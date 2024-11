Italien prägt Sonderetiketten für seine Olivenöle mit geschützter Ursprungsbezeichnung und geschützter geografischer Angabe

Im Rahmen eines Plans zur Umsetzung von Sicherheits- und Rückverfolgbarkeitslösungen für den Agrar- und Lebensmittelsektor hat das italienische polygrafische Institut und die staatliche Münzanstalt (IPZS) ein Label eingeführt, das speziell für die Natives Olivenöl extra mit Geschützte Ursprungsbezeichnung (PDO) und Geschützte geografische Angabe (g.g.A.) Zertifizierungen.

Das Etikett mit exklusiven Grafiken und fortschrittlichen Sicherheitselementen ist für die Befestigung am Flaschenverschluss oder Kanister vorgesehen. Es ist eindeutig nummeriert und enthält einen QR-Code für den Zugriff auf eine Plattform mit Informationen zum Produkt und zum Hersteller.

Das Konsortium zum Schutz der Olio di Roma g.g.A. war das erste Unternehmen, das das Label gleich nach seiner Einführung übernahm, in diesem Jahr folgten ihm die Konsortien PDO Olio Sabina, PGI Olio di Calabria und PDO Olio Terre di Siena.

Olive Oil Times besuchte die Officina Carte Valori, die Sicherheitsdruckerei in Rom, in der die Etiketten hergestellt werden. Sie befindet sich in der Via Salaria und ist mit 569 Mitarbeitern und 15 Produktionsabteilungen die größte der vier IPZS-Einrichtungen.

"„Hier stellt das Polygrafische Institut sämtliche Produkte zur Rückverfolgbarkeit her, während in einem nahe gelegenen Gebäude die Produkte für die physische und digitale Identität der Bürger hergestellt werden“, sagte Matteo Cerasoli, der Leiter der Sicherheitsdruckerei, bei der Einführung zum Besuch und nachdem man die erste Sicherheitskontrolle passiert hatte.

Das Werk stellt auch Etiketten für Waren her, die unter das Staatsmonopol fallen, darunter Tabak, Arzneimitteletiketten, Steuermarken und nicht rückverfolgbare nummerierte Produkte wie Lotteriescheine. Darüber hinaus gibt es einen Bereich, in dem Briefmarken und das Amtsblatt gedruckt werden.

Gemäß den strengen Sicherheitsnormen, die den Zugang zu allen Einrichtungen des IPZS regeln, wird der Eingang zum Hochsicherheitsbereich der Druckerei von der Finanzpolizei bewacht und nur autorisiertes Personal kann durch Schleusentüren die verschiedenen Abteilungen betreten.

"„Wie alle anderen rückverfolgbaren Produkte weist das Etikett für das native Olivenöl extra mit g.U. und g.g.A. Sicherheitsmerkmale auf, die denen ähneln, die wir in Ausweisdokumenten wie Reisepässen und Personalausweisen sowie in Banknoten finden“, sagte Cerasoli.

Wenn man sich dem Ort nähert, an dem die Etiketten produziert werden, ist das Geräusch von Maschinen zu hören, die auf Hochtouren laufen. Olive Oil Times Bei ihrem Besuch richten die IPZS-Techniker die Maschine ein, die die auf Rollen angeordneten Etiketten druckt.

Herstellung von Etiketten für das g.g.A. Olio di Calabria (Foto: Polygraphisches Institut und Staatliche Münzanstalt)

"Die gesamte Ausrüstung ist ausschließlich für das Polygrafische Institut konzipiert“, sagte Cerasoli. ​"Der Kern dieser Maschine besteht aus einer Vielzahl von Kontrollsystemen, die die Produktion zu 100 Prozent absichern.“

"Wir zertifizieren die Produkte, indem wir jedes sichtbare und unsichtbare Sicherheitsmerkmal überprüfen“, fügte er hinzu. ​"Wir können sagen, dass die physischen Sicherheitsprodukte zwei Welten haben, eine sichtbare und eine unsichtbare, die den Schutz erhöht.“

Nach dem Drucken werden die für den Agrar- und Lebensmittelsektor bestimmten Etiketten, darunter auch die für das native Olivenöl extra mit g.U. und g.g.A., zur Nummerierung an die Abteilung für variable Daten weitergeleitet.

