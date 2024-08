Italienischer Polizeibeamter erklärt, wie Olivenölbetrug funktioniert

Betrug und Produktfälschungen stellen für die Olivenölindustrie weiterhin eine große Herausforderung dar.

In Italien, einem der weltweit größten Olivenölproduzenten, bekämpfen spezialisierte Polizeieinheiten aktiv den illegalen Lebensmittelhandel und konzentrieren sich dabei explizit auf Verfälschung von Olivenöl.

Echtes, hochwertiges Olivenöl ist ein bevorzugtes Ziel krimineller Organisationen. Gefälschtes Olivenöl, das fälschlicherweise als geschützte Ursprungsbezeichnung (PDO) oder geschützte geografische Angabe (PGI) gekennzeichnet ist, untergräbt die Rechte legitimer Produzenten und stellt eine ernste Gefahr für die Gesundheit der Verbraucher dar.

Ein sehr niedriger Preis für Produkte wie extra natives Olivenöl ist oft ein Zeichen für minderwertiges Öl, das wahrscheinlich importiert oder mit Samenöl vermischt wurde. - Michele Avagnale, Kommandant, Carabinieri Gesundheit Protection Group

Für Kriminelle kann die Fälschung hochwertiger Lebensmittel beträchtliche Gewinne einbringen. Dieser Trend ist bei vielen Grundnahrungsmitteln der italienischen Küche zu beobachten, wobei Olivenöl ein besonders lukratives Ziel ist.

Die Zentrale Inspektion zum Schutz der Qualität und zur Betrugsbekämpfung bei Agrar- und Lebensmittelprodukten (ICQRF), eine dem Ministerium für Agrar- und Forstpolitik unterstellte Agentur, berichtete, dass allein im Jahr 2023 380 Tonnen illegaler Olivenölprodukte im Wert von über 2 Millionen Euro beschlagnahmt wurden.

"Natives Olivenöl extrasind neben den g. U. und g. g. A. Premiumprodukte, deren Menge und Marktanteil weiter wachsen“, sagte Oberstleutnant Michele Avagnale, Kommandant der Carabinieri Gesundheit Protection Group (NAS) in Neapel, einer Spezialeinheit der italienischen Polizei. Olive Oil Times.

"„Italiens Olivenölindustrie umfasst zahlreiche wichtige Akteure, von Produzenten und Ölmühlen bis hin zu den primären und sekundären Verarbeitungsindustrien sowie Unternehmen, die italienisches und ausländisches Olivenöl kaufen, um Mischungen herzustellen oder es in Flaschen abzufüllen und an die Endvertriebsunternehmen zu verkaufen“, erklärte Avagnale.

"Ähnliche Typen und Olivenölsorten können legal gemischt werden“, fügte er hinzu. ​"Die Gesetzgebung der Europäischen Union schreibt vor, dass eine legitime Mischung nativen Olivenöls extra ausschließlich aus nativen Olivenölen extra besteht, die derselben Handelskategorie angehören und die Vorschriften für natives Olivenöl extra vollständig erfüllen.“

Hier kommen illegale Beimischungen ins Spiel, die den Markt untergraben und eine potenzielle Gefahr für die Gesundheit der Verbraucher darstellen.

"Wenn wir über Lebensmittelbetrug sprechen, würde ich eher über konkrete Schäden als über Risikofaktoren sprechen“, sagte Avagnale. ​"Lebensmittelbetrug stellt eine ernste Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar. Kriminelle versuchen, Verbraucher zu täuschen, indem sie Produkte verkaufen, die nicht den Angaben auf dem Etikett entsprechen.“

Oberstleutnant Michele Avagnale kommandiert eine nationale Polizeieinheit, die sich der Bekämpfung und Prävention von Lebensmittelbetrug widmet. (Foto: Carabinieri NAS)

Avagnale warnte, dass Lebensmittelbetrug auf vielfältige Weise Schaden anrichte und zu wirtschaftlichen Verlusten für Verbraucher, Unternehmen und den Staat führe.

"Auch die öffentliche Gesundheit könne Schaden nehmen, da möglicherweise Nahrungsmittel auf den Markt gebracht würden, die Schadstoffe enthalten oder die Nährstoffbilanz verändern“, sagte er. ​"Beim illegalen Mischen werden natives oder extra natives Olivenöl mit Ölen geringerer Qualität vermischt, sog. ​'Lampantöl.‘ Diese Öle werden dann behandelt, um alle organoleptischen oder chemischen Mängel zu beseitigen.“

Fortgeschrittene Mischtechnologien werden auch genutzt, um Olivenölbetrug.

