Bürgerinitiativen in Rom ernten lokale Olivenbäume für wohltätige Zwecke

In Rom gibt es zahlreiche öffentliche Parks, in einigen davon stehen alte oder erst kürzlich gepflanzte Olivenbäume.

Freiwillige aus zwei Nachbarschaftsvereinen am östlichen Stadtrand haben sich bereit erklärt, Olivenbäume zu pflegen, die in den Grünflächen ihres Bezirks wachsen. Diese Bäume produzieren Natives Olivenöl extra für wohltätige Zwecke.

Die Initiative wurde von den städtischen Institutionen positiv aufgenommen und stieß in der Bevölkerung auf großes Interesse.

Auf diese Weise kümmern wir uns um ein Gemeinschaftsgut. Es ist nicht nur eine Gelegenheit für uns alle, Kontakte zu knüpfen, sondern auch eine Möglichkeit, diese wunderschönen Olivenbäume zu schützen und gleichzeitig etwas Gutes für andere zu tun. - Andrea Cacciani, Präsident des Nuova Tor Vergata-Komitees

"„Anfangs waren wir nur eine kleine Gruppe von Nachbarn, die im Park herumhingen“, sagt Antonio Carosi, einer der Förderer der Initiative im Parco dei Romanisti in Torre Spaccata.

"Als wir begannen, uns freiwillig um diesen öffentlichen Raum zu kümmern, ihn sauber zu halten und die Vegetation zu schützen, stellten wir fest, dass die 35 im Garten verstreuten Olivenbäume gut wuchsen und viele Früchte trugen“, fügte er hinzu.

Die zehn Jahre alten Bäume wurden bei der Gründung des Parks im Jahr 2004 gepflanzt. Die Gruppe, die die Oliven jedes Jahr erntet, versucht, die Olivensorte zu identifizieren.

Siehe auch: Olivenbäume auf öffentlichem Land bescheren den italienischen Einheimischen eine reiche Ernte

"„Ich habe mit meiner Familie Erfahrung in der Herstellung von Olivenöl, und das gilt auch für andere aus der Gruppe. Deshalb fiel es uns leichter, das Projekt zur Herstellung von extra nativem Olivenöl aus ihren Oliven in Angriff zu nehmen“, sagte Carosi.

Die Freiwilligen führten die erste Ernte im Jahr 2012 durch, nachdem sie die Erlaubnis der örtlichen Behörden erhalten hatten, wie es das Gesetz für öffentliche Räume vorschreibt.

"„In den ersten Jahren unserer Tätigkeit kam die Stadtpolizei vorbei, um sicherzustellen, dass wir den Vorschriften entsprechend arbeiteten, obwohl wir zu Beginn jeder Olivensaison eine Genehmigung erhalten hatten“, sagte Carosi.

"Nachdem wir eine Zeit lang als Amateure agiert hatten, beschlossen wir, unsere Rolle zu formalisieren und strukturierter zu agieren, indem wir uns der solidarischen Einkaufsgruppe anschlossen. ​'GAS.PAR8.' (liest ​'Gasparotto‘)“, fügte er hinzu.

Seitdem haben sie an einer von lokalen Institutionen organisierten Veranstaltung zum Thema öffentliche Räume teilgenommen. Der Start ihres Projekts wurde mit Begeisterung aufgenommen.

"Wir haben unsere Arbeit der Öffentlichkeit vorgestellt und die Anerkennung der Landwirtschaftsrätin der Hauptstadt Roma, Sabrina Alfonsi, erhalten“, sagte Carosi. ​"Wir haben uns verpflichtet, das Projekt weiter voranzutreiben und sind nun dabei, der Stadt Rom den Entwurf einer Kooperationsvereinbarung vorzulegen.“

Nun bereiten sie sich auf die bevorstehende Ernte Mitte Oktober vor. Zum richtigen Reifezeitpunkt werden die Früchte gepflückt und in eine wenige Stunden von der Stadt entfernte Mühle geliefert, um daraus extra natives Olivenöl zu gewinnen. ​"Die Kosten für den Mahlbetrieb tragen wir ehrenamtlich“, sagt Carosi.

Das extra native Olivenöl wird sofort in Flaschen abgefüllt und an den Wohltätigkeitsverein Caritas Italiana gespendet, dessen örtliche Niederlassung sich in der Pfarrei San Bonaventura neben dem Park befindet. Dort wird das Öl in Lebensmittelpakete eingearbeitet, die das Personal mit Unterstützung der Freiwilligen an Bedürftige verteilt.

"Jetzt einigen wir uns darauf, die Bäume in Zusammenarbeit mit den Gartenbauarbeitern der Gemeinde zu beschneiden“, sagte Carosi. ​"Vor einigen Jahren habe ich auch einen Kurs zum Beschneiden besucht. Ich muss sagen, dass wir uns immer mehr dafür einsetzen, mehr zu erfahren und den Produktionsprozess weiter zu verbessern.“

Olivenbäume im Romanisti-Park in Torre Spaccata, Rom (Foto: Piero Messa)

Normalerweise sind sieben oder acht Freiwillige für die normale Bewirtschaftung des kleinen städtischen Hains verantwortlich, während sich an den Erntetagen mindestens ein Dutzend Personen der Gruppe anschließen.

