Die deutsche Politikerin und Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat die Zusammensetzung der neuen Europäischen Kommission vorgestellt. Der 42-jährige Luxemburger Christophe Hansen soll neuer Kommissar für Landwirtschaft und Ernährung werden.

Die Kommission, das wichtigste Exekutivorgan der Europäischen Union, besteht aus 27 Kommissaren, jeweils einem aus jedem Mitgliedsstaat des Blocks.

Hansen gehört der konservativen Mitte-Rechts-Partei der Europäischen Volkspartei (EVP) an, der größten Fraktion im Europaparlament mit 188 Abgeordneten aus allen EU-Ländern.

Seit 2018 ist er für das Europäische Parlament tätig und war dort vor allem an der Ausarbeitung wichtiger EU-Gesetze beteiligt, wie zum Beispiel der Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) und die Vorschriften des Blocks zur Abholzung.

Hansen soll den Polen Janusz Wojciechowski ersetzen, der während der ersten Amtszeit von von der Leyens Präsidentschaft fünf Jahre lang als EU-Agrarkommissar fungierte.

Wojciechowski veröffentlichte die Letzte Aktualisierung der GAP, dem Regelwerk und den Subventionsprogrammen des Blocks für die Landwirtschaft, das im Januar 2023 in Kraft tritt.

Aber, Die europäischen Landwirte zielten auf die strengen Umweltvorschriften der neuen GAP für Landwirte und die Anforderungen an eine ökologische Landwirtschaft in Demonstrationen die Anfang 2024 auf dem gesamten Kontinent stattfanden.

Hansen stammt aus einer Bauernfamilie aus einem der kleinsten EU-Mitgliedsländer mit begrenzten Ackerflächen und muss die Brücken wieder aufbauen zwischen Brüssel und den Landwirten des Blocks nach ihren jüngsten Protesten.

Allerdings scheinen die europäischen Landwirte einen Großteil der Aufmerksamkeit der größten politischen Macht in Brüssel auf sich gezogen zu haben.

Die Mitte-Rechts-Partei EVP, die politische Heimat von von der Leyens und Hansens, bezeichnet sich selbst als ​"Bauernpartei.“ Einige ihrer Mitglieder fordern regelmäßig ein gerechtes Einkommen und weniger Bürokratie für die europäischen Landwirte.

In einer Rede im Parlament im vergangenen Juli vor ihrer Wiederwahl für eine zweite Amtszeit als EU-Chefin sagte von der Leyen, dass die Landwirte ​"sollten nicht gezwungen werden“, ihre ​"gutes Essen“ unter den Produktionskosten.

"Wir müssen die Position der Landwirte in der Lebensmittelkette stärken; sie brauchen Zugang zu mehr Kapital“, sagte sie.

In ihrem Auftragsschreiben an Hansen nach seiner Ernennung zum neuen Agrarkommissar beauftragte von der Leyen ihn auch mit der Ausarbeitung eines ​'In seinen ersten 100 Tagen im Amt formulierte er die „Vision für Landwirtschaft und Ernährung“, in deren Mittelpunkt die Sicherstellung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Agrar- und Ernährungssektors des Blocks stand.

Der neue Plan wird auch die Empfehlungen des Berichts „Strategischer Dialog der EU-Agrar- und Lebensmittelbranche“ berücksichtigen, den die Kommission in Zusammenarbeit mit 29 Interessenvertretern erstellt hat. Der Bericht fordert eine Abkehr von hektarbasierten Zahlungen hin zu gezielteren Zahlungen an Landwirte und mehr Unterstützung für Kleinbauern.

"Sie werden auch sicherstellen, dass unsere künftige Gemeinsame Agrarpolitik ihren Zweck erfüllt, um gezielt jene Landwirte zu unterstützen, die es am meisten brauchen, insbesondere Kleinbauern“, schrieb von der Leyen in ihrem Brief. ​"Mit Ihrer gesamten Arbeit sorgen Sie dafür, dass die Bauern ein gerechtes und ausreichendes Einkommen haben.“

Gemäß der üblichen Praxis werden alle designierten neuen Kommissare mehrere Anhörungen in parlamentarischen Ausschüssen durchlaufen, um die endgültige Zustimmung des Europäischen Parlaments zu erhalten. Anschließend stimmt das Parlament über die Eignung der neuen Kommission als Ganzes ab.

Die fünfjährige Amtszeit von von der Leyens neuem Kommissarsteam soll voraussichtlich Ende November oder Anfang Dezember dieses Jahres beginnen.