen wir branchenspezifische Handelsdelegationen in die Vereinigten Staaten und andere Länder sowie Werbeaktivitäten auf internationalen Handelsmessen, um das Wachstum unserer Exporte zu unterstützen“, sagte er. ​"In den nächsten fünf Jahren wollen wir unsere Exporte auf 1.5 Milliarden Dollar (1.43 Milliarden Euro) steigern.“

Was Olivenöl betrifft, kam es bei den türkischen Exporten in den letzten zwei Jahren zu Schwankungen hinsichtlich Menge und Umsatz.

Im Jahr 2022/23 exportierte das Land rund 146,000 Tonnen Olivenöl im Wert von etwa 709,000 US-Dollar (673,000 Euro).

Im Jahr 2023/24 gingen die türkischen Olivenölexporte jedoch mengenmäßig um 52 Prozent auf 71,000 Tonnen und wertmäßig um 29 Prozent auf 506,000 US-Dollar (481,000 Euro) zurück. wegen des Einbruchs in der Olivenölproduktion des Landes in diesem Jahr und die Verbot verhängt auf den Export von türkischem Olivenöl in großen Mengen.

Laut EZZIB erlitten türkische Olivenölproduzenten und -exporteure aufgrund des Exportverbots, das am 202.5. August 192.7 in Kraft trat und für 13 aufeinanderfolgende Monate.

Dennoch sind die Erzeuger des Landes in diesem Erntejahr optimistisch, ihre Exporte auf die internationalen Märkte steigern zu können.

"Die Rekordproduktionsmengen und die kürzlich erfolgte Aufhebung des Exportverbots dürften günstige Bedingungen für türkisches Olivenöl auf dem Weltmarkt schaffen“, sagte Nilufer Koray, Vertriebsleiterin bei Gaia Oliva aus der nördlichen Ägäisregion der Türkei.

"Wir erwarten in diesem Jahr einen Anstieg der Exporte für Gaia Oliva und die Türkei insgesamt“, fügte er hinzu. ​"Wir konzentrieren uns auf die Expansion in neue Märkte und stärken gleichzeitig unsere Präsenz in bestehenden Märkten.“

"„Dies ist ein entscheidender Moment für die Türkei, um ihren Ruf als globale Olivenöl-Großmacht zu stärken“, bemerkte Koray.

Der Olivenölsektor des Landes ist jedoch mit den Auswirkungen der Exportbeschränkungen für türkisches Olivenöl konfrontiert: Um den Inlandsmarkt zu stabilisieren, hat die Regierung in den letzten vier Jahren dreimal Exportverbote für loses Olivenöl verhängt.

Diese Exportverbote führten zwangsläufig zu einer Schrumpfung der internationalen Märkte für türkische Produzenten und Exporteure.

"Die Exporteure versuchen, den Schaden zu reparieren, der durch die in der Vergangenheit verhängten Exportverbote entstanden ist, und ihre Ausfuhren wieder zu steigern“, schreibt das Agrarnachrichten-Website Tarim Gündem.

"Mit der Rückkehr nach normale Produktion In Spanien gibt es die Befürchtung, aufgrund der gesunkenen Preise und vor allem aufgrund des gedrückten Wechselkurses nicht wettbewerbsfähig zu sein“, heißt es weiter.

"Auf der anderen Seite gibt es die Sorge, ​'„An wen werden wir so viel Öl verkaufen?‘“, schloss Tarim Gündem. ​"Das Verbot wurde aufgehoben, aber es war zu spät.“