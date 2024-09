Produzenten in der Herzegowina feiern neue geschützte Ursprungsbezeichnung

Olivenbauern in Bosnien und Herzegowina, ein Land im westlichen Balkan, feiert die Ankündigung der ersten Geschützte Ursprungsbezeichnung-zertifiziert Natives Olivenöl extra: Goldenes Kapi Herzegowina.

Die Landwirte und Beamten, die an der Gründung der geschützten Ursprungsbezeichnung beteiligt waren, nahmen an einer entsprechenden Zeremonie in Mostar teil, der größten Stadt in der südlichen Region der Herzegowina.

Wir konzentrieren uns auf die Förderung der gU „Zlatne Kapi“ und die Entwicklung des Olivenöltourismus durch Projekte wie die Olivenölstraße der Herzegowina. - Josip Matić, Präsident des herzegowinischen Verbandes der Olivenbauern und Ölproduzenten

Die Gastgeber betonten die Rolle der Vereinigten Staaten, die sich im Rahmen des Projekts für nachhaltigen Tourismus der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) für den Schutz und die Förderung der einzigartigen kulinarischen Produkte Bosnien und Herzegowinas einsetzen.

Zeremonie in Mostar zur Einweihung der g.U. Zlatne Kapi

"„Das Echtheitssiegel bedeutet uns sehr viel. Unsere Öle werden nun leichter auf den Markt kommen. Der Olivenanbau hat in der Herzegowina Zukunft, wir haben Öle von außergewöhnlicher Qualität“, sagte Dragan Musa, Besitzer eines Olivenhains mit rund 900 Olivenbäumen in Miloševići.

Musas Worte wurden von Ivan Milas Musa unterstützt, der dieses Jahr ebenfalls eine gute Ernte und Öl von höchster Qualität erwartet.

"Die geschützte geografische Angabe bedeutet allen gegenwärtigen und zukünftigen Olivenbauern viel und die Marke Zlatne kapi Herzegowina wird zum regionalen und globalen Erfolg beitragen“, sagte Milas. ​"Wir können mit globalen Marken konkurrieren, denn wo immer wir auftreten, werden wir ausgezeichnet.“

Zum Beispiel die Weingut der Familie Škegro wurde bei der ausgezeichnet NYIOOC World Olive Oil Competition in jeder der letzten sieben Ausgaben des Wettbewerbs. Im Jahr 2023 gewannen Produzenten aus der Herzegowina insgesamt vier Auszeichnungen aus fünf Einsendungen.

Der Olivenanbau in der Herzegowina besteht seit Jahrhunderten, geht auf antike Funde in der Nähe von Neum zurück und hat sich in den letzten 15 Jahren intensiviert.

Laut Marko Ivanković, dem Direktor des Föderalen Agro-Mediterranean Institute, gab es damals nur 80 Hektar Olivenhaine. Heute gibt es in der Region zehn große Olivenhaine und etwa 800 Familienbetriebe, die 521 Hektar Olivenhaine bewirtschaften und jährlich 380,000 Liter Olivenöl produzieren.

"„Im nächsten mittelfristigen Zeitraum besteht das Ziel darin, eine Fläche von 1,000 Hektar zu erreichen und die Olivenölproduktion zu verdoppeln“, sagte Ivanković.

Marko Ivanković

In Zusammenarbeit mit der Lebensmittelsicherheitsbehörde von Bosnien und Herzegowina arbeitet USAID weiterhin daran, die Zahl der Produkte mit geschützten geografischen Angaben zu erhöhen.

"„Diese Anerkennung ist eine neue Bestätigung des Reichtums der Herzegowina und ihres enormen Potenzials für die Entwicklung eines Tourismus, der auf authentischen Produkten und Erlebnissen basiert“, sagte Feđa Begović, Direktorin des Tourismusprojekts der USAID.

"„Olivenöl ist als wichtiges Element der mediterranen Kultur und Tradition nicht nur ein hochwertiges Lebensmittel, sondern auch eine Chance für das weitere Wachstum des gastronomischen Tourismus, der für Touristen, die nach einzigartigen Erlebnissen suchen, immer attraktiver wird“, fügte er hinzu.

Begović betonte auch die Rolle der Lebensmittelsicherheitsbehörde bei der Förderung des Tourismus und der Unterstützung der Erzeuger bei der Erlangung geschützter geografischer Angaben.

"„Produkte mit geschützter Ursprungsbezeichnung sind eng mit dem Produktionsort verbunden, da sie vollständig in einem bestimmten geografischen Gebiet unter Verwendung lokaler Fertigkeiten und Rohstoffe hergestellt werden“, sagte Agenturdirektor Đemil Hajrić.

Die Qualität dieser Produkte steht in direktem Zusammenhang mit den natürlichen Faktoren und den Menschen der jeweiligen Region.

Herzegowinisches Olivenöl mit einer 2,000-jährigen Tradition ist an seinen würzigen Noten, Bitterkeit und fruchtigen Aromen erkennbar.

Josip Matić, Präsident des herzegowinischen Verbandes der Olivenbauern und Ölproduzenten, ist überzeugt, dass das Olivenölgeschäft in der Region weiterhin voranschreiten wird.

Diese Ansicht vertreten auch die anderen Mitglieder des Vereins, die sich für den Erhalt des nativen Olivenöls extra aus der Herzegowina, insbesondere mit PDO-Status, stark machen.

"Unsere Ziele sind, neue Olivenhaine anzulegen, Olivenhaine zu registrieren und technische und pädagogische Initiativen zu unterstützen“, sagte Matić. ​"Wir konzentrieren uns auf die Förderung der geschützten Ursprungsbezeichnung „Zlatne Kapi“ und die Entwicklung des Olivenöltourismus durch Projekte wie die Olivenölstraße der Herzegowina, die die ländliche Entwicklung unterstützen und die Entvölkerung von Dörfern verhindern.“