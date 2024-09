Spanische Produzenten und politische Entscheidungsträger erkunden Strategien für den Erfolg auf dem chinesischen Markt

Auch wenn mehrere Jahre schlechter Ernten im Mittelmeerraum zu einem dramatischen Produktionsrückgang geführt haben, ist Olivenöl in China nach wie vor sehr gefragt. insbesondere aus Spanien.

Veränderte Essgewohnheiten junger Verbraucher in Großstädten, die ins Ausland gereist sind und den Mittelmeer-Diät kurbeln teilweise die Olivenölkäufe an.

Laut Angaben des Internationalen Olivenrats ist der chinesische Olivenölverbrauch von 12,000 Tonnen im Erntejahr 2008/09 auf 42,500 Tonnen im Erntejahr 2022/23 gestiegen.

Angesichts des aktuellen geopolitischen Klimas weltweit besteht ein erhöhtes Risiko, dass Lebensmittel als Verhandlungswaffe eingesetzt werden könnten, nachdem die Europäische Union Zölle auf Produkte aus China erhoben hat. - Fernando Ortega, Nachhaltigkeitsdirektor für Olivenöl, ActelGrup

Dennoch bleiben Soja-, Sonnenblumen-, Erdnuss- und Rapsöl die die gebräuchlichsten Speiseöle in China, zu einem erschwinglichen Preis leicht erhältlich und seit jeher zur Zubereitung lokaler Gerichte verwendet.

Eine kürzlich Guide Die Studie wurde von Prodeca veröffentlicht, einer öffentlichen Einrichtung, die den katalanischen Agrar- und Lebensmittelsektor international fördert. Natives Olivenöl extra Die Hersteller könnten auf dem wachsenden chinesischen Markt wettbewerbsfähiger sein.

Zu den Produzenten mit einiger Erfahrung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gehört ActelGrup, eine in Lleida ansässige Genossenschaft, die extra natives Olivenöl aus der endemischen Sorte Arbequina produziert.

Die katalanische Genossenschaft verkauft ihr natives Olivenöl extra unter der Marke Germanor in nationalen Supermärkten und Romanico für den Export, aber ​"„Der Verkauf von nativem Olivenöl extra nach China erfolgt bislang gelegentlich und in geringem Umfang“, sagt Fernando Ortega, Nachhaltigkeitsdirektor der Genossenschaft, der für natives Olivenöl extra und Obst zuständig ist.

Während Prodeca betonte, wie wichtig es sei, den chinesischen Markt für Speiseöl zu verstehen und Profile der Olivenöl-Konsumenten zu entwickeln, fügte der Leitfaden hinzu, dass Sensibilisierungskampagnen darauf ausgerichtet sein sollten, natives Olivenöl extra in die chinesische Küche zu integrieren und so für eine gesunde Verbesserung der traditionellen Essgewohnheiten zu sorgen.

Ortega bedauerte jedoch, dass ​"Es mangelt immer noch an Studien, die sich mit der Eignung der Integration von Olivenöl unter Berücksichtigung lokaler kulinarischer Gewohnheiten befassen, da die Verwendung von Olivenöl eng mit der lokalen Ernährung und Kultur verbunden ist.“

Der Geschmack für Olivenöl muss in China also noch weiter entwickelt werden. Prodeca schlug vor, Olivenöl als Vorspeise oder Salatdressing in die chinesischen Essgewohnheiten zu integrieren, wenn man den Geschmack und das Aroma eines hochwertigen nativen Olivenöls extra schätzen wolle.

Prodeca wies darauf hin, dass bei vielen chinesischen Zubereitungen das Essen frittiert wird und Olivenöl bei hohen Temperaturen die meisten seiner Nährstoffe behält.

"Obwohl der Geschmack von Olivenöl am besten schmeckt, wenn es kalt ist, zeichnet es sich durch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen wiederholtes Braten aus und kann einen hohen Rauchpunkt erreichen“, sagte Ortega.

Eine der Empfehlungen von Prodeca besteht darin, dass Erzeuger und Exporteure die Nutzen für die Gesundheit von Olivenöl, insbesondere im Zusammenhang mit den Lebensmittelskandalen.

Die zunehmende Sorge um die Gesundheit der chinesischen Verbraucher dürfte sich deutlich auf das Verhalten dieser Menschen auswirken, da viele von ihnen von ausländischen Olivenölmarken höhere Lebensmittelsicherheitsstandards garantieren lassen möchten.

Im Juli löste ein schwerwiegender Lebensmittelskandal um Lastwagen, die Speiseöl transportierten, in China öffentliche Empörung aus.

