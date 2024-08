Europas Gesetze zur Überprüfung des Olivenöletiketts werden nicht angewendet

EU-Kommissar für Landwirtschaft Dacian Cioloş hat eine genauere Prüfung der Olivenöletiketten versprochen, nachdem sie von Olive Oil Times über scheinbare Mängel im aktuellen System.



Die Vermarktungsgesetze der Europäischen Kommission (EG) für Olivenöl sehen bereits Kontrollen der Etikettengenauigkeit vor und verlangen von den EU-Mitgliedstaaten, jährlich über Einzelheiten zu berichten, einschließlich der Anzahl der erhaltenen Etikettenüberprüfungsanfragen und deren Ergebnisse.

Nach Rückfragen bei der EG, Olive Oil Times kann nun verraten, wie viele solcher Etikettenüberprüfungen der EG in den letzten drei Jahren von den weltweit führenden Produzenten Spanien, Italien und Griechenland gemeldet wurden: keine.

Die Europäische Kommission gab an, in diesem Zeitraum einen Bericht aus Spanien und zwei aus Italien erhalten zu haben, die alle darauf hindeuteten, dass im Vorjahr keine Anfragen zur Etikettenüberprüfung eingegangen seien. Aus Griechenland gingen keine Meldungen ein.

Unter dem Im Januar kodifizierte EU-Vermarktungsnormen für Olivenöl Gemäß der Verordnung 29/2012 können verschiedene Parteien Prüfungen der Richtigkeit der Angaben auf dem Etikett anfordern – etwa, ob es sich bei dem Öl um natives oder extra natives Öl handelt – und die betreffenden Erzeugerländer müssen der EG jeweils bis zum 31. März über ihre Folgemaßnahmen Bericht erstatten Maßnahmen und etwaige verhängte Strafen.

Angesichts der anhaltenden Bedenken, die weltweit von Verbrauchern, Erzeugergruppen und Regierungsorganisationen hinsichtlich irreführender Olivenölkennzeichnung geäußert werden, Olive Oil Times fragte Cioloş, ob es ihm merkwürdig vorkäme, dass nach diesen EU-Gesetzen keine Anträge auf Überprüfung gestellt worden seien. Wir fragten auch, was getan werden sollte, um die Überwachungs- und Kennzeichnungsgenauigkeit zu erhöhen.

Eine Sprecherin von Cioloş antwortete per E-Mail darauf ​"Tatsächlich ist kein Bericht über Überprüfungsanfragen eingegangen, es bestehen jedoch andere Kommunikationskanäle zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten im Olivenölsektor, insbesondere im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 2568/91, in dem die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, regelmäßig Informationen über in diesem Sektor festgestellte Unregelmäßigkeiten zu übermitteln.“

"Im Rahmen des Ausschusses für die Binnenmarktorganisation laufen bereits Diskussionen, um die Kontrolle effektiver zu gestalten. Ziel ist es zu beurteilen, ob eine Anpassung der geltenden Gesetzgebung erforderlich wäre, um der Entwicklung des Olivenölmarktes Rechnung zu tragen.“

"Darüber hinaus Kommissar Cioloş plant, einen Aktionsplan vorzulegen auf dem Olivenölsektor in den kommenden Wochen, voraussichtlich in der ersten Juniwoche. Dies könnte eine Anpassung technischer Bestimmungen im Zusammenhang mit der Kompetenz der Kommission zur Stärkung der Qualitätskontrolle, zum Schutz der Verbraucher und zur Verbesserung der Kennzeichnung erfordern.“ Sie sagte.