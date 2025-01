Olivenbauern aus Herzegowina feiern ein erfolgreiches Jahr

Olivenbauern in der Herzegowina, der südlichen Region von Bosnien und Herzegowina, werden sich an das Jahr 2024 wegen seiner außergewöhnlichen Leistungen erinnern.

"Wir können sogar sagen, dass es für unsere Oliven- und Olivenölproduktion historisch war“, sagte Marko Ivanković, Direktor des Föderalen Agro-Mediterranean Instituts (FZP) in Mostar, der größten Stadt der Herzegowina.

Produzenten und Beamte in Herzegowina lobten mehrere bedeutende Erfolge, darunter die Gründung der Zlatne Kapi Geschützte Ursprungsbezeichnung durch das Institut für geistiges Eigentum und die Lebensmittelsicherheitsbehörde des Landes.

On November 20th, am Tag zuvor Weltoliventagwurde das Land auch als 21.st Mitglied des Internationalen Olivenrates (IOC).

Bosnien und Herzegowina ist neues Mitglied des Internationalen Olivenrates

"„Für Bosnien und Herzegowina als Beitrittskandidat zur Europäischen Union bedeutet die Mitgliedschaft im IOC eine Harmonisierung der nationalen Bestimmungen mit dem EU-Besitzstand [Gesamtgesetzgebung] in diesem Bereich, was sowohl den Olivenölproduzenten als auch den Olivenölkonsumenten zugutekommt“, sagte Vesna Andree Zaimović, Botschafterin von Bosnien und Herzegowina in Spanien.

"Als wichtiger Schritt in der Entwicklung eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Olivenanbaus bedeutet der Beitritt zum IOC, die Produzenten durch die Möglichkeit fachkundiger Unterstützung, Zugang zu Zuschüssen, besserer Vernetzung und Zugang zu einem größeren Markt zu ermutigen“, fügte sie hinzu.

Zaimović nahm auch an der Flaggenhissungszeremonie Bosnien und Herzegowinas als neues Mitglied im Madrider Hauptsitz des IOC teil.

Die Zeremonie fand im Rahmen der 120.th Plenarsitzung, veranstaltet von IOC-Geschäftsführer Jaime Lillo und unter der Aufsicht der Führung dieser Organisation, der Attachéchefs der Mitgliedsländer und anderer Teilnehmer der Plenarsitzung sowie des diplomatischen Personals der Botschaft von Bosnien und Herzegowina in Madrid.

Auch Zaimović nahm an der Sitzung teil und hielt eine Rede, in der sie die zahlreichen Vorteile betonte, die die IOC-Mitgliedschaft den Produzenten und Verbrauchern in Bosnien und Herzegowina bringen werde.

Sie sagte, das Land sei stolz auf seine Vielfalt, seinen Multikulturalismus und das jahrhundertelange Zusammenleben verschiedener Völker (Kroaten, Serben und Bosniaken) und Religionen (Katholizismus, Orthodoxie und Islam).

Sie betonte außerdem, dass das Land über natürliche Ressourcen und eine Artenvielfalt verfüge, die den Anbau verschiedener Nutzpflanzen begünstigen.

"Worauf wir besonders stolz sind, sind die Menschen, die weithin für ihre Gastfreundschaft und ihre offenen Türen für jeden bekannt sind“, sagte Zaimović. ​"Deshalb freuen wir uns sehr, unseren Beitritt zur weltweiten Familie der Olivenbauern und die Popularisierung des Olivenbaums zu feiern, der unter anderem auch die Symbolik des Friedens trägt.“

Neben der nationalen Genehmigung der PDO-Zertifizierung und dem Aufstieg des Olivenrates werden die Produzenten in der Herzegowina das Jahr 2024 wegen der Rekordolivenernte und der hohen Olivenölqualität in Erinnerung behalten.

"„Die Olivenbäume haben in diesem Jahr gut getragen, die Ölausbeute ist jedoch aufgrund der Dürre im Juli und August sowie der Regenfälle im September und Oktober etwas niedriger als in den Vorjahren und beträgt zehn bis zwölf Prozent“, sagt Ivanković.

Die Produktion wird auf rund 400,000 Liter geschätzt und auch mit der Qualität sind die Erzeuger zufrieden, wie die chemischen Analysen und die organoleptische Bewertung des FZP bestätigen.

