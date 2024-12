In Molise unterstützt die Olivenbaumadoption die Gesundheitsforschung

Eingebettet in die sanften Hügel von Agnone, einem malerischen Dorf in der mittel-süditalienischen Region MoliseUliveto Gianna (Gianna-Olivenhain) bietet Besuchern die Möglichkeit, einen Olivenbaum zu adoptieren und gleichzeitig die Gesundheitsforschung zu unterstützen.

"Dieses Projekt entstand, als ich beschloss, eine Anzahl Olivenbäume zu pflanzen, die den Jahren entspricht, die ich seit unserer Verlobung mit meiner Frau Gianna verbracht habe“, erzählt Orazio Ferrelli. Olive Oil Times. ​"Sie war vor Kurzem gestorben und ich wollte ihr mit etwas Sinnvollem die letzte Ehre erweisen.“

Mit der Hilfe seines Bruders Antonio pflanzte Ferrelli 26 junge Olivensetzlinge auf einem unbebauten Grundstück ihrer Familie und gab sie zur Adoption frei.

"„Ich wollte es den Menschen – insbesondere denen, die nicht auf dem Land leben – ermöglichen, diese Pflanzen zu adoptieren und sich an ihnen zu erfreuen, wann immer sie wollen“, sagte Ferrelli. ​"Im Gegenzug würde ich um etwas sehr Wertvolles bitten: eine Spende für die Gesundheitsforschung.“

Eine Spende in beliebiger Höhe zur Unterstützung eines Vereins oder einer Organisation, die sich der medizinischen Forschung widmet, entspricht dem Preis für die Adoption eines jungen Olivenbaums im Obstgarten.

"Ich benötige keine Spendenquittung, da ich ​'„Ich sage: ‚Mountain Man‘ und ich glaube den Leuten das aufs Wort“, sagte Ferrelli.

Er gab an, dass die Adoptivkandidaten Uliveto Gianna unter folgender Adresse kontaktieren können: Instagram um ihre Spende und den Verein, den sie unterstützen möchten, mitzuteilen. Anschließend werden sie eingeladen, den Obstgarten zu besuchen und eine Nachricht zu hinterlassen, die auf einem Schild neben ihrem Olivenbaum steht.

Als kleine Initiative für Freunde und Kollegen gestartet, hat es in der örtlichen Gemeinde und in den Medien für Aufsehen und Interesse gesorgt. Ferrelli ist vom Erfolg seines Projekts beeindruckt und erhält Adoptionsanfragen aus ganz Italien und anderen Ländern, darunter Großbritannien und Deutschland.

Dies veranlasste ihn, weitere Olivenbäume hinzuzufügen – 70 wurden kürzlich gepflanzt, und 100 weitere werden in den kommenden Monaten gepflanzt. Abhängig von der Anzahl der neuen Adoptionsanfragen könnte dem Plan ein weiteres Grundstück hinzugefügt werden. Die Bäume sollen in vier bis fünf Jahren Früchte tragen.

Kürzlich wurden bei Uliveto Gianna siebzig junge Olivenbäume gepflanzt. (Foto: Orazio Ferrelli)

"Jetzt kann ich sagen, dass die Natives Olivenöl extra „Die hergestellten Produkte werden von unserer Familie verwendet und als Geschenk verwendet“, sagte Ferrelli. ​"Im Moment kann ich es mir nicht leisten, Leute einzustellen, die das Olivenöl abfüllen. Auf jeden Fall wird diese Initiative niemals kommerzielle Zwecke verfolgen und muss gemeinnützig bleiben, mit dem einzigen Ziel, die Gesundheitsforschung zu unterstützen und Prävention zu fördern.“

"„Ich könnte zwar auch andere Obstbäume pflanzen, aber ich habe mich für den Olivenbaum entschieden, weil er für alle Völker einen besonderen Stellenwert hat“, fügte er hinzu. ​"In allen Kulturen symbolisiert es wichtige Werte, die ich mit diesem Projekt kommunizieren möchte, wie Frieden, ewige Liebe, Freundschaft und Wiedergeburt.“

Im vergangenen Oktober, dem Monat der Aufklärung über Brustkrebs, wurde in einem Panoramabereich des Olivenhains eine rosa Bank aufgestellt, um an die Bedeutung der Prävention zu erinnern. Sie wird der Zielpunkt eines Spaziergangs sein, den Ferrelli nächstes Jahr organisieren will, um das Bewusstsein weiter zu schärfen und die Forschung zu unterstützen.

"Dass ich dieses Projekt weiterführen kann, verdanke ich meinen beiden Töchtern, die mich von Anfang an unterstützt haben“, sagte er. ​"Allerdings muss ich sagen, dass ich das alles nicht ohne die grundlegende Hilfe meines Bruders hätte tun können, der sich das ganze Jahr über praktisch um den Obstgarten kümmert. Dieses Land gehörte unseren Eltern, die viele Opfer für uns gebracht haben, und dies ist auch eine Möglichkeit, ihnen zu danken.“

Zur starken Verbundenheit mit seinem Land gehört es, die Umwelt und die Artenvielfalt zu schützen und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen zu bewahren.

Jede Olivenbaum-Adoption bei Uliveto Gianna ist durch ein Schild mit einer Nachricht des Adoptierenden gekennzeichnet. (Foto: Orazio Ferrelli)

Der Olivenhain von Gianna besteht aus Bäumen einheimischer Sorten wie Bella di Montagna und Sperone di Gallo sowie anderen in ganz Mittelitalien weit verbreiteten Sorten wie Leccino, Frantoio, Pendolino Olivastro und Leccio del Corno.

Die Bäume werden nachhaltig bewirtschaftet, mit organischen Produkten gedüngt und in den wärmsten Monaten über ein Regenwassersammelsystem bewässert.

"Die Schilder neben den Olivenbäumen, die auf die Adoption hinweisen, erzählen viele verschiedene Geschichten, darunter mehr oder weniger glückliche Momente, die alle von Liebe geprägt sind“, sagte Ferrelli. ​"Das Schöne, was wir hier mit all den Menschen tun, die die Olivenbäume adoptieren, ist, proaktiv und engagiert zu sein und etwas Gutes zu tun, um die Welt zu verbessern.“

"Trotz der schwierigen Zeiten, die wir durchlebten, gaben wir nicht auf und beschlossen, gemeinsam weiterzumachen und einer Zukunft in den Farben des Regenbogens entgegenzublicken“, schloss er.