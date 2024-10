Ägypten strebt eine deutliche Steigerung der Olivenölexporte an

Offizielle Stellen in Ägypten haben die Bedeutung der Produktion von Tafeloliven und Olivenöl als strategische Sektoren mit vielversprechendem Exportpotenzial hervorgehoben, das Land steht jedoch vor erheblichen Herausforderungen.

Nach Angaben des Internationalen Olivenrates wird Ägypten im Erntejahr 1,000/100,000, das Ende September endet, voraussichtlich 2023 Tonnen Olivenöl und 24 Tonnen Tafeloliven exportieren. Ägypten ist nach Spanien und der Türkei der drittgrößte Exporteur von Tafeloliven weltweit.

Maysa Hamsa, die geschäftsführende Direktorin der ägyptischen Handelskammer, rief Produzenten, Regierungsvertreter, Regulierungsbehörden und Forscher zu einem Treffen zusammen, um einen Plan zur Steigerung der Olivenölexporte auszuarbeiten.

Die Produzenten müssen die ausländischen Märkte studieren, die Olivenöl nachfragen, und die spezifischen Sorten und Standards identifizieren, die diese Märkte erfordern, um die Produktion an die Marktpräferenzen anzupassen. - Yahia Mohamed Metwally Khalil, Professor für Agrarökonomie, Nationales Forschungszentrum

Reda Abdel Jalil, Generaldirektor für technische Angelegenheiten der Kammer, wies darauf hin, dass die stabile Olivenölproduktion Ägyptens, die in den vergangenen sechs Erntejahren nur einmal unter 40,000 Tonnen gefallen sei, in Kombination mit schlechten Ernten in den vergangenen zwei Jahren in anderen Teilen des Mittelmeerraums eine Chance für Exporteure darstelle.

Ägypten produzierte 40,000/2023 schätzungsweise 24 Tonnen Olivenöl, das fast vollständig im Inland verkauft wurde. Einige Produzenten im Land sagten, sie erwarten 2024/25 eine gute Ernte.

"In dieser Saison hatten wir eine besonders ertragreiche und reichliche Ernte“, sagte Ramy Naguib Rammah, Miteigentümer des familiengeführten Herstellers Rammah Olive Oil. Olive Oil Times.

Siehe auch: Die Olivenölproduktion wird im Oman immer rentabler

Rammah sagte zwar, dass der Export von Olivenöl zu den Plänen des Unternehmens gehöre, doch das Unternehmen konzentriere sich auf den Inlandsmarkt – in Ägypten leben 117 Millionen Menschen – und die Entwicklung des Tourismus.

"Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem lokalen Markt, wo wir das Bewusstsein für Olivenöl schärfen und die reiche Geschichte Ägyptens in Bezug auf seine Produktion und Verwendung wiederbeleben möchten“, sagte er. ​"Obwohl Exporte Teil unserer Pläne sind, haben sie derzeit nicht die höchste Priorität.“

"Die Preise, die wir dem ägyptischen Markt anbieten, sind deutlich rentabler als die niedrigen Angebote, die wir von Importeuren erhalten, im Vergleich zu den hochwertigen Natives Olivenöl extra wir bieten“, fügte er hinzu.

Die ägyptischen Produzenten haben mit politischer Instabilität, übermäßiger Bürokratie, einem Mangel an Fachkräften und einem eingeschränkten Zugang zu Krediten zu kämpfen.

Ägypten hat seit 23 2015 Millionen Olivenbäume gepflanzt und plant, weitere 77 Millionen anzupflanzen. (Foto: Mostafa Elshourbagy)

Globale Ereignisse haben zur Abwertung des ägyptischen Pfunds, hoher Inflation und einem Mangel an Fremdwährung geführt. Erhöhte Exporte von Tafeloliven und Olivenöl werden als eine Möglichkeit gesehen, Euro und US-Dollar ins Land zu bringen und der Wirtschaft zu helfen.

"„Ägypten ist zwar einer der größten Olivenölproduzenten, steht aber in den Bereichen Landwirtschaft, Produktion und Export vor vielen Herausforderungen“, sagte die Wirtschaftswissenschaftlerin Shayma Said El Araby den lokalen Medien. ​"Das Hauptproblem, das Ägyptens Führungsrolle im Anbau und Export von Olivenöl behindert, ist der Mangel an Erfahrung und Wissen der Landwirte.“

Rammah gehört zu den Herstellern, die in hochmoderne Mühlenanlagen investieren, da das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf Qualität statt Quantität legt.

