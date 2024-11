Die Internationaler Olivenrat (IOC) und China diskutieren über den Beitritt des Landes zu der zwischenstaatlichen Organisation.

Eine Delegation des Landes mit der zweitgrößten Bevölkerung und der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt besuchte im September den IOC-Hauptsitz in Madrid.

Deng Yu, der Direktor des Longnan Olive Oil Research Center, und Robert Woo, der Präsident der Olive Oil Life Association, trafen sich mit dem IOC Geschäftsführer Jaime Lillo soll die Frage des Beitritts und der Anerkennung weiterer chinesischer Labore und Verkostungsgremien prüfen.

Der Pro-Kopf-Verbrauch in China beträgt lediglich 0.04 Kilogramm pro Jahr, was das erhebliche Potenzial des Landes als wachsender Verbrauchermarkt unterstreicht. - Abderraouf Laajimi, stellvertretender Exekutivdirektor, IOC

Laut Abderraouf Laajimi, dem stellvertretenden Exekutivdirektor des IOC, gibt es in China bereits ein physikalisch-chemisches Labor für die Prüfung auf Rückstände und Verunreinigungen sowie ein vom IOC anerkanntes Verkostungsgremium.

"Angesichts des wachsenden Interesses am Olivenölkonsum, den Importen und der Inlandsproduktion in China ist es von entscheidender Bedeutung, die Qualitätskontrolle für importierte und lokal produzierte native Olivenöle zu verstärken“, sagte er. Olive Oil Times.

Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums produzierte China im Erntejahr 8,000/2023 24 Tonnen Olivenöl. Das USDA geht davon aus, dass die Produktion im kommenden Erntejahr 2024/25 etwa gleich hoch ausfallen wird.

IOC-Daten zeigen, dass der chinesische Olivenölverbrauch in den letzten 15 Jahren dramatisch zugenommen hat, von 12,000 Tonnen im Jahr 2008/09 auf einen Rekordwert von 57,500 Tonnen im Jahr 2021/22. In einer vorläufigen Schätzung für das im September endende Erntejahr 2023/24 prognostizierte das IOC einen Verbrauch von 46,000 Tonnen.

"Die Ausweitung der Zahl der vom IOC anerkannten Labore und Verkostungsgremien in China würde eine Schlüsselrolle bei der Verhinderung von Betrug, irreführenden Praktiken und Verfälschungen spielen“, sagte Laajimi. ​"Dadurch würden die Verbraucherrechte geschützt und sichergestellt, dass Olivenöle den internationalen Reinheits- und Qualitätsstandards entsprechen.“

Das IOC schätzt, dass China etwa vier Prozent der weltweiten Olivenölimporte ausmacht. Bei ihrem Treffen sagte Yu gegenüber Lillo, er rechne mit einem jährlichen Anstieg des Olivenölkonsums um etwa sieben Prozent, da die chinesischen Verbraucher Appetit auf Olivenöl entwickeln und das Produkt durch Marketinginitiativen neue Zielgruppen erreiche.

Laut Yu haben die Bauern in den 60 Jahren seit Einführung des kommerziellen Olivenanbaus in China in den zentralen Provinzen Gansu und Sichuan 120,000 Hektar Olivenbäume angepflanzt. Das Land verfügt über etwa 50 Mühlen, die jährlich 11,000 Tonnen Olivenöl produzieren können.

Während mit einem Anstieg der lokalen Produktion gerechnet wird, wies Laajimi darauf hin, dass der chinesische Markt mittel- und langfristig enorme Chancen für Olivenölproduzenten und -exporteure biete.

"Der Pro-Kopf-Verbrauch in China beträgt lediglich 0.04 Kilogramm pro Jahr, was das erhebliche Potenzial des Landes als wachsender Verbrauchermarkt unterstreicht“, sagte er. ​"Eine enge Beziehung zum IOC könnte die Inlandsnachfrage durch gezielte Werbekampagnen weiter ankurbeln.“

"China ist einer der Hauptimporteure von Olivenöl, Spanien ist sein Hauptlieferant“, fügte Laajimi hinzu. ​"Da Spanien Teil der EU und damit ein IOC-Mitgliedsstaat ist, könnte die Förderung einer engeren Beziehung zum IOC China dabei helfen, die Herausforderungen auf seinem heimischen Olivenölmarkt besser zu verstehen und anzugehen.“

Tatsächlich haben spanische Produzenten und politische Entscheidungsträger in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, Exporte entwickeln nach China. Laut Daten des spanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Unternehmen, analysiert von Olive Oil TimesSpanien deckt 64/2022 23 Prozent des Olivenölbedarfs Chinas.

Zu den Herausforderungen, die spanische Produzenten, die in Spanien Geschäfte machen, nennen, gehört die Aufklärung der Verbraucher über Oliven Öl gesundheitliche Vorteile, Verständnis für die chinesische Esskultur und ihre Eigenheiten und gezielte Werbung und Angebot an kritische Momente im Jahr wenn die Olivenölkäufe am höchsten sind.

Angesichts des ausdrücklichen Interesses der chinesischen Delegation, die 22.nd Laajimi, Mitglied des IOC, sagte, es gebe einen klaren Weg zum Beitritt.

"Wenn China Mitglied des IOC werden möchte, muss es einen Antrag einreichen, der einen Prozess in Gang setzt, bei dem der Rat der Mitglieder über die Quote des Landes entscheidet“, sagte er. ​"Diese Quote, die auf Chinas Engagement im Olivensektor basiert, wirkt sich auf seinen finanziellen Beitrag und seine Stimmrechte innerhalb des IOC aus.“

Als nächstes müssen die chinesischen Behörden das Internationales Übereinkommen über Olivenöl und Tafeloliven.

"Als Mitglied genießt China die damit verbundenen Rechte und Pflichten“, sagte Laajimi. ​"Durch die IOC-Mitgliedschaft erhalten Länder Zugang zu internationalen Standards, technischem Know-how, Marktförderung und ein Mitspracherecht bei der globalen Olivenölpolitik.“

"Darüber hinaus wäre China verpflichtet, den IOC-Handelsstandard einzuhalten und durchzusetzen und so den Schutz seiner Verbraucher durch die Gewährleistung der Qualität und Echtheit des Olivenöls auf seinem Inlandsmarkt sicherzustellen“, fügte er hinzu.