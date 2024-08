Ein Mähdrescher auf der California Olive Ranch

Spanische Olivenölproduzenten sind darüber empört ​"unfair "und ​"Eine absurde "Vermarktungsordnung, die im Kongress der Vereinigten Staaten in Betracht gezogen wird, von der sie befürchten, dass sie die Einfuhr von Olivenöl stark einschränken würde Rioja.



Die Vereinigten Staaten, die mehr Olivenöl importieren als jedes andere Land der Welt, haben 61,470 insgesamt 2011 Tonnen von Spanien gekauft. Der größte Ölproduktionsstaat Kalifornien pumpt jährlich etwa 10,000 Tonnen ab - eine Zahl, die im Vergleich zu den 276,000 in den Schatten gestellt ist Tonnen werden jedes Jahr importiert, hauptsächlich aus Spanien und Italien - aber die Produzenten im Goldenen Staat haben Ambitionen, viel mehr als das zu produzieren.

Die Vermarktung wurde zum ersten Mal im Januar letzten Jahres bei einem vorgestellt Konferenz in Dixon, Kalifornien und ist seitdem ein heißes Thema in der Branche geworden. Laut kalifornischen Herstellern könnte der Vermarktungsauftrag die Menge an schlecht gekennzeichneten und minderwertigen Olivenölen aus Übersee verringern und die Wettbewerbsbedingungen für lokale Hersteller im Wettbewerb mit importierten Olivenölen verbessern.

Inzwischen hat die Nordamerikanische Olivenölvereinigung, bestehend aus großen Importeuren und Händlern, nannte die neue Initiative​"ein Versuch, den Handel einzuschränken, indem mehrere Kategorien von Olivenöl vollständig gestrichen werden und der Industrie gleichzeitig abgelehnte Testmethoden auferlegt werden. “

Gregorio López, Leiter der Oliven Sektor Der spanische Koordinator für Landwirtschafts- und Viehzuchtorganisationen (COAG) erklärte, die Vereinigten Staaten unternähmen folgende Schritte: ​"außer Charakter “und ein ​"Missbrauch“, der Olivenölproduzenten auferlegt hat ​"Alarmiert sein."

Laut López ist die Organisation besorgt darüber, dass die vorgeschlagenen Beschränkungen, zu denen die Durchsetzung einer 100-prozentigen Qualitätskontrolle eingehender Produkte (derzeit werden nur 5 Prozent analysiert) gehören, strenger sind Kennzeichnung von Olivenöl Standards, ergeben spanische Olivenöle ​"beim Zoll aufgehalten. "

"Wir müssen uns mit den Amerikanern zusammensetzen, um zu sehen, was sie tun. Wir müssen schnell und agil handeln und Grundregeln festlegen, damit die Produzenten nicht geschädigt werden. “, Sagte López.

Andere Vertreter der Industrie in Spanien wiesen darauf hin, dass sich das Thema, obwohl es seit Monaten besteht, gerade am Vorabend einer knappen Wahl, bei der Präsident Barack Obama in Kalifornien Stimmen sammeln muss, erwärmt.



Jaime Garcia-Legaz

Obwohl noch keine Entscheidung getroffen werden muss, hat der spanische Handelsminister Jaime Garcia-Legaz das Thema genau beobachtet, um die Interessen von zu schützen Olivenölproduzenten die in den letzten Jahren erhebliche Verluste erlitten haben.

Im März reiste Garcia-Legaz nach Washington, wo er mit dem Unterstaatssekretär für Marketing und Regulierungsprogramme der USDA, Edward Avalos, und der stellvertretenden US-Handelsvertreterin Miriam Sapiro zusammentraf, um die Position Spaniens in dieser Angelegenheit zu erörtern.