"„Diese Abteilung führt eine äußerst komplexe Aufgabe aus“, sagte Cerasoli. ​"Einfach ausgedrückt ist jedes Etikett mit einem alphanumerischen Code nummeriert, der mit einem zufälligen Kontrollcode kombiniert wird, der von einem proprietären Algorithmus generiert wird, wodurch wir einzigartige Etiketten erhalten.“

Anschließend prüfen Spezialkameras auf jedem Etikett das Vorhandensein, die Lesbarkeit und die Qualität beider Codes, damit die Kontrollorgane die Echtheit des Produkts feststellen können. Darüber hinaus überprüfen sie den QR-Code, um sicherzustellen, dass er den ISO-Qualitätsanforderungen der Branche vollständig entspricht und von den Geräten der Benutzer eindeutig gelesen werden kann.

"„Wir sind im Wesentlichen von unserer Erfahrung mit Wein ausgegangen“, sagt Annalisa Griffo, Leiterin der Agrar- und Lebensmittelabteilung. ​"Wir produzieren seit über einem Jahrzehnt Etiketten für DOCG- und DOC-Weine. Wir sollten bedenken, dass das Etikett für DOCG-Weine obligatorisch ist, während das Etikett für DOC-Weine freiwillig ist.“

Werbung

"Dennoch haben wir im Laufe der Jahre erlebt, dass sich immer mehr Produzenten und Konsortien für die letztere Methode entschieden haben“, fügte sie hinzu. ​"Wir produzieren jährlich zwei Milliarden Weinetiketten, davon 1.5 Milliarden DOC-Weine. Dies war ein starkes Argument für die Ausweitung dieser Lösung auf Agrar- und Lebensmittelprodukte mit geschützter Ursprungsbezeichnung und geschützter geografischer Angabe.“

An der darauffolgenden Maschine, die das bedruckte Papier weiterverarbeitet, verarbeiten die Techniker des IPZS jeweils eine Rolle fertig.

Etiketten für das g.g.A. Olio di Roma (Foto: Polygraphisches Institut und Staatliche Münzstätte)

Die Rollen werden unter Einhaltung sicherer Druckverfahren im IPZS-Werk in Foggia hergestellt, anschließend abgerechnet und nach Rom transportiert.

"Jede Abteilung in diesem Bereich ist mit einem Tresor ausgestattet, in dem die aus dem vorherigen Verarbeitungsbereich eintreffenden Rollen gelagert werden“, sagte Cerasoli und wies darauf hin, dass am Ende jeder Phase des Produktionsprozesses ein Bericht erstellt wird.

Werbung

"In jeder Phase werden sowohl die Gut- als auch die Abfallprodukte erfasst, stückweise gezählt und gewogen“, fügte er hinzu. ​"Im Wesentlichen führen wir Aufzeichnungen über die Geschichte jeder Rolle und der Etiketten, aus denen sie besteht, während des gesamten Produktionsprozesses, dessen Verwaltung von entscheidender Bedeutung ist.“

Sobald die Techniker von IPZS die Bearbeitung einer Rolle abgeschlossen haben, Olive Oil Times untersuchte es und beobachtete genau die physikalischen Eigenschaften der Etiketten.

