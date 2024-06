Aserbaidschan wird 21. Mitglied des Olive Council

Der verbesserte Zugang zu internationalen Märkten, die optimierte Einführung von Standardverfahren und die Umsetzung bewährter landwirtschaftlicher Praktiken sind einige Gründe, warum der aserbaidschanische Olivenölsektor den Beitritt des Landes zur EU feiert Internationaler Olivenrat (IOC) als 21st Mitglied.

Laut Vahid Novruzov, dem Geschäftsführer von Agro Food Investments, einem der größten landwirtschaftlichen Betriebe des Landes, wächst das Interesse am Olivenanbau in Aserbaidschan und es wird erwartet, dass sich die Olivenanbaufläche in den nächsten Jahren auf 15,000 Hektar verdoppeln könnte .

"„Mitglied des IOC zu werden ist ein bedeutender Meilenstein für uns“, sagte Novruzov Olive Oil Times. ​"Es dauerte mehr als zwei Jahre, bis dieses Ziel erreicht wurde, was durch die Unterstützung des Landwirtschaftsministeriums ermöglicht wurde. Diese Mitgliedschaft ist wichtig, da sie mit den Zielen und Bestrebungen der Olivenölindustrie übereinstimmt.“

Die aserbaidschanische Regierung und die Unternehmer sind eingebettet zwischen Russland und dem Iran und pflegen enge Beziehungen zum benachbarten Georgien erheblich investiert in den letzten Jahren beim Aufbau einer modernen Olivenölindustrie geholfen.

"Im Namen des International Olive Council freue ich mich sehr, Aserbaidschan als unser neuestes Mitglied begrüßen zu dürfen“, sagte Jaime Lillo, der Geschäftsführer des IOC.

"Aserbaidschan, das seit 2021 als Beobachterland am IOC teilnimmt, verfügt über eine reiche Geschichte und Traditionen, die sicherlich zur Mission des IOC beitragen werden, das Wachstum und die Nachhaltigkeit des Olivenanbaus und -handels zu fördern, die Verbraucher zu schützen und ihr Wissen über Olivenöl zu erweitern zahlreich Nutzen für die Gesundheit," er fügte hinzu.

George Svanidze, ein georgischer Unternehmer und ehemaliger IOC-Präsident, bestätigte, dass die Ankündigung eine große Neuigkeit für den aserbaidschanischen Olivenölsektor sei.

"„Wir führen seit mehreren Jahren Gespräche mit der aserbaidschanischen Regierung und tauschten Besuche in Spanien und Georgien aus, da die Olivenproduktion im Land hervorragende Ergebnisse zeigte“, sagte er.

Svanidze, dessen Unternehmen und angeschlossene Landwirte ebenfalls stark in die Ansiedlung neuer Unternehmen investieren Olivenhaine in Georgien, stellte fest, dass der Beitritt Aserbaidschans zum IOC die Unterstützung ausländischer Experten und Qualitätszertifizierungen für die Olivenölproduktion erleichtern würde.

"Unsere aserbaidschanischen Freunde haben gesehen, wie wichtig das IOC und seine Experten für unsere Olivenausbauprojekte in Georgien sind“, sagte er. ​"Dank dessen haben wir hier 1.2 Millionen Olivenbäume gepflanzt.“

"Dank der IOC-Unterstützung investieren wir auch in neue Technologien und Maschinen und beginnen mit der Arbeit an neuen hochmodernen Olivenölmühlen“, fügte Svanidze hinzu.

In Aserbaidschan wachsen seit Jahrhunderten Olivenbäume, vor allem auf der Halbinsel Absheron, wo die günstigen klimatischen Bedingungen die Regierung dazu veranlassten, weitere Entwicklungen zu unterstützen.

Aserbaidschan produzierte im Erntejahr 1,000/2023 etwa 24 Tonnen Olivenöl. (Foto: Grand Agro)

Ziel der jüngsten Bemühungen ist es, vernachlässigtes Land zurückzugewinnen und gleichzeitig Chancen für die Landwirte vor Ort zu schaffen.

"„Im Jahr 2018 kaufte unser Unternehmen Grand Agro etwa 200 Hektar alte Olivenhaine unweit von Baku“, sagte Novruzov. ​"Sie waren baufällig, in sehr schlechtem Zustand und dem Aussterben überlassen. Dies war der Überrest einer einst großen Kollektivfarm.“

Das Unternehmen arbeitete daran, die alten Obstgärten wiederherzustellen und viele neue Bäume zu pflanzen.

