Handelsabkommen zwischen der EU und Mercosur wegen mutmaßlicher argentinischer Beschränkungen für die Einfuhr von europäischem Olivenöl gefährdet

Die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur zur Ausarbeitung eines Freihandelsabkommens sind derzeit aufgrund angeblicher argentinischer Beschränkungen für die Einfuhr bestimmter europäischer Lebensmittelimporte, insbesondere Olivenöl, gefährdet. Als Reaktion auf die vom argentinischen Innenhandelsminister Guillermo Moreno eingeführten Einfuhrbeschränkungen für argentinische Lebensmittel hat die Europäische Union erwogen, diese Bedenken gegenüber der Welthandelsorganisation zur Sprache zu bringen.

Der Mercosur ist ein regionales Handelsabkommen (RTA) zwischen Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay, das 1991 durch den Vertrag von Asunción gegründet wurde und später durch den Vertrag von Ouro Preto von 1994 geändert und aktualisiert wurde. Ziel ist es, den Freihandel und den fließenden Waren-, Personen- und Währungsverkehr zu fördern.

Joao Aguiar Machado, stellvertretender EU-Generaldirektor für Außenbeziehungen, erklärte: ​"Das Problem ist, dass diese Maßnahmen nicht nur die direkten Auswirkungen auf den Handel haben, sondern auch das für die Entwicklung dieser Verhandlungen erforderliche Vertrauen mindern. “[1] Aguiar Machado befürchtet, dass ​"Dieses spezielle Problem könnte die Atmosphäre der Handelsdiskussionen verschmutzen. “ 1

Die argentinischen Behörden, insbesondere die derzeitige Präsidentin Cristina Kirchner und ihre Minister, haben die Existenz solcher Beschränkungen für europäische Produkte bestritten und kontern, dass die Handelsgespräche zwischen dem Mercosur und der EU nicht das geeignete Forum sind, um ein solches bilaterales Problem anzugehen.

Als Antwort bemerkt Aguiar Machado, dass diese Beschränkungen auf dem Papier zwar nicht existieren, aber sehr real sind und von Argentiniern belegt werden. ​"Interne Kommunikation… über Geräte, die Schaden anrichten. Container sind in Häfen blockiert und es gibt keine Möglichkeit, dies zu leugnen. “1

Dieses Hin und Her ist jedoch nicht das einzige Hindernis für die Gespräche zwischen der EU und dem Mercosur. Frankreich führt ein weiteres Dutzend europäischer Länder an, die gegen dieses mögliche Freihandelsabkommen protestieren, und argumentiert, dass die niedrigeren Produktionskosten durch billige Arbeitskräfte in Südamerika sich negativ auf die europäischen Olivenölproduzenten auswirken würden, die bereits mit Finanzkrisen und weiterhin sinkenden Preisen konfrontiert sind.

Das Scheitern dieser Gespräche könnte für beide Seiten katastrophal sein, da der Handel zwischen der EU und dem Mercosur fast so viel bedeutet wie der Handel der EU mit ganz Lateinamerika zusammen. Darüber hinaus ist die EU der wichtigste Markt des Mercosur für Agrarexporte, auf den 19.8 rund 2009% der gesamten Agrarexporte der EU entfielen. [2]







[/Quellen]