243 Prozent der 250 analysierten Proben enthielten mindestens - Milligramm Polyphenole pro Liter, was bedeutet, dass sie EU-Verordnung 432/2012 zu medizinischen Angaben für Olivenöle.

"Öle mit mehr Polyphenolen haben auch mehr gesundheitsfördernde Eigenschaften“, sagte Ivanković.

Er erläuterte, wie es zum Aufstieg des Olivenanbaus in der Herzegowina kam. Die Tradition reicht bis in die Römerzeit zurück, wie die Überreste einer alten Mühle in der Villa Rustica Mogorjelo in der Nähe der Stadt Čapljina belegen.

Auch Toponymen (von Orten abgeleitete Namen) zeugen von der Präsenz von Oliven, wie etwa die Siedlung Masline, was auch das kroatische Wort für Olive ist. Der organisierte Anbau begann jedoch erst vor etwa 15 Jahren.

Seitdem wurden 140,000 Olivenbäume auf 520 Hektar gepflanzt, wodurch der Bestand von 6,000 Olivenbäumen im Land erheblich erweitert wurde.

Herzegowina verfügt nun über sieben Ölmühlen. Neben der ständigen Verbesserung der Qualität des Olivenöls ist eines der strategischen Ziele, 1,000 Hektar Olivenbäume anzupflanzen und eine Million Liter Olivenöl zu produzieren. Natives Olivenöl extra.

Die FZP hat ihrerseits dabei geholfen, Olivenbauern zu organisieren. Ivanković war vor vier Jahren an der Gründung des herzegowinischen Verbands der Öl- und Olivenbauern (HUUM) beteiligt, der heute über 95 Mitglieder hat.

Vorstand des herzegowinischen Verbandes der Ölbauern

Die FZP half auch bei der Organisation lokaler Veranstaltungen zum Thema Oliven und Olivenöl, um die Verbraucher über die Mittelmeer-Diät und Olivenöl Nutzen für die Gesundheit.

"Die im vergangenen Jahr genannten Erfolge markieren den Abschluss einer wichtigen Etappe in der Gesamtentwicklung dieses Wirtschaftszweigs“, sagte Ivanković.

Ivanković sagte, der EU-Antrag für die g. U. Zlatne Kapi werde 2025 in Brüssel eingereicht.

"„Ich bin sehr stolz darauf, darauf hinweisen zu können, dass das extra native Olivenöl aus der Herzegowina die geschützte Ursprungsbezeichnung erhalten hat, was einen historischen Moment für unsere Region und den Olivenanbau darstellt“, sagte Dajana Dujmović, Mitglied des Vorstands von HUUM. ​"Besonders stolz sind wir auf das Gütesiegel „Zlatne Kapi PDO“, das die Qualität und Authentizität unseres Produkts weiter bestätigt.“

"Wer in diesem Jahr einen Stempel mit der Aufschrift „Zlatne Kapi PDO“ erhält, hat für alle Verbraucher und Käufer den Beweis, dass er gesundes Olivenöl aus der Herzegowina erhält“, fügte Ramiz Zajmović, Vorstandsmitglied und Miteigentümer von Agroherc Organic Agriculture, hinzu.

"Es gibt natives Öl, extra natives Öl und herzegowinisches Öl, wobei herzegowinisches Olivenöl die höchste Qualität darstellt, die das Produkt erreichen kann“, scherzte er.

HUUM entwickelt außerdem Pläne für ein Olivenölstraßenprojekt, das als Direktverkaufskanal für Olivenöle und andere lokale Produkte dienen soll.

Ivanković fügte hinzu, dass der Sektor die Qualität des Olivenöls fördern müsse, um den Verbrauch zu steigern, der derzeit bei 0.40 Litern pro Kopf liege.

Er argumentierte, dass dies durch eine Vervierfachung der Fläche für den Olivenanbau und durch die Unterstützung junger Landwirte erreicht werden könne, um sie zu ermutigen, in landwirtschaftliche Betriebe zu investieren.

Viele der führenden Olivenbauern des Landes kündigten ihre Teilnahme an der Kampagne 2025 an. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Im Jahr 2023 erhielten die Produzenten aus Herzegowina bei fünf Wettbewerbseinreichungen einen Rekord von vier Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr reichte nur ein Produzent eine Probe ein und erhielt eine Auszeichnung. Seit 2018 haben die Produzenten aus Herzegowina insgesamt 11 Auszeichnungen bei 12 Einsendungen erhalten.