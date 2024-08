Trotz der anhaltenden Bemühungen der spanischen Regierung, die Lebensmittelpreise zu senken, sind die spanischen Verbraucher nicht beeindruckt.

Im vergangenen Monat verlängerte der spanische Ministerrat die Mehrwertsteuerbefreiung (Mehrwertsteuer) auf Grundnahrungsmittel und Olivenöl bis Oktober. Ab diesem Zeitpunkt steigt die Mehrwertsteuer bis Jahresende auf den neuen Satz von zwei Prozent und ab 2025 wieder auf vier Prozent.

"„Warum sich die Mühe machen?“, witzelte ein Social-Media-Nutzer namens Neme. ​"Wir hassen es, dass Sie die Mehrwertsteuer auf null Prozent senken, nur um sie nach 90 Tagen wieder zu erhöhen.“

"Was sie nicht sagen ist, dass es nur drei Monate ohne Mehrwertsteuer sind“, fügte der Social-Media-Nutzer Borja hinzu. ​"Im Oktober kommt sie wieder und im Dezember wird die Mehrwertsteuer noch weiter erhöht, wie von der Regierung bereits genehmigt.“

Nach Angaben des spanischen Senders RTVE beträgt der Preis für einen Liter Natives Olivenöl extra in Supermärkten ist von 3.45 € im Februar 2021 auf 9.46 € gestiegen. Durch die Abschaffung der fünfprozentigen Mehrwertsteuer sollte der Preis um etwa 0.50 € pro Liter sinken.

Daten des Nationalen Statistikinstituts zeigen, dass Olivenöl im letzten Jahr mit einem Preisanstieg von 63 Prozent den stärksten Preisanstieg aller beobachteten Produkte erfahren hat.

Mehrere Jahre extremer Dürre und hohe Frühlingstemperaturen in den Jahren 2022 und 2023 führten in den führenden Olivenöl produzierenden Regionen Spaniens zu historisch schlechten Ernten.

Steigende Preise für Energie, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und Verpackungsmaterial übten ebenfalls einen Aufwärtsdruck auf die Olivenölpreise aus.

Der dramatische Rückgang des Angebots in Verbindung mit höheren Produktionspreisen und einer konstanten Nachfrage führte dazu, dass die Olivenölpreise im Ursprungsland Mitte Januar Rekordhöhen erreichten.

Tatsächlich zeigen Daten des spanischen Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, dass der Preis für Olivenöl seit September 272 um 2020 Prozent gestiegen ist.

Steigende Preise und geringere Verfügbarkeit haben die spanischen Verbraucher dazu veranlasst, ihr Verhalten ändern. Viele Spanier der Mittelschicht kaufen Olivenöl niedrigerer Qualität in kleineren Gebinden und gehen sparsamer damit um. Einige haben sogar die Kategorie aufgegeben.

"„Ich bin auf andere Speiseöle umgestiegen“, bestätigte Social-Media-Nutzerin Jean.

In der Vergangenheit wurde auf Olivenöl, das von der Regierung nicht als Grundnahrungsmittel angesehen wurde, eine Mehrwertsteuer von zehn Prozent erhoben.

Dies begann sich jedoch im Januar 2023 zu ändern, als die Regierung die Mehrwertsteuer auf Olivenöl von zehn auf fünf Prozent senkte, während die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von vier Prozent auf null gesenkt wurde. Olivenöl wurde später als Grundnahrungsmittel neu kategorisiert und die Mehrwertsteuer abgeschafft.

Trotz der Zusicherung der spanischen Regierung, dass skrupellose Unternehmen nicht einfach ihre Preise auf dem gleichen Niveau halten, weniger Steuern zahlen und das zusätzliche Geld für sich behalten könnten, sind nicht alle spanischen Social-Media-Nutzer davon überzeugt.

"„Maßnahmen dieser Art sind wirkungslos, da die Händler die Produkte in ihren Lagern zurückhalten und darauf warten, dass die Preise steigen, um Wuchergewinne zu erzielen“, schrieb ein Social-Media-Nutzer namens Pilot. ​"Die Lösung wäre eine Preisobergrenze.“

In einer Rede im Juli versicherte der Minister für soziale Rechte, Verbraucherangelegenheiten und die Agenda 2030, Pablo Bustinduy, dass er wachsam sein werde in ​"sicherzustellen, dass die Mehrwertsteuersenkung in vollem Umfang an die Verbraucher weitergegeben wird und auf keinen Fall die Gewinnmargen der Einzelhändler erhöht.“

Soledad Serrano Lopez, die Generaldirektorin von Finca Duernas, sagte der Olive Oil Times dass die Abschaffung und dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf Olivenöl die Kaufentscheidungen spanischer Haushalte in Bezug auf natives Olivenöl extra nicht wesentlich beeinflussen würde.

"Wahrscheinlich werden die Leute deshalb nicht anfangen, mehr natives Olivenöl extra zu kaufen“, sagte sie. ​"Der Hauptgrund für den Kauf ist die Qualität, nicht der Preis.“

Einige Social-Media-Nutzer stimmten der Schlussfolgerung von Serrano Lopez zu, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Ein anonymer Nutzer schrieb: ​"Die Mehrwertsteuer zu senken, nachdem der Preis um 70 Prozent gestiegen ist, ist ein Witz.“

Beamte der Bank von Spanien haben darauf hingewiesen, dass hohe Olivenölpreise ein Grund für die Inflation sind, insbesondere für die Lebensmittelinflation. bleibt höher in Spanien als in vielen anderen europäischen Ländern.

Während Branchenbeobachter einen Rückgang der Olivenölpreise am Ursprungsort erwarten, da erste Anzeichen auf eine Ernte von über einer Million Tonnen hindeuten, ist es schwieriger zu sagen, wann Einzelhandelspreise wird beginnen, diesen Rückgang widerzuspiegeln.

Unterdessen machen spanische Social-Media-Nutzer weiterhin ihrem Frust Luft.

"Auf alle Lebensmittel und Grundbedarfsgüter sollte keine Mehrwertsteuer erhoben werden“, schrieb Borja. ​"Es ist die unfairste Steuer überhaupt.“