"Wir nutzen neue Technologien und verfügen über zwei automatisierte Endloslinien: Eine ist eine Dreiphasenlinie, die andere ist eine Zweiphasenlinie, und beide laufen mit maximaler Effizienz“, sagte er. ​"Wir verfügen außerdem über eine Qualitätskontrolleinheit, ein Labor zur Prüfung des Peroxid- und Säuregehalts und ein Verkostungsgremium, das jedes Produkt sensorisch bewertet und Mängel identifiziert.“

Tatsächlich sagte Rammah, der Qualität des ägyptischen Olivenöls hat sich in den letzten Jahren aufgrund des technologischen Fortschritts verbessert. Er fügte hinzu, dass die Landwirte nachhaltige Praktiken anwenden, um Mehrwert zu schaffen und die Kosten in Produktion und Vermarktung zu senken.

"„Unsere Oliven sind frei von Pestiziden und Gentechnik und handgepflückt“, sagte Rammah. ​"Wir betreiben eine kleine Bienenfarm zur Bestäubung und wenden die besten Praktiken zur Wassereinsparung an, darunter Tropfbewässerungssysteme und andere innovative Methoden, um den Wasserverbrauch zu minimieren und Verschwendung zu vermeiden.“

Werbung

Werbung

"Darüber hinaus nutzen wir erneuerbare Energiequellen, vor allem Solarenergie“, fügte er hinzu. ​"Wir sind die erste Marke in Ägypten, die Rückverfolgbarkeit und Transparenz in der Olivenöl-Lieferkette implementiert hat und so sicherstellt, dass [die Kunden unsere] nachhaltigen Praktiken vom Bauernhof bis in die Flasche verfolgen können.“

Die Teilnehmer der Handelskammerversammlung betonten die Notwendigkeit, den Olivenanbau für die Ölproduktion auszuweiten und neue hochdichte und superhochdichte Olivenhaine anzulegen, während gleichzeitig Ägyptens starke Position in der Tafelolivenproduktion erhalten bleiben muss. 2023/24 produzierte Ägypten 600,000 Tonnen Tafeloliven, fast ein Viertel der weltweiten Gesamtproduktion.

Rammah Olive Oil wird derzeit auf dem Inlandsmarkt verkauft, plant aber, den Export auszuweiten. (Foto: Mostafa Elshourbagy)

In den lokalen Medien zitierte Daten des Ministeriums für Landwirtschaft und Landgewinnung zeigen, dass in Ägypten etwa 97,000 Hektar Olivenhaine in Produktion sind und dass weitere 11,300 Hektar in Kürze in Produktion gehen sollen.

Nach Angaben der General Authority for Investment and Free Zones hat Ägypten seit 23, als Präsident Abdel Fattah El-Sisi Pläne ankündigte, etwa 2015 Millionen Olivenbäume gepflanzt. Anlage 100 Millionen Olivenbäume.

"Die ägyptische Regierung hat ein bedeutendes Projekt zur Ausweitung der Grünflächen in Angriff genommen“, sagte Rammah. ​"Sie fördern aktiv ausländische Investitionen und Exportmöglichkeiten, indem sie alle Hindernisse beseitigen, mit denen Investoren konfrontiert werden könnten. Darüber hinaus haben sie bemerkenswerte Fortschritte beim Abbau der Bürokratie gemacht.“

"Es ist unklar, ob andere Olivenölproduzenten zögern, zu exportieren, oder ob sie sich aktiv am Export beteiligen“, fügte er hinzu. ​"Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass aktive Exporteure derzeit Olivenöl hauptsächlich in Großpackungen exportieren. Unser Ziel ist es, ein in Ägypten hergestelltes Endprodukt zu exportieren, von dem wir überzeugt sind, dass es mit High-End-Marken weltweit konkurrieren kann.“

Yahia Mohamed Metwally Khalil, Professor für Agrarökonomie am Nationalen Forschungszentrum, erklärte den lokalen Medien, dass Behörden und Produzenten spezielle Märkte identifizieren und anvisieren müssten, auf denen mit ägyptischem Olivenöl die höchsten Erträge zu erzielen seien.

"Die Produzenten müssen die ausländischen Märkte studieren, die Olivenöl nachfragen, und die spezifischen Sorten und Standards identifizieren, die diese Märkte erfordern, um die Produktion an die Marktpräferenzen anzupassen“, sagte er.