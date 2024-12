Ein Vorwurf des großflächigen Betrugs sorgt in Spanien für Kontroversen

Der Olivenölsektor in Spanien ist in Aufruhr, nachdem Dcoop, eine Genossenschaft mit Tausenden von Mitgliedern, unkontrollierten und weit verbreiteten Olivenölbetrug vorgeworfen hat.

Diese Aussagen halte ich für besonders bedauerlich und unverantwortlich, da sie den Ruf der Branche in Frage stellen. - Luis Planas, Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung

Auf dem Höhepunkt der Olivenernte erklärte der Generalsekretär der Genossenschaft, Antonio Luque, gegenüber El Economista, dass bestimmte Abfüller davon profitieren, Olivenöl mit billigeren Produkten wie Sonnenblumenöl zu mischen.

Laut Luque werden diese verfälschten Produkte dann national und international als Olivenöl vermarktet, was die Integrität der spanischen Produktion gefährdet.

Siehe auch: Arbeitskräftemangel lähmt spanische Olivenernte

Laut dem Präsidenten von Dcoop besteht dieses Szenario schon seit langer Zeit. ​"„Wir haben 40 Jahre lang geschwiegen, aber wir werden das nicht länger zulassen“, sagte Luque während einer von der Genossenschaft organisierten Veranstaltung.

"Wir haben keine Beweise, um sie vor Gericht zu bringen, aber wir haben sehr handfeste Hinweise und uns fehlt eine Regierung auf nationaler und regionaler Ebene, die bereit ist, dem ein Ende zu setzen und es zu stoppen“, fügte er hinzu. ​"Die Verwaltung muss etwas unternehmen, denn Betrug wird nicht überwacht.“

Luque behauptete weiter, dass ​"Der größte Olivenölbetrug wurde in Italien erfunden. Dort ist das Problem dank der Rückverfolgbarkeit bereits unter Kontrolle. Doch jetzt hat sich der Betrug nach Spanien verlagert.“

Dcoop nannte die Namen der konkreten beteiligten Betreiber nicht und legte keine Beweise für den mutmaßlichen Betrug vor.

Luques Äußerungen lösten unmittelbare Reaktionen von Anierac und Asoliva aus, den wichtigsten Verbänden, die Olivenölabfüller und -exporteure vertreten. Beide Verbände forderten vehement verweigert die Vorwürfe.

"„Zunächst einmal lehnen wir das entschieden ab. Die spanische Industrie ist ein leistungsfähiger Sektor, der alle von der europäischen Gesetzgebung geforderten Parameter erfüllt und zudem von allen Verwaltungen überwacht wird“, sagte Primitivo Fernández, Direktor von Anierac.

"„Ich halte solche Aussagen, die durch keinerlei Beweise gestützt werden, für höchst unverantwortlich“, fügte Rafael Pico Lapuente, der Geschäftsführer von Asoliva, hinzu. ​"Wenn Sie irgendwelche Beweise haben, sollten Sie vor Gericht gehen und diese melden.“

Beide Organisationen betonten ihre Zusammenarbeit mit der spanischen Regierung auf allen Ebenen, um Kontrollen und Vorschriften kontinuierlich zu verbessern.

Sie warnten auch vor möglichen rechtlichen Schritten gegen das, was sie als ​"falsche Anschuldigungen.“ Ihrer Ansicht nach ​"zielen darauf ab, das Ansehen des spanischen Olivenöls im Vergleich zu Öl aus anderen Ländern zu diskreditieren und einen Sektor von enormer Bedeutung und Tradition in Spanien anzugreifen, der eine grundlegende Säule für die Wirtschaft und Kultur des Landes darstellt.“

Die Anschuldigungen von Dcoop stießen auch bei der spanischen Regierung auf Kritik. Der spanische Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, Luis Planas, warnte, dass diese Vorwürfe der Olivenölindustrie schaden könnten.

"Diese Aussagen halte ich für besonders bedauerlich und unverantwortlich, da sie den Ruf des Sektors in Frage stellen“, sagte er.

Planas betonte die strengen Kontrollen bei der Etikettierung und den organoleptischen Tests der Olivenölprodukte, die routinemäßig durchgeführt werden.

Er betonte auch die Bedeutung von Regulierungen in 2021 übergeben die Verwendung der Begriffe einzuschränken Jungfrau und extra vergine in Mischungen aus Olivenöl und anderen Samenölen und verbietet Abfüllern das Mischen von Olivenölen aus verschiedenen Erntejahren. Die Aktualisierung der Verordnung zielte darauf ab, die Rückverfolgbarkeit der Produkte über Produktions- und Vertriebskanäle hinweg zu verbessern.

Werbung

Planas warnte Dcoop, dass ohne Bereitstellung ​"Namen und Nachnamen“ der mutmaßlichen Täter, ihre Anschuldigungen gefährden die ​"ein Sektor, der das nicht verdient.“

In einem anschließenden ErklärungDcoop bekräftigte seine Vorwürfe und verwies auf Anomalien auf dem Markt, die darauf schließen ließen, dass tatsächlich Betrug stattfinde.

"Bei dieser Kampagne kam es vor, dass Lampantöl (das aufgrund seiner schlechten Qualität nicht in Flaschen abgefüllt werden kann und raffiniert werden muss) trotz der industriellen Raffinationskosten deutlich teurer war als raffiniertes Öl“, schrieb die Genossenschaft.

"Dies widerspricht der Marktlogik“, fügte die Genossenschaft hinzu. ​"Lampante ist das in Mühlen erzeugte Öl, das aufgrund mangelnder Qualität nicht in Flaschen abgefüllt werden kann und raffiniert werden muss. Nach der Raffination wird es mit nativem oder extra nativem Öl gemischt und dann in Flaschen abgefüllt. ​'Olivenöl,'"

Dcoop wies auch darauf hin, dass es schwierig sei, bestimmte Arten von Ölbetrug durch Laboranalysen aufzudecken, und wiederholte damit die jüngsten Worte von Italienische Betrugsbekämpfungsexperten.

"„Alle Öle haben bestimmte Fettsäurezusammensetzungen gemeinsam“, schrieb die Genossenschaft. ​"Beispielsweise enthält Sonnenblumenöl „Ölsäure“, auch das vorherrschende Fett in Olivenöl.

"Wir haben Untersuchungen durchgeführt, die Öle auf dem Markt aufgedeckt haben, deren analytische Parameter durchweg an ihren Grenzen liegen, was natürlich unmöglich ist und nur durch das Mischen verschiedener Öle erklärt werden kann. Diese Öle erfüllen die Standards, weisen aber ungewöhnliche analytische Werte auf, was auf Manipulation hindeutet“, heißt es weiter.

"„Es geht hier nicht um ein Gesundheitsrisiko, sondern um Authentizität, Reinheit und die Gewährleistung, dass alles in einer Flasche Olivenöl tatsächlich von Oliven stammt“, sagte Dcoop.

"Wir haben Hinweise, aber keine konkreten Beweise gegen einen der Betreiber, sonst hätten wir Anzeige erstattet“, heißt es in der Erklärung abschließend. ​"Es ist jedoch klar, dass dies untersucht werden muss, um das gute Image des spanischen Olivenöls zu verteidigen.“