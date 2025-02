Politiker und Interessengruppen diskutieren in Brüssel über die Zukunft europäischer Lebensmittel

Die erste Sitzung des Europäischen Rates für Landwirtschaft und Ernährung (EBAF) fand Anfang dieses Monats in Brüssel unter dem Vorsitz des EU-Kommissars für Landwirtschaft und Ernährung statt. Christoph Hansen.

"Kommissar Hansen betonte, dass die bevorstehende ​'Das Dokument „Vision für Landwirtschaft und Ernährung“ soll sich auf folgende Schwerpunktbereiche konzentrieren: einen starken Generationenwechsel sicherstellen, den Agrarsektor wieder attraktiv machen und die Abhängigkeit von externen Inputs verringern, einschließlich der Abhängigkeit der EU von Russland bei Düngemitteln angesichts der gegenwärtigen geopolitischen Lage“, sagte Marta Messa, Generalsekretärin von Slow Food, einem der Mitglieder der EBAF, Olive Oil Times.

EBAF, ein beratendes Gremium mit 30 Mitgliedern aus der gesamten Agrar- und Lebensmittelkette sowie der Zivilgesellschaft, wurde im Dezember 2024 als Teil des Strategischer Dialog zur Zukunft der EU-Landwirtschaft. Ziel ist es, den Zugang zu sicheren, erschwinglichen und nahrhaften Lebensmitteln für alle zu verbessern und die wachsende Unzufriedenheit der EU-Landwirte zu bekämpfen.

Das Treffen findet vor dem Hintergrund einer geringen Einhaltung der Mittelmeer-Diät, der nach Ansicht der Befürworter durch die vorherrschende Politik und nicht nachhaltige globale Nahrungsmittelproduktionssysteme verursacht wird.

Ihre Befürworter sehen in der Mittelmeerdiät einen logischen Endpunkt für viele Länder, die sich der sogenannten Die große LebensmitteltransformationDh ​"die beispiellose Bandbreite an Maßnahmen, die von allen Sektoren des Lebensmittelsystems auf allen Ebenen ergriffen werden, um eine gesunde Ernährung auf der Grundlage nachhaltiger Lebensmittelsysteme zu normalisieren.“

Im Jahr 2024 veröffentlichte die unabhängige Food System Economics Commission eine Politikbericht und bringt die Dringlichkeit der Transformation zum Ausdruck.

Der Bericht beschreibt praktikable Wege zur Bewältigung globaler Klima-, Natur- und Gesundheitskrisen durch ein gesundheitsförderndes und ökologisch nachhaltiges Nahrungsmittelsystem. Er hebt die enormen wirtschaftlichen Vorteile hervor, die diese Veränderung der Produktions- und Konsummuster bieten kann.

Agrar- und Lebensmittelsysteme und ihre Neugestaltung hin zu nachhaltigen, widerstandsfähigen und integrativen Lebensmittelsystemen stehen im Mittelpunkt der „Farm to Fork“-Strategie der Europäischen Union, einem Schlüsselelement der Europäischer Green Deal.

Messa sagte jedoch, dass europäische Politiken wie die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), die Ende 2027 ausläuft, muss überarbeitet werden, um ein nachhaltigeres Lebensmittelsystem zu fördern.

"Die Arbeiten an der Überarbeitung der GAP haben begonnen und werden hoffentlich in die Richtung einer Unterstützung des agrarökologischen Übergangs gehen“, sagte sie.

Derzeit ​"Öko-Programme sind eine Möglichkeit, positive Praktiken zu fördern und auf die Anerkennung der Notwendigkeit hinzuarbeiten, die Agrarbiodiversität zu schützen und zu fördern, was in der europäischen Politik oft übersehen wird“, fügte Messa hinzu.

Sie sagte, Hansen sei mit der Planung einer neuen GAP beauftragt worden, die dem möglichen Beitritt der Ukraine zur EU Rechnung tragen solle.

"In einem solchen Szenario wären die derzeitigen flächenbezogenen Zahlungen der GAP nicht länger durchführbar“, sagte sie. ​"Aber vor allem muss die GAP überarbeitet werden, um die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft in Europa langfristig sicherzustellen.“

Slow Food ist eine globale Nahrungsmittelbewegung, an der Landwirte, Fischer, Köche, Lebensmittelhandwerker, Pädagogen, Jugendliche, Bürger und alle beteiligt sind, die an gutes, sauberes und faires Essen für alle glauben.

