Hohe Durchfallquote bei Qualitätskontrollen in der Tschechischen Republik

Spanische Aktivisten setzen sich für ein Glyphosatverbot ein, nachdem in der EU kein Konsens erzielt werden konnte

Das weltweit am häufigsten verwendete Herbizid wurde in Mar Menor in Konzentrationen gefunden, die über dem gesetzlichen Grenzwert lagen, was Befürworter dazu veranlasste, in Spanien ein Verbot zu fordern.