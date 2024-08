Die Kläger der Sammelklage wegen Verfälschung von Kangadis-Olivenöl feierten letzte Woche einen kleinen Sieg, nachdem ein Bundesrichter zugestimmt hatte, den 261-Millionen-Dollar-Fall trotz der Konkurs des Unternehmens.



Der Fall betrifft Olivenöl der Marke Capatriti, das von Kangadis als vermarktet wird ​"100% reines Olivenöl. “ Gemäß der Behauptung des Klägers ergab die Analyse, dass es sich bei dem fraglichen Öl überhaupt nicht um Olivenöl handelt, sondern um Oliventresteröl - ein raffiniertes Öl, das aus Nebenprodukten des ersten Pressens von Oliven hergestellt wird, einschließlich durch Hitze und Extrakt extrahierter Gruben und Fruchtfleisch chemische Lösungsmittel. Als niedrigste Qualität von Speiseöl aus Oliven, Olivenöl wird hauptsächlich in der Gastronomie eingesetzt.

Am 18. September ordnete der US-Bezirksrichter Jed Rakoff vom Südbezirk von New York die Zertifizierung der Klasse an. Die Bestätigung erfolgt, wenn das Gericht feststellt, dass bestimmte Voraussetzungen unter den Klägern erfüllt sind, wie z. B. alle Kläger, die denselben Anspruch geltend machen.

Rakoff hatte zuvor im März den Fall Ebin gegen Kangadis zertifiziert, aber die Fortschritte wurden aufgrund der Insolvenz gegen Kangadis Food Inc. (KFI) eingestellt. Die Vorwürfe wurden effektiv auf eine Klage gegen Kangadis Family Management LLC übertragen, ein Unternehmen, das drei Mitgliedern der Kangadis-Familie gehört, die auch Anteilseigner von KFI sind.

Die Kläger sagen, dass das Versprechen von ​"100% reines Olivenöl “, das auf fünf Seiten der Capatriti-Dosen gedruckt ist, beeinflusste ihre Kaufentscheidung für das Produkt und die Tatsache, dass die falsche Behauptung gegen die Verbraucherschutzgesetze verstieß.

Kangadis hat sich gegen die Behauptung ausgesprochen, dass Klassenmitglieder definiert sind als ​"Alle Personen in den USA, die Capatriti 100 Prozent reines Olivenöl gekauft haben, das vor dem 1. März 2013 verpackt wurde. “ Das Unternehmen verkauft an Einzelhändler, nicht direkt an Verbraucher.

Jedoch hat der Richter das niedergeschlagen. ​"Ob eine Person während des Unterrichts eine Dose gekauft hat oder nicht… die tatsächlich Trester enthielt, ist eine objektiv bestimmbare Frage, die man sich stellen kann “, schrieb der US-Bezirksrichter Jed Rakoff vom südlichen Bezirk von New York in der Bestellung.

Letztes Jahr hat die North American Olive Oil Association (NAOOA) reichte eine Klage gegen Kangadis ein- die unter den Namen Gourmet Factory, Capatriti und Porto Geschäfte abwickelt - behauptet ​"rechtswidrige, irreführende und irreführende Markenbezeichnung. “ Obwohl die NAOOA und Kangadis im Juli 2013 eine vertrauliche Einigung erzielt hatten, zwangen die Anwaltskosten das Unternehmen, Insolvenz anzumelden.