Italienischer Staatsanwalt beschuldigt sieben Marken des Betrugs

Der Staatsanwalt von Turin, Italien, Raffaele Guariniello, kündigte eine Untersuchung gegen ein Dutzend Rechtsvertreter verschiedener Olivenölproduzenten wegen möglichen Handelsbetrugs an.

Sieben große Olivenölmarken, die in italienischen Supermärkten verkauft werden, sind an der Untersuchung beteiligt: ​​Carapelli, Santa Sabina, Bertolli, Coricelli, Sasso, Primadonna (Handelsmarke der Einzelhandelskette Lidl) und Antica Badia (Handelsmarke der Einzelhandelskette Eurospin). Einige davon wurden trotz ihrer italienischen Namen kürzlich von ausländischen Konzernen übernommen.



Es ist jetzt wichtig, diesen Fall aufzuklären, um die Verbraucher und Tausende ehrlicher Unternehmen zu schützen, die heute in der Olivenölproduktion tätig sind. - Landwirtschaftsminister Maurizio Martina

Die Untersuchung begann nach einem Bericht von Il Test (The Test), eine Zeitschrift für Verbraucherschutz und Verbraucherrechte, die im vergangenen Mai das Olivenöl analysierte, das in 20 als ​"Olivenöl extra vergine “, das in den beliebtesten Supermärkten Italiens vertrieben und verkauft wird.

Die Analysen wurden durchgeführt vom chemischen Labor der Zollbehörde (Agenzia delle Dogane und dei Monopoli) in Rom, einem der qualifiziertesten in Italien, das auf herabgestuft wurde ​"Neuware “fast die Hälfte der Olivenöle aufgrund organoleptischer Mängel, die bei den Panel-Tests festgestellt wurden.

Chemische und physikalische Untersuchungen zu den Parametern Säure, Peroxide und Alkylester Bestätigt das Urteil des Panels.

Der Staatsanwalt wies die NAS, Beamte der Anti-Verfälschungs- und Gesundheitsabteilung der Carabinieri, an, die Analysen zu wiederholen, die bestätigten, dass das in den Flaschen einiger bekannter Marken enthaltene Olivenöl entgegen den Angaben auf dem Etikett nicht extra war Jungfrau, aber einfach Jungfrau.

Bei der Untersuchung geht es Berichten zufolge nicht um die potenziellen Gesundheitsrisiken des verkauften Olivenöls. Keine der Substanzen in den Produkten schien gesundheitsschädlich zu sein. Stattdessen ist die Behauptung die potenzielle Täuschung der Verbraucher, die etwa 30 bis 40 Prozent mehr für eine Flasche natives Olivenöl extra bezahlt haben, als sich herausstellte, dass dies nicht der Fall war.

"Wir werden die Entwicklung der Ermittlungen des Staatsanwalts von Turin aufmerksam verfolgen “, schrieb der Minister für Land-, Lebensmittel- und Forstpolitik, Maurizio Martina, in einer Erklärung. ​"Es ist wichtig, den strategischen Sektor des italienischen Olivenöls zu schützen. “

"In den letzten Monaten “, fuhr er fort, ​"Wir haben die Kontrollen verstärkt, insbesondere seit dem letzten Erntejahr am schwierigsten in den vergangenen Jahren. Im Jahr 2014 hat unsere Aufsichtsbehörde zur Betrugsbekämpfung (ICQRF) in diesem Sektor über 6,000 Inspektionen und Beschlagnahmungen im Wert von 10 Millionen Euro durchgeführt. Es ist jetzt wichtig, diesen Fall aufzuklären, um die Verbraucher und Tausende ehrlicher Unternehmen zu schützen, die heute in der Olivenölproduktion tätig sind.“

"Der Rekord von Importen aus dem Ausland im Jahr 2014 mit der Ankunft von 666,000 Tonnen Olivenöl und Trester, 38 Prozent mehr als im Vorjahr, hat sicherlich zu Betrug geführt “, sagte Coldiretti in seinem letzten Bericht Pressemitteilung. ​"Wir müssen das verteidigen ​'Hergestellt im strategischen Sektor Italiens, da Italien nach Spanien der zweitgrößte Olivenölproduzent mit rund 250 Millionen Pflanzen und einem geschätzten Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist. “

"Italien ist auch der weltweit größte Importeur von Olivenöl “, erklärte Coldiretti. ​"Diese werden oft mit inländischen vermischt, um mit den Bildern auf dem Etikett und unter dem Deckmantel historischer Marken - auch wenn sie ins Ausland transferiert werden - einen Anschein italienischen Charakters zu erlangen, der auf in- und ausländischen Märkten ausgenutzt werden kann. Ein Verhalten, das Betrug fördert, der es muss mit der strengen Anwendung des Gesetzes bekämpft werden. “