"Beim illegalen Mischen können auch Behälter mit minderwertigen Produkten mit solchen mit Qualitätsöl verknüpft und mithilfe einer speziellen Software gemischt werden“, sagte Avagnale. ​"Mit dieser Software können Kriminelle ein Produkt herstellen, dessen organoleptische und chemische Parameter den EU-Vorschriften für extra native Olivenöle.“

Durch die Verfügbarkeit der Technologie konnten kriminelle Organisationen ihre Operationen verfeinern und die Popularität von Olivenöl für ihre eigenen Profite ausnutzen. Folglich musste auch NAS seine Technologie und Methoden verbessern.

"Die Agrar- und Lebensmittelkriminalität hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt“, sagte Avagnale. ​"Es handelt sich nicht mehr um plumpe, durch Stichproben leicht erkennbare Fälschungen, wie etwa die teilweise oder vollständige Vermischung von nativem Olivenöl extra mit Soja-, Sonnenblumen- oder Palmölen, denen Chlorophyll oder Beta-Carotin zugesetzt wurden.“

"Heutzutage handelt es sich bei diesen Verbrechen um weitaus raffiniertere Betrügereien, die mit herkömmlichen wissenschaftlichen Analysen nur schwer aufzudecken sind“, fügte er hinzu. ​"Wir müssen uns oft auf genetische oder andere experimentelle Analysen verlassen. In manchen Fällen muss jede einzelne Partie Olivenöl vor der Mischung überprüft werden.“

"Darüber hinaus haben sich auch die Verpackungs- und Etikettiermethoden weiterentwickelt“, erläuterte Avagnale. ​"Die Verwendung hochwertiger Materialien und fantasievoller Namen macht es noch schwieriger, nicht konforme Produkte zu identifizieren.“

NAS-Untersuchungen können Umwelt- und Telefonüberwachung, Inspektionen, Kontrollen, Vergleiche und eine umfangreiche Analyse schriftlicher und elektronischer Dokumente umfassen.

"Darüber hinaus agieren die Unternehmen oft über Netzwerke von Briefkastenfirmen und verwenden Systeme zur falschen Rechnungsstellung, was die Rekonstruktion von Handelstransaktionen erschwert“, sagte Avagnale. ​"Diese Unternehmen sind typischerweise mit Strohmännern verbunden.“

"Letztlich erfordern Ermittlungstätigkeiten oft die Beteiligung internationaler Organisationen und spezifische rechtliche Unterstützung“, fügte er hinzu. ​"Bei vielen Untersuchungen stellte sich heraus, dass manche Produkte in einem Land gekauft, in einem anderen verarbeitet und anderswo verkauft werden, was die Kontrollen erschwert.“

Über 1,000 NAS-Agenten sind in ganz Italien im Einsatz und bilden Teil eines umfassenderen Netzwerks für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit, das in der gesamten EU tätig ist.

Die Koordination der italienischen Strafverfolgungsbehörden mit nationalen und internationalen Behörden ermöglichte einige der signifikanter Schutz vor Produktfälschungen und Betrugsbekämpfungsmaßnahmen, die in mehr als einem Olivenöl produzierenden Land durchgeführt werden.

Am meisten jüngste Großoperation Dabei wurden in der süditalienischen Region Apulien über 71 Millionen Tonnen illegaler öliger Substanzen entdeckt.

"Bei Olivenöl beginnen die Untersuchungen der NAS oft mit Kontrollen vor Ort, die oft durch Berichte von Verbrauchern oder Verbänden angestoßen werden“, sagte Avagnale.

NAS überprüft die Einhaltung der Vorschriften durch Probenahmen und umfangreiche Laboranalysen.

"Wenn ein nicht konformes Produkt identifiziert wird, werden sofort Schutzmaßnahmen ergriffen“, sagte Avagnale. ​"Zu diesen Maßnahmen gehören die Aussetzung der Gewerbeerlaubnis, der Rückruf des jeweiligen Produkts und die Durchführung weiterer Überprüfungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Produktionskette, der Rückverfolgbarkeit und dem kommerziellen Vertrieb.“

Um den internationalen Betrug im Lebensmittel- und Olivenölbereich zu bekämpfen, werden EU-weite Warnsysteme wie das RASFF (Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel) in die Aktivitäten der NAS integriert.