"Jedes Etikett ist durch eine Reihe physischer Elemente gekennzeichnet, nämlich das Wasserzeichen mit einem bestimmten Design sowie sichtbare und unsichtbare Fibrillen“, sagte Cerasoli. ​"Außerdem handelt es sich um einen Sicherheitsaufdruck, sodass eine Fotokopie oder Fälschung unmöglich ist.“

"Wenn wir mit einer Lupe hinschauen, können wir Mikroschrift erkennen, die unterschiedliche Formulierungen in einer Auflösung wiedergibt, die sie nur mit speziellen Systemen erkennbar macht“, fügte er hinzu. ​"Das ist der sichtbare Teil des Produkts, ergänzt durch einen unsichtbaren Teil dahinter, wie bereits erwähnt. Manche Fibrillen werden fluoreszierend, und der Sicherheitsdruck besteht aus unterschiedlichen Tinten. Darüber hinaus gibt es ein Sicherheitsmerkmal, das wir nicht preisgeben dürfen.“

Die anderen IPZS-Etiketten unterscheiden sich von ihnen durch ihre individuelle Grafik. Die Konsortien für natives Olivenöl extra mit geschützter Ursprungsbezeichnung und geschützter geografischer Angabe (g.U.) können die Etiketten mit ihren Logos und Farben personalisieren.

"All dies ergibt sich aus der Notwendigkeit, die hohe Qualität der Produkte, ihre Authentizität und die wahre ​'„Made in Italy“, sagte Griffo. ​"Der italienische Agrar- und Lebensmittelsektor gehört zu den am meisten geschätzten und anerkannten der Welt und ist aus diesem Grund auch einer der am meisten nachgeahmten.“

Herstellung von Etiketten für das g.U.-Öl Olio Terre di Siena (Foto: Polygraphisches Institut und Staatliche Münzstätte)

Sie verwies auf einen aktuellen Bericht des italienischen Instituts für Qualitätskontrolle und Betrugsbekämpfung, wonach der Wert gefälschter italienischer Agrar- und Lebensmittelprodukte im Jahr 2023 über 42 Millionen Euro betrug, wovon 33 Prozent gefälschte PDO- und PGI-Produkte waren.

"Wir glauben, dass es sehr wichtig ist, eine starke Identifikation des Produkts zu schaffen, auch um dem entgegenzuwirken ​'„Es handelt sich um einen ‚italienisch klingenden‘ Betrug mit sehr hohen Zahlen“, sagte Griffo. ​"Jedes Jahr verlieren italienische Produzenten fast 100 Milliarden Euro an Exportumsatz durch diesen Trick, der darin besteht, ​'„Italienischsein“ durch die Farben, Worte und Symbole des Landes.“

"PDOs und PGIs sind nicht nur ​'„Made in Italy“, sondern auch zertifizierte Produkte, die einen weiteren Zertifizierungs- und Kontrollprozess durchlaufen“, stellte sie fest. ​"Fälschungen führen zu Reputationsschäden, Einkommenseinbußen und, nicht zuletzt, zu Gesundheitsschäden. Daher ist es wichtig, die Produkte, den Hersteller und die Verbraucher zu schützen.“

Der Schutz des öffentlichen Vertrauens und der Gesundheit ist einer der Grundwerte des IPZS. Das Label soll den Verbrauchern noch mehr Qualität garantieren und gleichzeitig authentische und gesunde Produkte gewährleisten.

Darüber hinaus ermöglicht der auf jedem Etikett aufgedruckte QR-Code den Zugang zur IPZS-Plattform, die dem digitalen Pass der Produkte gewidmet ist. Gib es weiter. Hier können die Konsumenten die Echtheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte überprüfen und finden ein Schaufenster.

"Neben der Darstellung aller Schritte des Produktionsprozesses bietet die Plattform auch Informationen der Landwirte, wie Veranstaltungen, Öltourismus und Weintourismus-Touren, Rezepte und Paarungen und mehr“, fügte Griffo hinzu. ​"Es soll ein echter Kommunikationskanal zwischen Produzenten und Konsumenten sein.“

Der Besuch endete mit einer letzten Sicherheitskontrolle, während die Produktionstätigkeit in der Wertpapierdruckerei auf Hochtouren weiterlief.

Parallel zur Olivenernte läuft derzeit die Etikettenproduktion für das native Olivenöl extra mit g.U. und g.g.A. aus den Regionen Latium, Toskana und Kalabrien.