"„In den Anfangsjahren haben wir viel über die Obstgartenbewirtschaftung gelernt, was dazu führte, dass etwa 30 Prozent unserer Obstgärten traditionell waren und die Bäume einen Abstand von bis zu fünf Metern hatten“, sagte Novruzov. ​"Der Rest ist intensiv und superintensiv.“

"Mit moderner Bewässerung und Düngung können wir nun eine Ernte von bis zu sieben bis acht Tonnen Oliven pro Hektar anstreben“, fügte er hinzu.

Das Unternehmen, der größte Olivenölproduzent des Landes, produzierte im Jahr 600 2023 Tonnen Olivenöl, mehr als 50 Prozent der Gesamtproduktion Aserbaidschans.

"Unser Ziel ist es, in naher Zukunft 1,000 Tonnen zu produzieren“, sagte Novruzov. ​"Die Nachfrage ist da, da wir nach Spanien, Israel, Russland, in die Vereinigten Arabischen Emirate und in die Türkei exportieren.“

Diese Ausweitung der Olivenernte ist nicht auf Aserbaidschan und Georgien beschränkt. ​"In der gesamten Region läuft ein Prozess“, sagte Svanidze. ​"Wir haben Gespräche mit Beamten in mehreren Ländern geführt und es besteht großes Interesse daran, weitere Investitionen in Olivenöl zu unterstützen.“

"Georgien und Usbekistan sind bereits IOC-Mitglieder. Nach Aserbaidschan gehen wir davon aus, dass das Interesse der kasachischen Regierung dazu führen könnte, engere Beziehungen zum Internationalen Olivenrat aufzubauen“, fügte er hinzu. ​"Mit Blick auf die Zukunft zeigen auch turkmenische Behörden und Landwirte Interesse.“

Aserbaidschan gehört zu einer Kohorte von Ländern, in denen der Klimawandel die Möglichkeiten des Olivenanbaus erweitert. (Foto: Grand Agro)

Laut Svanidze deckt sich das Interesse dieser Länder an der Entwicklung ihrer Olivenindustrie mit der dringenden Notwendigkeit, dass sich die globale Olivenindustrie an den Klimawandel anpassen muss.

In einer Interview im Januar mit Olive Oil TimesLaut Lillo besteht eine der Aufgaben des IOC darin, den Olivenanbau weltweit auszuweiten, um die Auswirkungen extremer Hitze und Dürre im Mittelmeerraum auf die weltweite Olivenölversorgung abzumildern.

"Auch wenn Länder wie Georgien, Aserbaidschan, Usbekistan und Kasachstan ein kühleres Klima als Mittelmeerländer haben, wachsen hier viele Olivensorten sehr gut“, sagte Svanidze.

"Die Erschließung neuer Produktionsländer ist eine strategische Mission in diesem Szenario [aufeinanderfolgender schlechter Ernten, angeheizt durch hohe Temperaturen und Dürre], das fast überall zu explodierenden Preisen für Olivenöl geführt hat“, fügte er hinzu.

Novruzov sagte, dass sich die Situation in Aserbaidschan schnell verändere. ​"Als wir anfingen, gab es in Aserbaidschan etwa 3,800 Hektar Olivenhaine, von denen sich die meisten in einem schlechten Zustand befanden“, sagte er. ​"Jetzt verfügen wir über mehr als 7,000 Hektar produktive Olivenplantagen.“

Laut Svanidze könnte die Entwicklung einer starken Olivenindustrie auch zu einem besseren Verständnis zwischen den beteiligten Ländern in einer Region führen, in der Konflikte und Spannungen die lokalen Bemühungen oft behindert haben.

"„Vögel bringen Olivenbaumzweige in die ganze Welt“, sagte Svanidze und spielte damit auf die biblische Taube und den Olivenzweig an, den sie Noah als Friedensangebot brachte.

"Wenn die Menschen die Olivenbäume sehen, die sie gepflanzt haben, und erkennen, wie lange sie leben können, ändert das ihre Einstellung“, fügte er hinzu. ​"Dies ist eine wichtige Motivation für Frieden und Stabilität weltweit.“