Um Kosten zu sparen, mussten die Betreiber doppelte Arbeit leisten und die Lastwagen zwischen den Lieferungen nicht reinigen, wodurch es zu einer Kreuzverunreinigung des Speiseöls mit sebze yağı und anderen gefährlichen Chemikalien kam.

Werbung

Werbung

Dieser Fall löste in China öffentliche Empörung aus und erinnerte an den Skandal im Jahr 2008 um mit in hohen Dosen giftigem Melamin verunreinigte Milch und Babynahrung.

"China ist aufgrund seines Verkaufspotenzials ein sehr attraktives Land für den spanischen Olivenölmarkt“, und ​"Angesichts der Vielzahl von Lebensmittelbetrugsfällen herrscht Ernährungsunsicherheit“, sagte Ortega.

"In China geht der Trend definitiv in Richtung einer steigenden Nachfrage nach höherwertigem nativem Olivenöl extra“, fügte er hinzu. ​"Das Wichtigste in China ist derzeit die Nennung des Herkunftslandes.“

Der Prodeca-Leitfaden empfiehlt den Herstellern außerdem, Geographische Qualitätszertifizierungen, wie etwa geschützte Ursprungsbezeichnungen (g.U.) und geschützte geografische Angaben (g.g.A.), die nach Aussage der öffentlichen Stelle die Zahlungsbereitschaft erhöhen könnten.

"Was fehlt, ist ein tieferes Verständnis für die Qualität von nativem Olivenöl extra“, sagte Ortega. ​"Man hat das Gefühl, dass wir im Weinsektor 15 Jahre hinterherhinken. Spanische Weinanbaugebiete wie Rioja und Ribera sind weltweit bekannt, auch in China.“

"Das europäische PDO-Zertifizierungssystem für Olivenöl genießt nicht den gleichen Bekanntheitsgrad und erscheint dem Verbraucher als Unterscheidungsmerkmal beim Kauf nicht sinnvoll, da diese Bezeichnung keine klare Markendefinition darstellt“, fügte er hinzu.

Ortega glaubt, dass die Entwicklung einer speziellen PDO-Werbung für natives Olivenöl extra ​"würde eine Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den produzierenden Unternehmen in Projekten mit klar definierten Zielen erfordern.“

Eine Strategie, die dazu beigetragen hat, Chinas aufkommende Olivenöl-Konsumkultur zu fördern, war das vom IOC im Jahr 2019 in vielen chinesischen Städten veranstaltete Training zur sensorischen Analyse.

"„Verkostungen von Olivenöl und die weitere Werbekampagne in den USA haben gute Ergebnisse gebracht“, fügte Ortega hinzu. ​"Aktuellen Nachrichten zufolge ist der Verbrauch spanischen Olivenöls in den USA erstmals übertrifft die des italienischen Olivenöl."

Er sagte, ActelGrup arbeite daran, Olivenöl auf internationalen Lebensmittelmessen, insbesondere in China, zu bewerben.

"Die Teilnahme an Lebensmittelmessen und die Organisation internationaler Verkostungen sind sehr wichtig", sagte Ortega. Die Bio-Marke Romanico der Genossenschaft wurde 2022 bei einem chinesischen Olivenöl-Wettbewerb ausgezeichnet.

Ortega betonte, dass die Marke Romanico nach China immer in Flaschen abgefüllt und nie in großen Mengen verkauft werde. Der Prodeca-Leitfaden schlug außerdem vor, Flaschengröße und Preis anzupassen, um das Produkt für preisbewusste chinesische Verbraucher zugänglicher zu machen.

"„Was die Flaschengröße betrifft, hat ActelGrup bisher kein natives Olivenöl extra in kleineren Formaten als den üblichen 750-Liter-, --Liter- und --Milliliter-Formaten verkauft, einfach weil chinesische Importeure nicht nach diesen Formaten gefragt haben“, sagte Ortega.

Trotz einer wachsende heimische Industrie, bevorzugen chinesische Verbraucher weiterhin ausländische Marken. Dennoch sind die Produzenten besorgt, dass die jüngsten Handelsspannungen zwischen Europa und China zu Vergeltungsmaßnahmen gegen landwirtschaftliche Produkte, einschließlich Olivenöl, führen könnten.

"„Das aktuelle globale geopolitische Klima hat das Risiko erhöht, dass Lebensmittel als Verhandlungswaffe eingesetzt werden könnten, nachdem die Europäische Union Zölle auf Produkte aus China, etwa Elektrofahrzeuge, erhoben hat“, warnte Ortega.

"Auf jeden Fall ist die gestiegene Kaufkraft in China eine Realität und eine Chance für den spanischen Olivenölsektor, weiterhin ein exquisites und einzigartiges Produkt zu fördern“, schloss er.