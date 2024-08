EU-Olivenölsektor interessiert an Details des neuen Schulförderplans

Ein Plan zur Förderung von Olivenöl und Tafeloliven in Schulen in der EU wird voraussichtlich auf der nächsten Sitzung der Beratergruppe der Europäischen Kommission für Oliven und Folgeprodukte erörtert.

Das Treffen, das am 13. November in Brüssel stattfinden wird, wird voraussichtlich auch Informationen der Kommission über ihren Plan zur Verschärfung der Vorschriften für die Kennzeichnung von Olivenöl und ihre Freihandelsgespräche mit den Vereinigten Staaten enthalten.

Der Vorsitzende der Gruppe, Rafael Sánchez de Puerta Díaz, sagte, die Tagesordnung müsse noch fertiggestellt werden, würde aber wahrscheinlich auch verschiedene Berichte über die Konferenz enthalten Olivenölmarkt und aktualisierte Prognosen für die aktuelle Ernte.

Förderung von Olivenöl in EU-Schulen

Spanische Abgeordnete des Europäischen Parlaments drängten auf eine neue Agrarpolitik für die EU, um ein Schulprogramm für Olivenöl und Tafeloliven vorzusehen. Es gelang ihnen, eine Bestimmung in der zu gewinnen Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) für 2014 - 2020 für ein freiwilliges Schulprogramm mit ähnlichen Mitteln wie das bestehende Schulprogramm zur Förderung des Verbrauchs von Milchprodukten sowie Obst und Gemüse.

Sánchez sagte, die Beratergruppe habe die Kommission um eine Aktualisierung des Programms gebeten, die wahrscheinlich erst 2015 beginnen werde.

Das Schicksal von Plänen, klarere Etiketteninformationen zu verlangen

Sánchez sagte, die Gruppe habe die Kommission auch gebeten, ihre Pläne zu erläutern, in denen Änderungen zugesagt worden seien Kennzeichnung von Olivenöl Gesetze.

Das Erfordernis klarerer Etiketteninformationen und strengerer Strafen für und weiterer Kontrollen bei falscher Kennzeichnung war Teil eines Entwurfs einer EU-Verordnung, der in letzter Minute im Mai aufgrund von Kontroversen über eine seiner anderen Bestimmungen zurückgezogen wurde - a Verbot von nachfüllbaren Olivenölbehältern auf Restauranttischen.

Sánchez sagte, niemand habe den Rest des Verordnungsentwurfs in Frage gestellt, und die Gruppe wollte wissen, ob die Kommission beabsichtige, mit ihm fortzufahren, wenn auch ohne das Verbot von Mehrwegbehältern.

"Wir denken, es sollte weitergehen, aber bisher hat die Kommission nicht gesagt, dass es eine neue Verordnung geben wird “, sagte er.

Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA

Sánchez sagte, die Gruppe erwarte auch eine Unterrichtung der Kommission über ihre Reaktion auf den im September von der United States International Trade Commission (USITC) veröffentlichten Bericht über den Wettbewerb im globalen Olivenölhandel.

Die Gruppe wollte wissen, was die Kommission unternimmt, um den Bericht weiterzuverfolgen ​"viele Dinge, denen wir nicht zustimmen. “

Sánchez sagte, der Bericht habe vorgeschlagen - ​"auf generische Weise, ohne zu spezifisch zu sein - dieses europäische Olivenöl hatte Qualitätsprobleme. “

Sie habe mehrfach auf Tests verwiesen, die vom Internationalen Olivenölrat nicht als Qualitätskriterien anerkannt worden seien, nämlich die von DAGs (Diacylglycerine) und PPPs (Pyropheophytine), er sagte.

Und es hatte auch die Einkommensunterstützung in Frage gestellt, die die EU den Olivenölproduzenten gewährte, obwohl die Welthandelsorganisation dies als nicht verzerrend für den Markt anerkannt hatte.

Sánchez sagte der USITC-Bericht war vorbereitet worden ​"aus kommerziellen Gründen ​"verteidigen ihre (US) Produktion aus europäischer Produktion “und ​"Einführung einer Handelsbarriere auf dem Markt. “

Da die Veröffentlichung mit den derzeitigen Freihandelsverhandlungen zwischen den USA und der EU zusammenfiel, wollte die Gruppe wissen, welche Position die Kommission bei den Gesprächen in Bezug auf Olivenöl einnimmt, was sie als die wahrscheinlichen Auswirkungen des USITC - Berichts ansieht, und was es mit ihnen anstellte, sagte er.

Der USITC-Bericht wurde auf Ersuchen des US House Ways and Means Committee erstellt. Solche sogenannten §332-Untersuchungen sind oft gefolgt von US-Handelsaktionen, wie die Begrenzung der Einfuhren.

Im vergangenen November erklärte EU-Handelskommissar Karel De Gucht, die Kommission verfolge die Debatte über eine mögliche US-Vermarktungsauftrag für OlivenölEine Maßnahme, die seiner Meinung nach zu unfairen Verzögerungen und Kosten führen würde, wenn sie auch auf Importeure angewendet würde.