Spaniens größte professionelle Olivenölorganisation hat sich mit der Stand-up-Show Mentes Peligrosas (Gefährliche Gedanken) für eine neue nationale Tournee zusammengetan, die diesen Monat in Madrid im über 12,000 Sitzplätze fassenden WiZink Center startete.

Mit einigen der berühmtesten Komiker des Landes werden auf der Tour die Themen von ​"Humor, Gesundheit und Geschmack“ zur Förderung spanischer Olivenöle auf dem heimischen Markt.

Olivenöle aus Spanien ist international für seine erfolgreichen Werbekampagnen in Schwellenmärkten wie Japan und Indien bekannt.

Die englischsprachige Abteilung, Olive Oils from Spain, organisiert und nimmt regelmäßig an großen Veranstaltungen und Konferenzen zum Thema Olivenöl in Städten wie New York und Chicago teil.

Ein gesunder Lebensstil war schon immer ein zentraler Bestandteil der Botschaft der Organisation und sie ist für ihr Engagement bei Sportveranstaltungen wie dem internationalen andalusischen Radrennen bekannt.

Auch spanische Prominente werden häufig mit den Kampagnen der Marke in Verbindung gebracht; der Tennisstar Rafa Nadal ist wahrscheinlich ihr berühmtester Markenbotschafter.

Diese jüngste Kampagne konzentriert sich auf den spanischen Inlandsmarkt, der in letzter Zeit stark von der Lebenshaltungskostenkrise und die hochfliegenden Preis von Olivenölen.

"Spanien ist unser wichtigster Verbraucher auf der Welt und wir müssen uns besonders um ihn kümmern“, sagte Pedro Barato, Präsident von Aceites de Oliva de España. ​"Mithilfe dieser Luxusbotschafter wollen wir mit einer positiven Botschaft eine maximale Zahl von Konsumenten erreichen. Aus Erfahrung wissen wir, dass Humor ein großartiger Werbehebel ist.“

(Foto: Mentes Peligrosas)

"Es gibt nichts Besseres als Humor, um die Hingabe der Spanier zu einem Lebensmittel hervorzuheben, ohne das wir unser Land und unsere Gastronomie nicht verstehen könnten“, fügte er hinzu. ​"Aus diesem Grund haben wir in der Abteilung „Olivenöle aus Spanien“ bei unseren Informationskampagnen oft auf Humor zurückgegriffen, angefangen mit Leo Harlem sich selbst."

Leo Harlem ist berühmt für seine Live-Stand-up-Auftritte und dank seiner Millionen von TikTok-Videos mittlerweile ein aufsteigender Stern unter den jüngeren Generationen. Er ist ein ausgesprochener Befürworter von Natives Olivenöl extra.

In einem Radiointerview im August dieses Jahres erklärte er: ​"„Wo es kein Olivenöl gibt, gibt es keine Zivilisation“, eine Meinung, die beim spanischen Publikum Anklang fand, das den Clip seitdem auf Social-Media-Plattformen fast eine halbe Million Mal angesehen hat.

Er forderte auch, dass natives Olivenöl extra landesweit auf Rezept erhältlich sein sollte, und sagte: ​"Es ist das Größte, was wir hier haben: unsere Gesundheit.“

Neben Leo Harlem werden Silvia Abril, Luis Piedrahita, Ana Morgade, Álex Clavero, Eva Hache, Xosé A. Touriñán, David Cepo und Carolina Iglesias auftreten.

Aceites de Oliva de España hofft, dass die generationsübergreifende Anziehungskraft der Truppe die Verbreitung ihrer Botschaft erleichtern wird.

Die jüngsten potenziellen Verbraucher des Landes gehören zu denen, die die Organisation besonders ansprechen möchte, da sich Gesundheitstrends über soziale Medien wie TikTok schnell verbreiten.

Angesichts der weiter fallenden Preise wird die Wiedererlangung verlorenen Bodens auf dem Inlandsmarkt als wichtiges Ziel für den spanischen Olivenölsektor angesehen, und es besteht die Hoffnung, dass die Schaffung einer Basis unter junge Verbraucher wird für langfristige Belastbarkeit sorgen.