"Der Schlüssel liegt darin, alle Beteiligten am Lebensmittelsystem in den Übergang zur Agrarökologie einzubeziehen und dabei einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen“ und ​"der agrarökologische Ansatz als Hauptelement für die ​'„Die ‚Vision für Landwirtschaft und Ernährung‘ hätte bedeutende Konsequenzen auf der Produktions-, Vertriebs- und Konsumebene“, sagte Messa.

Die Prinzipien der Agrarökologie werden von vielen Produzenten angewendet und von vielen Organisationen und Wissenschaftlern gefördert.

In 2024, um Überprüfen von mehr als 13,000 Veröffentlichungen hat wertvolle Einblicke in die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit agroökologischen Praktiken und ihrer sozioökonomischen Leistung erbracht.

"„Agrarökologie ist das, was wir brauchen, um einen Wandel in den Nahrungsmittelsystemen zu erreichen“, sagte Messa. Darüber hinaus ​"Eine Neuausrichtung der Produktion würde auch eine Neuausrichtung der Ernährung bewirken und damit die Nachhaltigkeit der Nahrungsmittelsysteme jetzt und in Zukunft sichern.“

Was Olivenöl betrifft, ​"Der Schwerpunkt sollte auf der agroökologischen Olivenölproduktion in agroökologischen Lebensmittelsystemen liegen, die auch ökologisch nachhaltig sind“, fügte sie hinzu und nahm auch zur Kenntnis ​"der Einfluss der Klimakrise und ihre Folgen für die Produktion von Olivenöl und vielen anderen Nutzpflanzen“ berücksichtigt.

Tatsächlich, ​"„Während des strategischen Dialogs wurden auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse erörtert, die der Notwendigkeit einer Neuausrichtung von Produktion (auf tierischer und pflanzlicher Basis) und Verbrauch zugrunde liegen“, bemerkte Messa.

Sie betonte, dass agroökologische Praktiken auf lokaler und regionaler Ebene umgesetzt werden könnten, um eine nachhaltige Olivenölproduktion zu gewährleisten und die Anfälligkeit der Ernte für Schädlinge und Krankheiten zu vermeiden oder zu verringern, wie beispielsweise Xylella fastidiosa.

Bisher Olivenöl von Slow Food Die Agrarprojekte konzentrierten sich auf drei Länder: Italien, Spanien und die Türkei.

"Wir haben die Initiative „Slow Food Farms“ ins Leben gerufen, die auf agroökologischen Prinzipien basiert, um Landwirte zu fördern und zu unterstützen, die sich im agroökologischen Wandel befinden, damit sie die Möglichkeit haben, ihre Produkte über das bestehende Slow Food-Netzwerk zu bewerben und zu verkaufen“, sagte Messa. ​"Der Ausbau des Netzwerks von Slow Food Farms ist unsere aktuelle Priorität, um alle zu unterstützen, die sich am agrarökologischen Wandel beteiligen.“

Slow Food hat bereits erfolgreiche Slow Coffee- und Slow Wine-Koalitionen aufgebaut, bei denen es sich um kollaborative Netzwerke zur Förderung nachhaltiger agroökologischer Anbaumethoden innerhalb der internationalen Kaffee- und Weinketten handelt.

Messa sagte, die Bildung einer Koalition für Olivenöl sei eine ​"wunderbarer“ Beitrag zur Slow Food-Sache.

"Voraussetzung dafür wäre allerdings der Aufbau von Partnerschaften mit Akteuren, die eine gemeinsame Vision teilen“, sagte sie und betonte den Wert und die Realisierbarkeit kreativen kollektiven Handelns.

Forscher argumentieren, dass das Agrar- und Lebensmittelsystem trotz des Widerstands gegen Veränderungen neu konfiguriert werden muss, um den Übergang zu einem nachhaltigen und widerstandsfähigen Postwachstumssystem zu schaffen.

Um im Entscheidungsprozess, der die künftige Ausrichtung der EU-Agrarpolitik bestimmen wird, bei der Behandlung komplexer und grundlegender Fragen einen gemeinsamen Nenner zwischen den verschiedenen Akteuren zu finden, muss auch die Förderung erschwinglicher, gesunder Ernährungsgewohnheiten als Ausdruck der lokalen kulturellen Identität im Auge behalten werden.

EBAF bietet hierfür möglicherweise eine einmalige Gelegenheit.