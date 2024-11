Carrefour schreibt Nutri-Score-Etiketten für französische Lieferanten vor

Der Einzelhandelsriese Carrefour wird bald die Nutri-Score Logo für die meisten in Frankreich verkauften Lebensmittelverpackungen.

In einem Brief an mehr als 550 Lebensmittelhersteller setzte Carrefour eine Frist von drei Monaten für die Einführung des Front-of-Pack-Labels (FOPL).

Sollten die Lieferanten sich nicht an die Vorgaben halten, werde der Einzelhändler seine Kunden informieren, den Nutri-Score für die betreffenden Produkte berechnen und die Ergebnisse auf seiner Website und in seiner mobilen Anwendung veröffentlichen, teilte der Einzelhändler mit.

"„Wir werden den Nutri-Score verschiedener bei Carrefour verkaufter Produkte auf unserer Website und in der Carrefour-Mobilanwendung bekannt geben, außer in Fällen, in denen Sie offiziell Einspruch dagegen erheben; darüber werden wir unsere Kunden informieren“, so Alexandre Bompard, Präsident und CEO von Carrefour. schrieb auf LinkedIn an die Lieferanten des Einzelhändlers.

Dies ist das erste Mal, dass ein Einzelhändler gegenüber seinen Lieferanten eine so klare Haltung in Bezug auf den Nutri-Score einnimmt.

Obwohl Frankreich den Nutri-Score 2017 eingeführt hat, ist seine Verwendung auf Verpackungen weiterhin freiwillig und die Hersteller sind nicht gesetzlich dazu verpflichtet. Mehr als 7,000 von Carrefour verkaufte Lebensmittel tragen das Label bereits.

Nutri-Score ist ein FOPL im Ampelstil, der eine Kombination aus fünf aufeinander abgestimmten Farben und Buchstaben verwendet, um zu bewerten, wie gesund ein verpacktes Lebensmittel ist, basierend auf seinem Fett-, Zucker-, Salz- und Kaloriengehalt pro 100-Gramm- oder Milliliter-Portion.

Die ​'Grünes A‘ zeigt die gesündeste Option an und ​'Rot steht für die am wenigsten gesunde Sorte. Alle Olivenölsorten sind bewertet mit einem ​'Hellgrünes B.'

Jüngste Studien hat angedeutet, dass der Nutri-Score die Zusammensetzung von Lebensmitteln in Frankreich, dem ersten Land, das das Kennzeichnungssystem eingeführt hat, beeinflusst hat.

Der Studie zufolge formulieren Lebensmittelhersteller ihre Produkte neu, um höhere Bewertungen auf der Vorderseite der Verpackung zu erzielen.

"„Bevor wir uns die Frage stellen, ob wir zuckerhaltige Produkte besteuern sollen oder nicht, sollten wir damit beginnen, unseren Kunden umfassende Informationen darüber zu geben, was sie konsumieren“, sagte Bompard.

Er betonte, dass die erweiterte Präsenz von Nutri-Score im Angebot von Carrefour Teil der umfassenderen Initiative „Act for Food“ sei.

Die 2018 ins Leben gerufene Initiative zielt darauf ab, das Preis-Leistungs-Verhältnis der Produkte von Carrefour zu verbessern und gleichzeitig die Transparenz bei der Lebensmittelproduktion zu erhöhen. Das Programm bezieht Lebensmittellieferanten direkt in diese Bemühungen ein.

"Heute möchte ich noch einen Schritt weitergehen und unseren Kunden noch mehr Informationen über das Nährwertprofil der von uns verkauften Produkte geben, um ihnen zu helfen, Entscheidungen zu treffen, die zu einem gesünderen und nachhaltigeren Konsum führen“, schrieb Bompard.

Zu den von dem Brief betroffenen Lieferanten gehört Danone, der französische Lebensmittelmulti, der vor kurzem angekündigt, plant, die Verwendung des Nutri-Score auf seinen Verpackungen deutlich zu reduzieren.

Danone führte diese Entscheidung auf die kürzlich erfolgte Überarbeitung des dem Nutri-Score zugrunde liegenden Algorithmus zurück.

"Diese Entwicklung vermittelt ein falsches Bild von der Nährwert- und Funktionsqualität trinkbarer Milch- und Pflanzenprodukte und steht nicht im Einklang mit den europäischen Ernährungsrichtlinien“, erklärte das Unternehmen.

Nutri-Score hat angenommen In mehreren europäischen Ländern ist dies jedoch für die Anbieter in allen Fällen freiwillig.

Die Initiative von Carrefour erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Zukunft des Nutri-Score in Europa zunehmend ungewiss ist.

Mit dem Amtsantritt der neuen Europäischen Kommission am 1. DezemberstDer neue EU-Kommissar für Gesundheit und Tierschutz, Olivér Várhelyi, schloss aus, dass die EU den Nutri-Score in der kommenden Legislaturperiode als europaweite offizielle Kennzeichnung für Tierprodukte einführen könnte.