Trotz sinkender Preise am Ursprungsort bleiben die Einzelhandelspreise für Olivenöl hoch

Hoch Olivenölpreise haben in ganz Europa die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt.

Nach Angaben der Europäischen Kommission waren die durchschnittlichen Einzelhandelspreise für Olivenöl in den 27 EU-Mitgliedsstaaten im Juni 45 um 2024 Prozent höher als im Vorjahr. Im Vergleich dazu stiegen die durchschnittlichen Lebensmittelpreise in diesem Zeitraum um 1.3 Prozent, während die Preise für Fette und Öle im weiteren Sinne um 13 Prozent stiegen.

Unterdessen zeigen im April von The Grocer, einer in Großbritannien ansässigen Fachzeitschrift, veröffentlichte Preistrackerdaten, dass der Durchschnittspreis für White-Label-Olivenölmarken in den größten Supermärkten des Landes 7.38 £ (8.60 €) pro Liter erreichte, was einem Anstieg von 42 Prozent im Vergleich zum April 2023 entspricht.

Weitere Daten aus dem Rohstoffindex des Internationalen Währungsfonds, der vom größten Exporteur ermittelt wurde, zeigen, dass der Olivenölpreis im Juni bei 9,157 Dollar (8,530 Euro) pro Tonne lag, also 27 Prozent über dem Vorjahreswert.

Der Anstieg der Olivenölpreise ist auf zwei aufeinanderfolgende Missernten im gesamten Mittelmeerraum, insbesondere in Spanien, bei gleichzeitig stabiler Nachfrage zurückzuführen.

Einige Analysten befürchten, dass die hohen Olivenölpreise einer regressiven Steuer ähneln könnten und einkommensschwache Haushalte überproportional belasten würden. Lisa Paglietti, Ökonomin bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), bestreitet diese Vorstellung.

"Die ​'„regressive Steuern“ haben ein erhebliches politisches und soziales Gewicht, daher könnte es produktiver sein, sich auf die Gesamtauswirkungen zu konzentrieren, anstatt sie als regressive Steuerfrage darzustellen“, sagte sie Olive Oil Times. ​"Eine Analyse des Pro-Kopf-Verbrauchs im Verhältnis zum Einkommensniveau könnte wertvolle Erkenntnisse liefern.“

"„Das Verständnis der Verteilungswirkung der Preiserhöhung auf unterschiedliche Einkommensgruppen ist entscheidend, um festzustellen, ob es sich um eine regressive Steuer handelt“, sagte Paglieti. ​"Wenn der Anstieg der Olivenölpreise Menschen mit niedrigem Einkommen überproportional trifft, könnte er regressiv wirken.“

"Wenn der Preisanstieg jedoch auf Faktoren zurückzuführen ist, die alle Einkommensschichten gleichermaßen betreffen, wie etwa eine weltweite Knappheit an Olivenöl, könnte man ihn nicht als regressive Steuer, sondern eher als einen allgemeinen Anstieg der Lebenshaltungskosten betrachten“, fügte sie hinzu. ​"Ich glaube, dass dies auf allen Ebenen passiert ist und alle Einkommensstufen betrifft.“

Einige Regierungen haben Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen des teuren Olivenöls auf die Haushalte abzumildern.

Behörden in Türkei und Marokko erließen Exportverbote für Massenprodukte, um die heimische Olivenölversorgung zu erhöhen und einzeln verpackte Exporte zu fördern, die höhere Preise erzielen. Allerdings haben Produzenten und Verbraucher in beiden Ländern stellte die Wirksamkeit in Frage dieser Maßnahmen.

Unterdessen gab die tunesische Regierung bekannt Pläne zur Preisobergrenze Olivenöl auf dem Inlandsmarkt zu 15 tunesischen Dinar (4.45 €) pro Liter im Dezember und brachte 10,500 Liter Natives Olivenöl extra für diese Initiative beiseite gelegt.

Einige Verbraucher haben jedoch bezweifelte die Wirksamkeit dieser Bemühungen und behauptete, dass sie nicht ausreichend durchgesetzt würden.

In Spanien verfolgten die Behörden einen anderen Ansatz. Abschaffung der Mehrwertsteuer, ähnlich einer Umsatzsteuer, auf Olivenöl und andere Grundnahrungsmittel, um den Haushalten zu helfen, mit den steigenden Lebenshaltungskosten klarzukommen.

Diese Entscheidung wurde als Reaktion auf die Preiserhöhungen großer Einzelhandelsketten für Olivenöl getroffen, die bei der spanischen Bevölkerung, die diese Zutat in großen Mengen konsumiert, zu Frustration und Protesten geführt haben.

