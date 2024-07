Einzelheiten zur Beschlagnahmung von gefälschtem Olivenöl in Apulien kommen ans Licht

Italienische Carabinieri haben in Cerignola in Apulien ein weitverzweigtes Netzwerk von Olivenölfälschern aufgedeckt. Dabei handelt es sich um eine der umfangreichsten Operationen dieser Art in den letzten Jahren.

Mitarbeiter der Anti-Verfälschungs- und Gesundheitseinheit (NAS) der Carabinieri vollstreckten Durchsuchungsbefehle gegen sieben Einheimische und entdeckten 71 Tonnen ölige Substanzen, 623 Liter Chlorophyll sowie Geräte zur illegalen Herstellung großer Mengen olivenölähnlicher Produkte.

Die Polizeieinsatz wurde von der Staatsanwaltschaft Foggia koordiniert und betraf mehrere Provinzen im ganzen Land.

Siehe auch: Entdeckung von verfälschtem Olivenöl entfacht Debatte über Tests in Nordzypern

Die Ermittlungen begannen im vergangenen September und ermöglichten es NAS vor Kurzem, fast 42 Tonnen verunreinigtes Öl zu identifizieren und zu beschlagnahmen.

Ein großer Teil dieser Substanz war für den Vertrieb auf dem Markt bereit. Manchmal war sie bereits in Flaschen abgefüllt und wurde der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette zur Verfügung gestellt, fälschlicherweise als italienisches Produkt gekennzeichnet. Natives Olivenöl extra.

Im Laufe der Jahre hat die Plage der Olivenölfälschung zu einer wachsenden Zahl wissenschaftlicher Untersuchungen geführt, in denen untersucht wird, wie es zu Fälschungen kommt und welche Methoden zur Erkennung verfälschter Produkte entwickelt wurden.

Fälscher fügen den Samenölen manchmal Chlorophyll und Beta-Carotin hinzu, um die Farbe von extra nativem Olivenöl nachzuahmen.

Bei einer oberflächlichen Analyse dieser gefälschten Produkte ist der Betrug möglicherweise nicht erkennbar, da den Mischungen häufig Olivenöle minderer Qualität zugesetzt werden.

Die Strafverfolgungsbehörden wenden daher hochentwickelte Methoden an, darunter Spektroskopie, Chromatographie und sogar DNA-Tests.

Laut Gennaro Sicolo, Präsident von Italia Olivicola, unterstreicht die Untersuchung des NAS die Fähigkeit der italienischen Strafverfolgungsbehörden, Lebensmittelkriminalität wirksam zu bekämpfen.

"Der Einsatz der Carabinieri gegen gefälschtes natives Olivenöl extra und mit Chlorophyll gefärbtes Öl ist ein leuchtendes Beispiel für das hervorragend funktionierende Kontrollsystem gegen Lebensmittelbetrug“, sagte er.

Sicolo betonte die Bedeutung solcher Maßnahmen angesichts des hohen Werts der apulischen Olivenölproduktion.

Mit seinen 60 Millionen Olivenbäumen und zahlreichen preisgekrönt Apulien ist Italiens bedeutendste Olivenöl-Erzeugerregion und stellt etwa die Hälfte der nationalen Produktion her.

Laut Sicolo besteht die Herausforderung darin, das Bewusstsein der Verbraucher für die Qualität und Nutzen für die Gesundheit von hochwertigem nativem Olivenöl extra, sodass billigere Öle mit geringerer Gesundheitsgarantie weniger bevorzugt werden.

Der italienische Verband der Speiseölindustrie (Assitol) warnte: ​"das wirkliche Problem ist der Reputationsschaden für die überwiegende Mehrheit der Unternehmen, die korrekt arbeiten.“

Anna Cane, Präsidentin der Olivenölgruppe von Assitol, bemerkte: ​"Unser Sektor gehört zu den am stärksten überwachten, was vor allem an SIAN liegt, dem nationalen Telematiksystem, das die Ölein- und -ausfuhren in Italien überwacht.“

"Darüber hinaus überwachen acht verschiedene öffentliche Kontrollstellen die in den Regalen verkauften Öle“, fügte sie hinzu.

Einer der Gründe für den anhaltenden Betrug ist laut Assitol die mangelnde Aufklärung der Verbraucher über natives Olivenöl extra.

"Die Tatsache, dass Schwarzhändler wie die in Cerignola entdeckten immer noch Käufer auf dem Markt finden, zeigt, wie wenig Wert diesem außergewöhnlichen Produkt beigemessen wird“, sagte Cane. ​"Dies ist ein weiterer Grund, das Wissen über dieses Phänomen in Italien und weltweit zu fördern und seinen Schutz auf jede mögliche Weise zu unterstützen.“

Nach der Beschlagnahmung der gefälschten Öle betonten sowohl die CIA als auch der Bauernverband Coldiretti, wie wichtig die zertifizierte Olivenölproduktion als sicherer Hafen für die Verbraucher sei.

Sie verwiesen auf die von der Europäischen Union sanktionierte Geschützte Ursprungsbezeichnung (PDO) und Geschützte geografische Angabe (g.g.A.)-Zertifizierungen, die traditionell hergestellte Lebensmittel und Getränke mit bestimmten Regionen und Sorten verknüpfen.

"Ich appelliere weiterhin an die Verbraucher: Kaufen Sie natives Olivenöl extra mit geschützter Ursprungsbezeichnung und geschützter geografischer Angabe. Um diese Anerkennungen zu erhalten, müssen natives Olivenöl extra mit geschützter Ursprungsbezeichnung und geschützter geografischer Angabe präzise und strenge Regeln einhalten, die ihre hohe Qualität und Gesundheit bescheinigen“, sagte Sicolo.

Alfonso Cavallo, Präsident von Coldiretti Puglia, sagte, die Durchsetzung der Gesetze sei für den Schutz der Gesundheit der Verbraucher von entscheidender Bedeutung.

"„Lebensmittelbetrug ist ein besonders abscheuliches Verbrechen, weil es die Gesundheit der Menschen gefährdet, auf Täuschung beruht und vor allem Menschen mit begrenzten finanziellen Mitteln trifft, die gezwungen sind, auf billige Lebensmittel zurückzugreifen“, sagte er.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die italienischen Strafverfolgungsbehörden erhebliche illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fälschung von Olivenöl aufgedeckt haben. Im Dezember haben die Behörden in Italien und Spanien 260,000 Liter beschlagnahmt von verfälschtem Olivenöl und verhafteten bei koordinierten Razzien elf Personen.

Experten warnen jedoch davor, dass die Kombination aus geringer Produktion in den letzten beiden Erntejahren, schwindenden Olivenölvorräten und hohen Preisen verlockende Bedingungen für kriminelle Organisationen geschaffen habe, die Olivenölbetrug begehen wollen.