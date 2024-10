Es wird erwartet, dass die Europäische Kommission in diesem Jahr ihre Vorschriften verschärft und die Menge an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Frisch- und Natives Olivenöl extra.

PAK sind organische Verbindungen, die bei Säugetieren nachweislich Krebs und schädliche Mutationen verursachen. Die Verbindungen kommen in der Natur vor und entstehen beim Verbrennen von Kohle, Öl, Erdgas, Holz, Abfallstoffen und Tabak.

Aktuelle europäische Vorschriften begrenzen die Menge mehrerer PAK in Olivenöl auf weniger als zehn Mikrogramm pro Gramm. Für Benzo(a)pyren, eines der häufigsten PAK, liegt der Grenzwert bei zwei Mikrogramm pro Gramm.

Natives Olivenöl sollte im Idealfall frei von PAK sein. Eine Verunreinigung kann jedoch entweder direkt beim Mahlen oder indirekt durch den Kontakt der Oliven mit Rauch oder Luftverschmutzung auftreten.

Eine erhebliche Kontaminationsquelle stellt das Beschneiden der Bäume bei der Olivenernte dar. Die in Kettensägen verwendeten Schmiermittel enthalten PAK.

PHAs finden sich auch in den Chemikalien zur Herstellung von Jutesäcken, die speziell dafür entwickelt wurden, die Haltbarkeit und Wasserdichtigkeit für den Transport von Oliven zu verbessern.

Bauernverbände fordern die Europäische Kommission auf, mehr Informationen an alle Olivenbauern und -produzenten weiterzugeben. Sie fordern von der Kommission eine formelle Anleitung zu Praktiken, die bei Anbau, Ernte und Extraktion zur Freisetzung von PAK führen könnten.

PAKs sind auch in industriellen Lösungsmitteln enthalten. ​"Oliventresteröle haben höhere PAK-Gehalte, die in einigen Fällen die Grenzwerte überschreiten“, schrieben Forscher der italienischen Universität Udine kürzlich Studie.

Nach den neuen Vorschriften wird jedes native Olivenöl extra, das PAK enthält, voraussichtlich als für den Verzehr ungeeignet eingestuft.

Folglich sind die Hersteller gezwungen, dieses minderwertige Öl als Biodiesel zu verkaufen, der 0.80 Euro pro Liter kostet und damit deutlich unter den 8 Euro pro Liter für natives Olivenöl extra liegt.

Während die Situation bei einigen Landwirten ein Umdenken bewirkt hat, sind Forscher davon überzeugt, dass die Beschränkungen die öffentliche Meinung über die Qualität des Olivenöls weiter verbessern werden.

"Was die neue PAK-Verordnung betrifft, glaube ich, dass jede Idee und Regel, die zu einem besseren Verständnis der Olivenölqualität führen könnte, nützlich ist, um die Kundenzufriedenheit auf der Grundlage der Qualität zu erhöhen“, sagte Michele Pisante, Vorsitzender des Forschungs- und Bildungszentrums für Agrar- und Pflanzenwissenschaften an der Universität Teramo. Olive Oil Times.

Die europäischen Länder, die Olivenöl produzieren, haben die Kommission gebeten, die Einführung der neuen Vorschriften bis 2028 zu verschieben. Es bleibt jedoch ungewiss, ob die Kommission diesem Ersuchen stattgeben wird.

Die Verunreinigung von Olivenöl ist in dem 27-köpfigen Block ein großes Problem. Im vergangenen Jahr ergab eine kleine Analyse der französischen Bio- und Nicht-Bio-Olivenölmarken, dass 23 von 24 Proben mit Weichmachern verunreinigt und Mineralölkohlenwasserstoffe.

Die vom französischen Nationalen Verbraucherinstitut veröffentlichte Studie identifizierte in den Proben Spuren von mineralölgesättigten Kohlenwasserstoffen und aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffen. Diese Kohlenwasserstoffe sammeln sich bekanntermaßen in der Leber und im Lymphsystem an und können dort Entzündungen hervorrufen.

Die neue Verordnung ist Teil der laufenden Bemühungen Europas zur Bekämpfung der Lebensmittelkontamination.

Im Jahr 2019 hat der Internationale Olivenrat (IOC) beriet die Europäische Union dass die akzeptable Verzehrmenge der potenziell krebserregenden Verbindung 3-Monochlorpropandiol (3-MCPD-Ester) in raffiniertem Olivenöl auf 1.25 Milligramm pro Kilogramm festgelegt werden sollte.

Diese Verbindung kommt typischerweise in Pflanzenölen vor, insbesondere in Oliventrester und raffinierten Ölen, während sie in nativem Olivenöl aufgrund fehlender Raffinationsprozesse fehlt.

Im Jahr 2021 werden die europäischen Behörden außerdem begrenztes Cadmium Die Konzentrationen in Tafeloliven und Speiseölen wurden gesenkt. Der Schritt erfolgte, nachdem das Schwermetall, ein bekanntes Karzinogen, in spanischen Tafeloliven und einigen aromatisierten italienischen Olivenölen nachgewiesen worden war.

Zwar wehren sich einige Erzeugerverbände gegen weitere Beschränkungen aus Brüssel, dem Sitz der Europäischen Kommission, doch es gibt Anzeichen dafür, dass diese Maßnahmen Wirkung zeigen.

In der Europäischen Union 2022 berichten In einer im April 2024 veröffentlichten Studie über Pestizidwerte in Lebensmitteln gab die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit an, 1,805 Tests an 167 bis 226 Proben nativen Olivenöls durchgeführt zu haben, um sie auf neun verschiedene chemische Verbindungen zu untersuchen, die in Pestiziden vorkommen. Nicht jede Probe wurde auf jede Chemikalie getestet.

Bei 37 Proben nativen Olivenöls wurde ein Pestizidgehalt unterhalb der gesetzlich zulässigen Höchstwerte für Rückstände festgestellt. Nur eine Probe überschritt den gesetzlichen Grenzwert.

Im Vergleich dazu stellte die EFSA vier Proben über In seinem Bericht aus dem Jahr 84 lagen die Proben von 2019 Proben über dem gesetzlichen Grenzwert, und in weiteren 22 Proben wurden gewisse Pestizidwerte festgestellt.