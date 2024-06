Vorschlag sieht Verbot der Installation von Solarmodulen auf italienischen Ackerflächen vor

Ein Gesetzesvorschlag in Italien würde die Installation von Photovoltaik-Solarmodulen auf landwirtschaftlichen Flächen verbieten und für bestimmte Agri-Voltaik-Systeme Ausnahmen vorsehen.

Die Ankündigung erfolgte eine Woche, nachdem sich Italien bei einem Treffen der G7-Energieminister dazu verpflichtet hatte, seine Kapazität für erneuerbare Energien bis zum Ende des Jahrzehnts zu verdreifachen.

"„Wir haben der wilden Installation von bodenmontierten Photovoltaikmodulen ein Ende gesetzt“, sagte Francesco Lollobrigida, Italiens Landwirtschaftsminister, auf einer Pressekonferenz nach der Verabschiedung der Maßnahmen.

Siehe auch: Italienischer Anbieter von Emissionszertifikaten erhält internationale Akkreditierung

Er fügte jedoch hinzu, dass Agri-Photovoltaik-Systeme, bei denen Solarmodule in einer Mindesthöhe von 2.1 Metern über dem Boden installiert sind, von dem Verbot ausgenommen seien.

"„Es gibt sehr vorteilhafte Steuerbestimmungen für landwirtschaftliche Unternehmer und landwirtschaftliche Flächen“, sagte Lollobrigida. ​"Wenn man jedoch Photovoltaikmodule auf dem Boden installieren will, ändert man deren Verwendungszweck und deshalb glauben wir nicht, dass diese Art der Praxis fortgeführt werden sollte.“

Eine im April veröffentlichte Studie, an der auch italienische Wissenschaftler der Sapienza-Universität in Rom beteiligt waren, modellierte die effizienteste Methode bifaziale Solarmodule in Olivenhainen mit sehr hoher Dichte zu installieren, ohne Ertrag oder Qualität zu beeinträchtigen.

Sie kamen zu dem Ergebnis, dass Solarmodule, die in einer Höhe zwischen drei und 4.5 Metern und einem Winkel zwischen 20 und 40 Grad installiert werden, die größtmögliche Menge an Sonnenenergie nutzen und dabei nur geringfügige Produktivitätseinbußen verursachen.

Die Studie baute auf früheren theoretische Forschung Wissenschaftler aus Italien und Rumänien haben in diesem Projekt die Effizienz verschiedener Olivenhain-Photovoltaik-Anlagen in Süditalien modelliert. Sie fanden heraus, dass jeder Hektar bis zu 7.13 Megawatt Strom erzeugen und 900 Arbequina-Bäume umfassen könnte.

Trotz der potenziellen Synergien begrüßte Coldiretti, Italiens einflussreichster Bauernverband, den Gesetzesentwurf und kündigte an, man werde damit gegen die Spekulationsaktivitäten von Investmentfonds vorgehen, die in den vergangenen Jahren die Preise für landwirtschaftliche Flächen in die Höhe getrieben hätten.

"„Wir können keine Abkürzungen bei der Photovoltaik nehmen“, sagt Luigi Pio Scordamaglia, Direktor für internationale Politik bei Coldiretti. ​"Wir wollen die Trägheit einer Regierung nicht hinnehmen, die sich gegen Investitionen und eine Verbesserung der Bewässerung entschieden hat. Wir wollen das volle Produktionspotenzial dieses Landes wieder ausschöpfen.“

Umweltgruppen lehnten die Gesetzesvorlage inzwischen mit der Begründung ab, sie sei mit den Zielen des Landes im Bereich erneuerbare Energien unvereinbar.

"„Es ist ein schwerwiegender Fehler, die Entwicklung der Photovoltaik mit bodenmontierten Modulen zu verlangsamen, da es sich dabei um die wirtschaftlichste und effizienteste Systemart handelt“, schrieb der italienische Solarverband in einem offenen Brief an die Regierung.

Italia Solare schätzt, dass Italien seine Solarverpflichtungen für 2030 erfüllen könnte, wenn es nur auf einem Prozent der brachliegenden Ackerflächen Solarmodule installieren würde. Von den 16 Millionen Hektar ausgewiesenen Ackerflächen Italiens liegt aus ökologischen und sozioökonomischen Gründen etwa ein Viertel brach.

Bevor der Gesetzesentwurf verabschiedet wird, wird er in beiden Häusern des Parlaments geprüft. Beide Häuser haben die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen.