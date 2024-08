Krise bringt Investitionen in Olivenhaine hervor

Die tiefe Rezession der griechischen Wirtschaft hat viele junge und gebildete Städter dazu veranlasst, sich dem guten alten Familienland zuzuwenden und werden neue und ehrgeizige Landwirte.

Zu ihren bevorzugten Produkten zählen einige exotische Produkte wie Heidelbeeren und Brombeeren, Granatäpfel, Stevia, Aloe und schwarzer Trüffel, aber mehr als die Hälfte von ihnen bevorzugt den Anbau von Olivenbäumen. Olivenbäume hatten in der griechischen Landwirtschaft schon immer einen besonderen Platz und sind untrennbar mit den Traditionen des Landes verbunden.



Darüber hinaus gelten Olivenhaine heute als gute Investition. Potenzielle Investoren suchen Olivenhaine von 8 Morgen und mehr und sind bereit, bis zu 300 Euro pro Olivenbaum für einen gut platzierten und bewässerten Hain zu zahlen.

Ihre Absicht ist es, ihr Geld zu sichern, da ​"Land verliert nie seinen Wert “, wie es in Griechenland üblich ist, und erhält gleichzeitig ein zusätzliches Einkommen aus Öl und essbaren Oliven (ganz zu schweigen von einem Vorrat an EVOO für den persönlichen Gebrauch, den alle Griechen benötigen).



Neugeborene Bauern, Landinvestoren und neue Unternehmer im Bereich Markenolivenöl tätig Alle bilden eine vielversprechende Task Force von Olivenölliebhabern, die griechisches Olivenöl auf die nächste Stufe heben und seine Vorzüge ausnutzen kann.

Aber das ist nicht alles; Nach Angaben des Europäischen Netzwerks für ländliche Entwicklung ist die Zahl der Junglandwirte in ganz Europa zurückgegangen, was die Lebensfähigkeit der ländlichen Regionen gefährdet. Die jüngsten Entwicklungen könnten der Auslöser sein, Dinge umzukehren und eine beispiellose Rückkehr an Land auszulösen, insbesondere in den Ländern Südeuropas, die eng mit der Landwirtschaft verbunden sind und am stärksten unter der lauernden Finanzkrise leiden.