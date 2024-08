Spanische Verbrauchergruppe findet fast jedes dritte Olivenöl mit falscher Bezeichnung

Eine spanische Verbraucherorganisation, die angibt, dass neun von 34 getesteten Olivenölen extra vergine wirklich jungfräulich waren, und eines war es lampante, steht zu seinen Forderungen trotz Androhung rechtlicher Schritte durch große Olivenölunternehmen.



Hojiblanca und ArteOliva drohten mit Schadensersatz. Andere, darunter Acesur, die Supermarktkette Condis und der Verband der Unternehmen für die Abfüllung und Raffination von Speiseöl (ANIERAC), beschuldigten die Organisation der Verbraucher und Benutzer (OCU), bei ihren Tests nicht die richtigen Praktiken eingehalten zu haben.

Die OCU gab jedoch an, die 34 EVOO- und 6 nativen Olivenölproben einer Verkostungsgruppe und einer Reihe physikalischer und chemischer Tests unterzogen zu haben.

Während die Mehrheit der Proben von der auf ihrem Etikett angegebenen Qualität war, sagte die OCU, dass ihre Tests dies ergaben ​"Neun Marken haben die Verbraucher irregeführt, indem sie ein Öl verkauft haben, das als Extra gekennzeichnet ist, als es sich als einfach jungfräulich herausstellte. “ Im Durchschnitt zahlten die Verbraucher 1 € mehr dafür extra vergine als natives Olivenöl, hieß es.

Die neun Proben stammten aus Plastikflaschen der Marken Aliada, Condis, Consum, Coosur, Eroski, Hojiblanca und Ybarra, einer Glasflasche von Oli Sone (LIDL) und einer Tetra-Packung von Arteoliva.

Von den neun wurden alle bewertet ​"sehr schlecht “in der Kategorie der OCU-Panel-Testergebnisse, aber sieben bewertet ​"sehr gut “unter der von der OCU als Fruchtqualitätsanalyse bezeichneten Analyse. Die Coosur-Probe bewertet ​"gut “unter dieser Kategorie und der Aliada ​"akzeptabel".

Außerdem wurden ein EVOO aus Maeva und ein natives Olivenöl aus Olilán gefunden lampante​"und daher für den Verkauf ungeeignet, ohne (chemisch) verfeinert zu werden “, sagte OCU in einer Pressemitteilung.

Die zuständigen Verbraucher- und Landwirtschaftsbehörden in Spanien wurden über die Ergebnisse informiert, um zu untersuchen, ob Maßnahmen ergriffen werden sollten.

Trotz der festgestellten Probleme gibt es qualitativ hochwertige Produkte zu vernünftigen Preisen, sagte OCU. ​"Wie bei vielen anderen Produkten ist auch bei Olivenöl ein hoher Preis kein Indikator für Qualität. “

Hojiblanca und ArteOliva drohen rechtliche Schritte

Kurz und Pressemitteilung, Hojiblanca sagte, es würde die OCU verklagen, weil sie die Prüfvorschriften wie die Anzahl der zu entnehmenden Proben und das Analyseprotokoll nicht einhält.

Es sagte auch betont, dass es hatte ​"zuverlässige interne und externe Testergebnisse “- sowohl durch chemische Analyse als auch durch Verkostungsgremien -, die beweisen, dass die von OCU als jungfräulich befundene Kategorie seines Olivenöls wirklich EVOO war.



Eine illegale Analyse einiger Flaschen ist nicht repräsentativ für Millionen Liter - Hojiblanca-Sprecher

"Hojiblanca, seine Mitgliedsgenossenschaften und ihre Tausenden von Olivenbauern betrügen oder betrügen in keiner Weise jemanden “, hieß es.

Proben von einer Hojiblanca-Marke EVOO in einer Glasflasche und zwei Proben von Cordoliva-Produkten, ebenfalls aus dem Hojiblanca-Stall, wurden von der OCU freigegeben, sagte ein Hojiblanca-Sprecher Olive Oil Times.

"Dies ist einer der Gründe, warum wir nicht einverstanden sind. Eine illegale Analyse einiger Flaschen ist nicht repräsentativ für Millionen Liter “, sagte er.

Und Felipe Silvela, Sprecher von ArteOliva, twitterte, dass das Unternehmen auch die OCU auf Schadensersatz verklagen würde. ​"ArteOliva wird "nicht zulassen, dass die OCU das Ansehen und die Integrität dieses Unternehmens auf unfaire Weise ruiniert", sagte er.

Die Rechte der Verbraucher

Die OCU hat nicht auf Anfragen von geantwortet Olive Oil Times Weitere Informationen zum Testen.

Hojiblanca verwies auf die Möglichkeit einer Verschlechterung der Öle unter dem Licht des Supermarkts.

Aber OCU-Direktor Jose María Múgica sagte heute in einem Blog, dass Verbraucher das Recht haben zu wissen, dass das Produkt, das sie kaufen, das ist, was das Etikett sagt - unabhängig von der Länge oder den Bedingungen seiner Zeit in einem Supermarktregal.

OCU-Direktor Jose María Múgica

"Wir analysieren Produkte in dem Zustand, in dem sie den Verbraucher erreichen. “

"Wenn sie denken, dass sie extra natives Olivenöl kaufen, sollte die Flasche extra natives, nicht natives oder natives Olivenöl enthalten lampante" er sagte.

"Und es sollte extra jungfräulich sein, dass sie kaufen, wenn sie es kaufen, sei es frisch aus der Mühle oder nach Monaten im Regal. “

Reaktion im spanischen Olivenölsektor

Während die letzter Regen ist ein Grund zum Jubeln in Spaniens bedrängtem Olivenölsektor. In einigen Social-Media-Kreisen herrschte gestern in der weit verbreiteten Öffentlichkeitsarbeit ein Fall von Niedergeschlagenheit.

Während einige Produzenten sagten, es sei ein willkommener Weckruf, sagten andere, es sei ein willkommener Weckruf ​"traurig und beklagenswert “und würde sowohl den spanischen Exporten als auch dem Inlandsverbrauch schaden.

Panel-Test

In seiner Erklärung sagte Hojiblanca, dass der Olivenölsektor seit einiger Zeit Probleme mit dem ​"Unsicherheit der Verkostungspanel-Methode “.

Die zuständigen Behörden der andalusischen Regionalregierung und der spanischen Zentralregierung sowie der für Landwirtschaft zuständige EU-Kommissar hatten die Vereinheitlichung der Panelprüfungen zugesagt Dacian Cioloş als Teil seiner Aktionsplan für Olivenöl, es sagte.

Letzteres ist unter anderem geplant ​"zielte darauf ab, diese Verkostungsplatten genau zu standardisieren, um dies zu vermeiden ​'unterschiedliche Ergebnisse für dasselbe Produkt und damit auch solche Berichte, die dem spanischen Lebensmittelsektor in keiner Weise helfen, insbesondere in Krisenzeiten “, sagte Hojiblanca.

Ein EG-Landwirtschaftssprecher sagte Olive Oil Times heute, dass im Juli dieses Jahres die Mitgliedstaaten ​"wurden aufgefordert, Probleme zu beschreiben, auf die sie bei der Funktionsweise des Panel-Tests gestoßen sind, und Lösungen vorzuschlagen. “

"Bisher gab es keine detaillierten Antworten und die Kommission hat jetzt Erinnerungen verschickt “, sagte er.