Neue stellvertretende Direktoren beim International Olive Council

Während seiner 26th außerordentliche Tagung im März 2016, der Rat der Mitglieder der Internationaler Olivenrat Ausgewählte hochrangige Beamte, die am 1. Juli ihre neue Funktion angetreten haben. Das Exekutivsekretariat des IOC besteht nun aus zwei neuen stellvertretenden Direktoren: Mustafa Sepetçi, verantwortlich für administrative und finanzielle Angelegenheiten, und Jaime Lillo, der die technischen, wirtschaftlichen und werblichen Einheiten beaufsichtigen wird. Nach dem ersten Arbeitsmonat treffen wir sie, um über ihre Ziele und Erwartungen zu sprechen.

"Ich habe das Glück, für das IOC und den Olivensektor zu arbeiten, und ich bin froh, mit dem gesündesten und wertvollsten Produkt der Welt zu tun zu haben “, sagte Mustafa Sepetçi, 41, der sagte, er sei daran interessiert, die administrative und finanzielle Struktur des IOC und stellen die optimale Nutzung der Ressourcen der Organisation sicher.



Die Erhöhung der Sichtbarkeit und Anerkennung des IOC wird den Zugang zu genauen Informationen und effektiven Lösungen für die in der Olivenwelt auftretenden Probleme ermöglichen. - IOC-Vizedirektor Mustafa Sepetçi

Er hat einen Abschluss in Politikwissenschaften von der University of Ankara, danach spezialisierte er sich auf internationale Beziehungen und erwarb einen MA an der London Metropolitan University.

Sepetçi hat lange Zeit als interner Prüfer in der Regierungsverwaltung gearbeitet, insbesondere im Zusammenhang mit der vom Ministerium für Zoll und Handel durchgeführten Umstrukturierung der Provinz.

Als Leiter der Abteilung für auswärtige Angelegenheiten im Ministerium für Zoll und Handel vertrat Sepetçi seit 2011 die Türkei beim IOC und war verantwortlich für die Überwachung der Anerkennung von Olivenöl testen Laboratorien und die Schaffung der dritten internationalen Sammlung von Olivenkeimplasma in Zusammenarbeit mit dem IOC.

Mustafa Sepetci

In dieser Eigenschaft beteiligte er sich aktiv an den Verhandlungen der Internationales Übereinkommen über Olivenöl und Tafeloliven Als regelmäßige Teilnehmer an internationalen Treffen bei der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), der Internationalen Genossenschaftsallianz (ICA) und der FAO wurde Sepetçi von der Türkei als stellvertretender Direktor vorgeschlagen und vom IOC ausgewählt Mitgliedsländer am Ende eines Auswahlverfahrens.

Der Schlüsselbereich seiner neuen Rolle ist die Stärkung der zentralen Position des IOC im Olivenöl- und Tafelolivensektor. ​"Die Erhöhung der Sichtbarkeit und Anerkennung des IOC wird den Zugang zu genauen Informationen und effektiven Lösungen für die in der Olivenwelt aufgetretenen Probleme ermöglichen “, sagte der neue stellvertretende Direktor. ​"Es wird auch ein Instrument für gemeinsame Standardisierungsaktivitäten darstellen, da das IOC ein Treffpunkt für alle Betreiber in diesem Sektor sein sollte. “ Seine Absicht ist es, das IOC so umzustrukturieren, dass es eine Rolle als Weltreferenz für Dokumentation und Information spielen kann.

Sepetçi ist auch für die Verwaltung des IOC-Haushalts verantwortlich und sagte, er sei entschlossen, sein Möglichstes zur Erreichung der Ziele des Internationalen Abkommens beizutragen und einen ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten, um dies zu ermöglichen.

Darüber hinaus ist es sein Ziel, das Informationssystem zu verbessern, um Rückverfolgbarkeit, einfachen und schnellen Zugang und Transparenz zu gewährleisten und den Erwartungen der Mitgliedsländer und des Sektors besser zu entsprechen. ​"In der heutigen Welt nimmt die Informationstechnologie von Tag zu Tag mehr Platz in unserem Leben ein “, bemerkte er. ​"Dieser Trend dürfte sich fortsetzen und in Zukunft an Fahrt gewinnen. Wir sind bestrebt, ein Informationssystem zu entwickeln, das die Kapazitäten und das Fachwissen des IOC stärkt. “

Stellvertretender Direktor Jaime Lillo sagte Olive Oil Times, ​"Mein Ziel ist es, mit dem Team für eine neue Phase des IOC zusammenzuarbeiten und ihm im Rahmen des neuen Abkommens neue Impulse zu geben. “

Lillo, 42, ist Agraringenieur mit einem Abschluss der Polytechnischen Universität von Madrid. Er hat bei der Ständigen Vertretung Spaniens bei der EU und als Sonderberater des Landwirtschaftsministeriums gearbeitet.

Als ehemaliger Beamter der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission hat er auch bei einer Reihe von Entwicklungs- und Kooperationsprojekten eng mit verschiedenen NRO zusammengearbeitet.

Jaime Lillo

Lillo nimmt regelmäßig an internationalen Treffen der Vereinten Nationen, der FAO, der WTO und der OECD teil. Neben der Verwaltung des technischen Portfolios des IOC, das F & E und Umwelt, Schulung und spezifische Operationen umfasst, und Olivenölchemie und Standardisierung wird der neue stellvertretende Direktor, der von Spanien für die Rolle nominiert wurde, die vom IOC durchgeführten Kampagnen zur Förderung des Olivenölverbrauchs und die Wirtschaftsforschung überwachen, zusätzlich zum geplanten Start eines weltweiten Olivenobservatoriums.

Der Exekutivdirektor hat ihn auch beauftragt, den Weltoliventag zu koordinieren, der jedes Jahr am 26. November stattfindet und von den Mitgliedsländern mit Zuschüssen des IOC gefeiert werden soll.

Werbung

Werbung

"Ich werde tätig werden, um die Ziele des Abkommens zu erreichen: näher an die Verbraucher heranzukommen, die Harmonisierung des Standards zu verbessern und den Zugang neuer Länder zum IOC zu erleichtern. “

Er ist der Ansicht, dass die Rolle von Olivenbäumen gegen den Klimawandel sehr wichtig ist, und dies ist auch ein Thema, das die EU IOC wird einreichen zur COP22 im November (22nd Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC).

Lillo, der in den letzten Jahren die große Entwicklung von gesehen hat Spanisches Olivenöl, enthüllte einige persönliche Details über seine Leidenschaft für natives Olivenöl extra, die als Kind begann: ​"Ich besuchte meinen Onkel in Jaén, der einen Olivenhain hatte, und wir probierten das neue Olivenöl extra vergine, das gerade aus der Mühle gekommen war. Heutzutage habe ich morgens normalerweise Brot mit nativem Olivenöl extra und Tomaten oder Honig und ich möchte immer sicher sein, dass ich verschiedene Öle aus verschiedenen Sorten habe, um sie je nach Lebensmittel zu verwenden. “