"„Oliven zu pflücken ist für viele Stadtbewohner eine interessante Erfahrung und etwas Neues, die auch durch den karitativen Zweck motiviert sind“, sagte Carosi. ​"Jeder kann seine Zeit einbringen und es ist eine tolle Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Die Arbeit wird mit einem schönen Grillabend für alle abgerundet.“

Werbung

Werbung

"Die Leute sind mit dieser Aktivität beschäftigt, die das Viertel revitalisiert“, fügte er hinzu. ​"Da wir das Projekt auf andere Teile der Stadt ausweiten möchten, freuen wir uns, dass wir eine weitere Gruppe von Freiwilligen unterstützen konnten, die ebenfalls vor einigen Jahren unweit von hier mit der Produktion von extra nativem Olivenöl begonnen hat.“

Am äußersten östlichen Rand der Stadt erstreckt sich der archäologische Park Salvador Allende über 12 Hektar Land. Er beherbergt 25 Olivenbäume entlang einer gepflasterten Straße aus der Römerzeit.

"Diese Bäume sind wahrscheinlich Jahrhunderte alt und gehören zu einheimischen Sorten“, so Andrea Cacciani, Präsident des Nuova Tor Vergata Nachbarschaftskomitee, sagte Olive Oil Times.

"„Als wir Ende der 1990er Jahre in dieses neu errichtete Gebiet zogen, wurden sie im Wesentlichen vernachlässigt, vor allem, weil sie durch gesetzliche Beschränkungen der Aufsichtsbehörde für archäologisches Erbe geschützt sind“, fügte er hinzu. ​"Sie liegen tatsächlich direkt neben einer antiken Straße in ausgezeichnetem Zustand, die in der Römerzeit die Siedlungen Tuscolo und Fidene verband.“

Trotz der strengen Auflagen der Behörden erhielten die ehrenamtlichen Helfer des Nachbarschaftskomitees die Genehmigung, sich um die Bäume zu kümmern.

"Als ich dann vor drei Jahren zum Vorsitzenden des Nachbarschaftskomitees gewählt wurde, war ich der Meinung, dass auch ihre Früchte geschätzt werden sollten“, sagte Cacciani. ​"Darüber hinaus müssen wir uns in den Außenbezirken mit der ​'„Olivenräuber“, die die Oliven stehlen und dabei die Zweige abreißen und beschädigen.“

"Dies ist ein Problem für die Gesundheit dieser Bäume, die ein wahres Erbe sind, insbesondere in Anbetracht ihres hohen Alters“, fügte er hinzu. ​"Wir schützen die Bäume vor Schäden, indem wir die Früchte zum richtigen Zeitpunkt ernten, um ein Qualitätsprodukt zu erhalten, während sie noch zu grün sind, um die Aufmerksamkeit der Diebe zu erregen.“

Nuova Tor Vergata spendet das aus der Ernte der öffentlichen Olivenbäume gewonnene Öl an Bedürftige. (Foto: CDQ Nuova Tor Vergata)

Entschlossen, die Olivenbäume zu schützen und aufzuwerten, gingen Vertreter des Nachbarschaftskomitees zum Büro des Gartendienstes. Sie stellten den Beamten die Situation des Parks und ihre Idee vor, extra natives Olivenöl herzustellen. Sie erhielten schnell die Erlaubnis, die erste Ernte im Jahr 2022 durchzuführen.

"„Die Landwirtschaftsrätin hat nicht nur zugestimmt, uns die Früchte ernten zu lassen, sondern ihr Kollege hat uns auch über die Arbeit informiert, die die Freiwilligen in der Gegend in Torre Spaccata bereits leisten“, sagte Cacciani. ​"Sie haben uns mit ihnen in Kontakt gebracht, die sich sofort bereit erklärten, uns zu helfen und uns nützliche Tipps für den Start gaben.“

Als die Erntearbeiten im Salvador Allende Park begannen, schlossen sich mehrere Personen der Gruppe von Freiwilligen an, um ihnen beim Pflücken der Oliven und beim Verladen in einen Lieferwagen zu helfen.

"Ich rief einen Experten an, der mit zwei Mitarbeitern kam, um uns besser helfen zu können, und er lieh uns alle notwendigen Werkzeuge, darunter Kisten, Netze und Rechen“, sagte Cacciani. ​"Wir begannen morgens mit der Ernte und waren nach einem halben Tag auf dem Weg zu einer Mühle in der Gegend von Pavona. Angesichts des Zwecks unserer Arbeit gewährte uns der Müller großzügigerweise einen guten Rabatt auf die Pressung.“

Sie erhielten 110 Liter, die in Flaschen abgefüllt und den Caritas-Mitarbeitern im Nachbarort Frascati übergeben wurden.

Inzwischen hat sich aus der Zusammenarbeit zwischen dem Nachbarschaftskomitee Nuova Tor Vergata und der Gruppe des Romanisti-Parks eine Freundschaft entwickelt, die für die Zukunft des Projekts Gutes verspricht. Die Freiwilligen hoffen, dass sich mehr Bürgergruppen für den Schutz und die Wertschätzung der Olivenbäume in ihren Gegenden einsetzen werden, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass gutes und gesundes natives Olivenöl extra für diejenigen produziert wird, die es dringender brauchen.

"„Erst gestern hat mich Tonino angerufen“, sagte Cacciani und meinte damit liebevoll Antonio Carosi. ​"Er erzählte mir, dass sie den Antrag auf eine Erntegenehmigung für dieses Jahr eingereicht haben und dass ihre Bäume und Oliven in gutem Zustand sind.“

"Letztes Jahr war es uns unmöglich, Früchte zu ernten, weil die starke Dürre hat zu Produktionsverlusten geführt, aber dieses Jahr gedeihen unsere Bäume auch gut und wir können in einigen Wochen mit der neuen Ernte beginnen“, fügte er hinzu.

"Auf diese Weise kümmern wir uns um ein Gemeinschaftsgut“, so Cacciani abschließend. ​"Dies ist für uns alle nicht nur eine Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, sondern auch eine Möglichkeit, diese wunderschönen Olivenbäume zu schützen und gleichzeitig etwas Gutes für andere zu tun.“