Italienische Olivenölverkäufe im letzten Bericht gestiegen

Laut ASSITOL stiegen die Gewinne der italienischen Olivenölverpacker in den letzten beiden Monaten des Jahres 2010 erheblich. Im Inland stiegen die Verkäufe um 31 Prozent und die Exportverkäufe um 22.4 Prozent. Bezogen auf den gesamten Zeitraum 2009 – 2010 meldet ASSITOL einen Anstieg von 21.6 Prozent. Diese Zahl spiegelt Zuwächse sowohl im In- als auch im Ausland wider und ist eine erfreuliche Nachricht nach einem schleppenden Jahresstart. HELFEN ist der Verband der italienischen Ölindustrie. Seine Mitglieder sind Ölverpacker, hauptsächlich Olivenöl, aber auch Samenöle und Tresteröl. Die Mitglieder reichen von Großhändlern bis hin zu so bekannten Marken wie Colavita und Monini und sind für den Verkauf von 90 Prozent des italienischen Olivenöls verantwortlich.

Extra natives Olivenöl, wie ASSITOL es nennt ​"„Konventionelles“ natives Olivenöl extra ist bei weitem die größte Kategorie, die von Mitgliedern verpackt wird. Sie verpacken sowohl italienische als auch EU- und Nicht-EU-Olivenöle. Ebenfalls verpackt sind die viel kleineren Kategorien geografisch gekennzeichneter DOP- und IGP-Öle, 1OO Prozent Made in Italy und Bio. Diese (und teureren) Nischenprodukte machen etwa 6 Prozent der gesamten Extra-Native-Kategorie aus. Ihre Verkaufszahlen waren im Großen und Ganzen ebenfalls positiv. Die DOP- und IGP-Öle verzeichneten im November und Dezember einen Anstieg von mehr als 50 Prozent auf dem Inlandsmarkt, im Gegensatz zu 2009. Die Ausnahme bildete 1OO Prozent italienisches Olivenöl extra vergine, das im Inland einen Rückgang von 4 Prozent, aber einen Anstieg von 6.5 Prozent verzeichnete auf dem Exportmarkt.

Auch Tresteröl (ein Öl, das durch einen industriellen Prozess mit Lösungsmitteln gewonnen wird und dem bei der Herstellung von Samenölen verwendeten Öl ähnelt) legte mit einem Plus von 12.8 Prozent ebenfalls zu. Vor allem Bäckereien, zumindest in Italien, verwenden dieses Öl. Auch die Verwendung von Tresteröl zur Stromerzeugung wird untersucht, was Gegenstand einer Konferenz war, an der Olivenölproduzenten im November 2010 teilnahmen.

Der Wettbewerb zwischen den Olivenöl produzierenden Ländern ist hart und Spanien gilt als Italiens aggressivster Konkurrent. Italien produziert nach Spanien das meiste Olivenöl. Während die Inlandszahlen in Italien um 31 Prozent stiegen, sanken die Inlandszahlen in Spanien im Zeitraum November bis Dezember 5 um 4 Prozent (ASSITOL im Vergleich der letzten vier Jahre). ASSITOL führt die italienischen Gewinne auf Agilität und intelligente Kostensenkungsmaßnahmen zurück.

Auch ASSITOL war kürzlich in den Schlagzeilen wegen ihrer Januar 27th Erklärung über die neuen EU-Vorschriften zur Prüfung auf Alkylester. Ein erhöhter Gehalt an Alkylestern weist im Allgemeinen darauf hin, dass ein Olivenöl aus minderwertigen Oliven hergestellt wurde und die Bezeichnung „Extra vergine“ nicht verdient. Die EU hat ein Gesetz verabschiedet, das einen Grenzwert für Alkylester festlegt, was ASSITOL nachdrücklich befürwortet.

Die folgenden Zahlen veröffentlicht von Coldiretti (eine große landwirtschaftliche Interessengruppe und Lobby) bieten eine Momentaufnahme des italienischen Sektors für natives Olivenöl extra:

Anzahl der Olivenbäume: 250,000,000

Produktion 2010 – 2011: 550,000 Tonnen

Marktrang: Zweiter nach Spanien

Pro-Kopf-Verbrauch: 13 – 14 kg/Jahr

Anzahl der DOP/IGP-Öle: 40

Jahresumsatz in Euro: 2 Milliarden

Arbeitstage: 50,000,000