Während die Preise für Olivenöl im Ursprungsland Spaniens seit ihrem Rekordhoch Mitte Januar um 25 Prozent gefallen sind, ist dieser Rückgang bei den Einzelhandelspreisen nicht zu verzeichnen.

Dies ist vor allem auf die vorherrschende Marktdynamik zurückzuführen. Viele Einzelhändler kauften das Olivenöl, das sie derzeit verkauften, zwischen November 2023 und Januar 2024, als die Preise am Ursprungsort sich ihrem Rekordhoch näherten.

Deshalb müssen sie das Olivenöl mit einem höheren Aufschlag verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen, selbst wenn die Preise am Ursprungsort gefallen sind.

Weitere Gründe für die hohen Einzelhandelspreise sind die Absicherung der Unternehmen gegen mögliche Verluste durch eine weitere schlechte Ernte sowie die Spekulationslust von Unternehmen, die Olivenöl kaufen, es behalten und es später zu einem höheren Preis weiterverkaufen.

Da die Einzelhandelspreise weiterhin hoch bleiben, könnten die Verbraucher ihren Konsum einschränken oder auf günstigere Alternativen umsteigen. Dies kann zu einer Nachfrageminderung und damit zu niedrigeren Einzelhandelspreisen führen, wenn sich der Markt anpasst.

Veränderungen der weltweiten Nachfrage nach Olivenöl können sich auch auf die Olivenölpreise im europäischen Einzelhandel auswirken.

Da der Appetit auf Olivenöl in nicht-traditionellen Märkten wächst, werden Produzenten und Exporteure mehr von ihrem Produkt dorthin umleiten, wo sie gewohnt sind, höhere Preise verlangen, sodass für die traditionellen Märkte weniger übrig bleibt.

"Es ist wichtig zu erkennen, dass nicht-traditionelle Olivenöl produzierende Länder außerhalb der EU mittlerweile einen größeren Anteil am gesamten Olivenölverbrauch haben“, sagte Paglieti. ​"Produzenten und Händler sollten sich der Herausforderung der Produktdifferenzierung und Marktentwicklung stellen, insbesondere bei Olivenölen, die eher auf Qualität als auf Preisbasis vermarktet werden.“

"Obwohl jeder Markt und jede Nische einzigartig ist, müssen die Hersteller ihre Strategien unter Umständen an neuere Märkte anpassen“, fügte sie hinzu. ​"Ohne Marktentwicklungsbemühungen könnte es zu einer höheren Preiselastizität der Nachfrage kommen und nicht-traditionelle Märkte könnten in Zukunft ein größeres Wachstumspotenzial bieten.“

Verbraucherschutzorganisationen wie die spanische Organisation der Konsumenten und Nutzer (OCU), eine gemeinnützige Verbraucherpreisaufsichtsbehörde, bieten wertvolle Ratschläge zu kostengünstigen Methoden für den Kauf von Olivenöl, ohne auf dessen Vorzüge verzichten zu müssen.

Zu den Empfehlungen gehören der Kauf größerer Gebinde (dadurch sinkt der Preis pro Einheit), die ordnungsgemäße Lagerung des Olivenöls, damit es möglichst lange hält, die Nutzung von Sonderangeboten, die Reduzierung der bei jeder Zubereitung verwendeten Menge und die Unterstützung lokaler Produzenten.

Paglieti empfiehlt den Kauf verschiedener Olivenölsorten für verschiedene Zwecke. Bewahren Sie beispielsweise die teure Flasche natives Olivenöl extra zum Verfeinern von Gerichten wie Salaten auf, während Sie ein natives oder nicht natives Olivenöl für anbraten und Backen.

"Ein hochwertiges, fruchtiges Öl mit seiner starken Würzkraft und seinen ausgeprägten sensorischen Eigenschaften kann in kleineren Mengen verwendet und für besondere Anlässe oder besondere Gerichte aufbewahrt werden, wodurch die wirtschaftlichen Auswirkungen reduziert werden, da es im Allgemeinen teurer ist“, sagte sie.

"„Gewöhnlichere und weniger teure native Öle extra können zum Kochen und als Grundlage für die Zubereitung von Gerichten verwendet werden“, fügte Paglietti hinzu. ​"Ein weiterer Vorschlag besteht darin, kleinere Pakete von High-End-Produkten zu kaufen, um den Kassenbetrag zu reduzieren und einen hohen Warenumschlag sicherzustellen, wenn man bedenkt, dass diese Produkte in kleineren Mengen konsumiert werden.“