Pieralisi ernennt neuen Vorstandsvorsitzenden

Aldino Zeppelli ist der neue Geschäftsführer der Pieralisi Group, einem führenden Hersteller von Geräten und Technologien für die Mühle von Olivenöl.

Er trat die Nachfolge des früheren Geschäftsführers Alessandro Leopardi an, nachdem er vier Jahre lang als Senior Vice President und Chief Executive der Loader Cranes Division bei Cargotec, einem Hersteller von Frachtumschlagsmaschinen, tätig war.

Unsere Kunden werden immer anspruchsvoller. Daher benötigen sie eine technische Schnittstelle, die viel spezifischer, schneller und adäquater auf die Komplexität unseres Maschinenparks reagiert. - Aldino Zeppelli, CEO, Pieralisi Group

"Ich bin sehr stolz darauf, diese Rolle zu übernehmen, unterstützt von unserem Hauptinvestor DeA Capital, der fest an das Olivenölgeschäft glaubt“, sagte Zeppelli Olive Oil Times. ​"Heute wollen wir unsere bereits etablierte Position in Bezug auf Technologie und Marktabdeckung ausbauen.“

Aldino Zeppelli

"Darüber hinaus wollen wir in neue Bereiche expandieren, von denen wir glauben, dass sie ein großes Wachstumspotenzial haben, das noch nicht zum Ausdruck gebracht wurde“, fügte er hinzu.

Siehe auch: Italien will 100 Millionen Euro in die Modernisierung der Olivenmühle investieren

Adeodato Pieralisi gründete das Unternehmen 1888 im Dorf Monsano in der Provinz Ancona in den Marken. Seitdem ist das Unternehmen gewachsen und verfügt über Produktions- und Handelsstandorte in Italien, Spanien, Griechenland, Deutschland, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Brasilien und Tunesien. Im Jahr 2020 beteiligte sich die DeA Capital Group am Unternehmen.

"Ein weiterer Bereich, auf den wir uns konzentrieren werden, ist die Kundenbetreuung“, sagte Zeppelli. ​"Dazu wollen wir unsere lokale Präsenz in den Hauptmärkten ausbauen und die Zentralfunktionen stärken, um unseren Kunden noch schneller und kompetenter zur Seite zu stehen.“

Zeppelli stellte fest, dass eine wachsende Zahl von Landwirten die Produktion von Premiumprodukten anstrebt Natives Olivenöl extra, und ihre Arbeit hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Daher plant er, die Strategie des Unternehmens auf die Weiterentwicklung des Produktsortiments und die Verbesserung der Servicequalität auszurichten.

"„Unsere Kunden werden immer anspruchsvoller“, sagte er. ​"Daher benötigen sie eine technische Schnittstelle, die viel spezifischer, zeitnaher und adäquater auf die Komplexität unseres Maschinenparks und aktuelle Herausforderungen wie Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung reagiert.“

"„Mein Ziel ist es, von der ersten Installation der Anlagen und Maschinen über den gesamten Lebenszyklus des Produktionsprozesses, aber vor allem auch in der After-Sales-Phase, einen präzisen und pünktlichen Service zu bieten“, fügte Zeppelli hinzu.

"In diesem Sinne streben wir eine Verbesserung der Ersatzteilverfügbarkeit und der Lieferzeiten an, auch bei langfristiger Lieferung“, fuhr er fort. ​"In dieser Hinsicht gewährleisten wir neben der sorgfältigen Analyse der Bedürfnisse unserer Kunden eine ausgeprägte Präsenz.“

Zeppelli betonte, dass das Unternehmen Maschinen und Komponenten für kleine und große Produktionen liefert, was er als eine seiner Stärken ansieht. Er wies auch darauf hin, dass in letzter Zeit erhebliche Investitionen getätigt wurden, um Engpässe in den Produktionsabteilungen zu beseitigen.

"Allerdings sind wir bis heute noch nicht zufrieden und ​'„Qualität“ ist das Schlüsselwort“, sagte Zeppelli. ​"Was die Technologie betrifft, haben wir Probleme mit einigen Komponenten behoben und wir stärken die technologischen und technischen Partnerschaften mit unseren Hauptlieferanten.“

"Unser Ziel ist es außerdem, unseren Kunden eine linearere Inbetriebnahmephase zu bieten, in der es nicht zu den typischen Störungen hoher Saisonalität kommt“, fügte er hinzu. ​"Ich setze mich dafür ein, in allen Bereichen, nämlich Fertigung, Qualität und Service, zu arbeiten, um ihnen eine bessere Erfahrung mit unserer Technologie zu bieten.“