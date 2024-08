Spanische Erzeuger beobachten wachsenden indischen Markt für Tafeloliven

Ein neuer Bericht des spanischen Instituts für Außenhandel (ICEX) identifiziert Indien als vielversprechenden Markt für die Tafelolivenproduzenten des Landes.

"„Der Olivenkonsum in Indien nimmt zu, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4.2 Prozent von 2024 bis 2030“, schrieben ICEX-Vertreter in der Einleitung des Berichts. ​"Spanische Oliven sind in Indien stark vertreten, da sie am meisten konsumiert werden.“

Daten des spanischen Ministeriums für Industrie, Handel und Tourismus zeigen, dass Indiens Appetit auf spanische Tafeloliven deutlich gestiegen ist.

Siehe auch: Steigende Olivenölimporte tragen zum Handelsdefizit Spaniens mit Argentinien bei

Im Jahr 2005 importierte Indien 2,464 Tonnen Tafeloliven aus Spanien im Wert von 400,000 Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 3,813 importierte das bevölkerungsreichste Land der Welt 2022 Tonnen im Wert von 5.95 Millionen Euro.

Spanien ist Indiens führender Olivenlieferant und hält einen Marktanteil von 33 Prozent bei zubereiteten und konservierten Oliven. Es folgen Ägypten, Marokko, die Türkei, die USA, Italien und Portugal.

Laut ICEX-Bericht wird der steigende Konsum von Tafeloliven vor allem von jungen Indern vorangetrieben. Der 30-prozentige Zoll auf spanische Tafelolivenimporte behindert jedoch ein schnelleres Wachstum.

Der Durchschnittspreis pro Kilogramm ganzer entkernter grüner Oliven beträgt in Indien 547.78 Rupien (6.10 €), während schwarze Oliven 857.98 Rupien (9.56 €) kosten und damit etwas über dem Durchschnittspreis in Spanien liegen.

Indische Unternehmen importieren Oliven in großen Mengen und vertreiben sie unter ihrem Markennamen, wobei sie häufig ihren spanischen Ursprung betonen. Sie vertreiben die Oliven im Gastronomie- und Gaststättengewerbe sowie im Einzelhandel, wobei die Umsätze über E-Commerce-Plattformen zunehmen.

Während einige Olivenanbaugebiete begann Wurzeln zu schlagen Im trockenen nordwestlichen indischen Bundesstaat Rajasthan ist die jährliche Produktion relativ gering und es ist unwahrscheinlich, dass sie bald deutlich ansteigen wird.

Daten des Strategieberatungsunternehmens Vilcon zufolge verfügt Indien derzeit über 20,000 Hektar Olivenhaine und produziert jährlich etwa 700 Tonnen Olivenöl und 400 Tonnen Tafeloliven.

Neben Tafeloliven ist Indien ein Schwellenländer für spanische Olivenölproduzenten.

Laut Andalucía TRADE besteht in Asien ein erhebliches Marktpotenzial. Die Exportumsätze erreichten in den ersten vier Monaten des Jahres 31 2023 Millionen Euro und machten 88 Prozent der gesamten spanischen Exporte auf den Kontinent aus.

Indien ist mittlerweile der viertgrößte asiatische Markt für Olivenölexporte aus Andalusien. Spaniens größte Olivenöl produzierende Region ist für den Großteil des Landes verantwortlich. Olivenölexporte nach Asien.

In den ersten vier Monaten des Jahres 2023 exportierte Andalusien Olivenöl im Wert von 117 Millionen Euro, was 70 Prozent der gesamten spanischen Exporte ausmacht, gefolgt von Katalonien (Spaniens viertgrößte Produktionsregion) mit 18 Prozent. Berichten zufolge überstiegen die Olivenölverkäufe in Indien im gleichen Zeitraum 9.9 Millionen Euro, was einer Steigerung von 31 Prozent entspricht.

Auch Indien verzeichnet einen deutlichen Anstieg beim Konsum gesunder Lebensmittel, der durch den traditionellen Vertrieb und den Online-Handel vorangetrieben wird. Dieser Trend ist vor allem auf die rasche Digitalisierung des Landes zurückzuführen, die das Wachstum des E-Commerce begünstigt hat.

Dennoch zeigen Daten von Vilcon, dass 80 Prozent der Inder Olivenöl in Hypermärkten und Supermärkten kaufen, während 12 Prozent Olivenöl online kaufen.

Sumedha Dasgupta, ein leitender Analyst der Economist Intelligence Unit, sagte Olive Oil Times dass Indien für viele spanische Unternehmen zu einem immer beliebteren Standort für ihre Geschäftstätigkeit wird.

"Angesichts des riesigen Marktes und der rasch wachsenden Wirtschaft Indiens haben spanische Unternehmen versucht, in Indien zu investieren“, sagte er.

"Zahlreiche spanische Unternehmen haben sich [auf dem indischen Markt] durch Joint Ventures, Tochtergesellschaften oder andere strategische Allianzen etabliert“, fügte Dasgupta hinzu. ​"Bereiche wie Biotechnologie, Agrar- und Lebensmittelprodukte, Medikamente und Tourismus können zu weiterem Synergiewachstum zwischen den beiden Ländern führen.“

Der ICEX-Bericht kommt zu dem Schluss, dass der Schlüssel zum Erfolg auf dem indischen Markt darin liege, auf die Vorlieben der lokalen Verbraucher einzugehen, solide Beziehungen zu Vertriebs- und Einzelhändlern aufzubauen und die lokalen Vorschriften einzuhalten.

"„Zu den größten Schwierigkeiten, mit denen spanische Unternehmen, die nach Indien expandieren möchten, möglicherweise konfrontiert werden, zählen das Verständnis der lokalen Gesetze und Gepflogenheiten sowie die Berücksichtigung der unterschiedlichen Anforderungen und Vorlieben indischer Kunden und Unternehmen“, sagte Dasgupta.

"„Eine beträchtliche Verbraucherbasis und eine schnell wachsende Wirtschaft machen Indien zu einem attraktiven Standort für Geschäfte“, schloss er.