"„Dieses Tool wurde Ende der 1970er Jahre entwickelt und umfasst seitdem auch Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln sowie Tiernahrung in Berührung kommen“, sagte Avagnale. ​"Das System ist online zugänglich und ermöglicht allen Teilnehmern, relevante Informationen in Echtzeit zu teilen, zu aktivieren und weiterzugeben.“

Avagnale betonte, dass Verbraucher eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung und Bekämpfung von Lebensmittelbetrug spielen können, insbesondere im Olivenölsektor, und nannte einige einfache Empfehlungen, die Verbraucher befolgen können:

Kaufen Sie Produkte in vertrauenswürdigen Geschäften und Märkten, nicht bei improvisierten Anbietern.

Lernen Sie, Rohstoffe, ihre Herkunft und ihre Geschichte zu erkennen;

Lesen Sie die Produktkennzeichnung vor dem Kauf sorgfältig durch, um die genaue Zusammensetzung des Lebensmittels (Zutaten, Zusatzstoffe, Konservierungsmittel), Lagerungsmethoden, Verfallsdatum, Namen des Herstellers, Produktionscharge und Herkunft der Rohstoffe zu kennen.

Bevorzugen Sie saisonale Lebensmittel mit ​ " kurze Lieferkette“ oder ​ " null Kilometer“ und entscheiden Sie sich für gesunde, am besten selbst gekochte Mahlzeiten;

Lernen Sie, die unterschiedlichen Eigenschaften von Lebensmitteln zu erkennen.

Vorsicht bei niedrigen Preisen.

"„Ein sehr niedriger Preis für Produkte wie extra natives Olivenöl ist oft ein Zeichen für minderwertiges Öl, das wahrscheinlich importiert oder mit Samenöl vermischt wurde“, sagte Avagnale und nannte damit ein konkretes Beispiel einer Untersuchung der NAS zum Thema Olivenölbetrug.

Aufgrund der hohen Olivenölpreise im Ursprungsland ist die Fälschung von nativem Olivenöl extra besonders lukrativ geworden. (Foto: Carabinieri NAS)

"Das Ergebnis war, dass alle Beteiligten gerichtlich für strafrechtlich verantwortlich erklärt wurden, was verschiedene Gefängnisstrafen und zusätzliche Strafen, darunter auch Handelsverbote, nach sich zog“, sagte er.

Die Untersuchung begann mit einer Dokumentensuche, bei der handschriftliche Notizbücher und Ordner mit inoffiziellen Aufzeichnungen gefunden wurden, die hinter einer Falltür versteckt waren.

"Das untersuchte Unternehmen operierte nach einer Pyramidenstruktur: Der Vorstandsvorsitzende leitete die Organisation, managte den innergemeinschaftlichen Ölhandel, wies die Mitarbeiter bei der Zusammenstellung jeder Charge an und beaufsichtigte die Arbeit des Chemielabors“, sagte Avagnale.

"Der nächste in der Reihe war der Verwaltungsdirektor, der den Vorsitzenden während seiner Abwesenheit vertrat und die Beziehungen zu den Banken verwaltete“, fügte er hinzu. ​"Einer der Mitarbeiter war für die Platzierung der Massenprodukte auf dem Markt zuständig, während ein anderer als Handelsvertreter fungierte.“

In der Zwischenzeit, so Avagnale, kümmerte sich ein anderer Mitarbeiter um die Zusammensetzung, Montage und Filterung der Produkte, die anschließend im Lager des Unternehmens aufbewahrt wurden.

"Er war oft für die Mischung des Produkts verantwortlich und befolgte dabei strikt die Anweisungen des Vorsitzenden“, fügte Avagnale hinzu. ​"Darüber hinaus beschäftigte das Unternehmen einen Verwaltungsangestellten, der für die Aktualisierung des National Agricultural Information Service (SIAN) zuständig war.“

SIAN ist ein obligatorisches elektronisches Register, in dem Unternehmen jede Eingabe, Entnahme und Mischung von nativem und extra nativem Olivenöl aufzeichnen müssen. ​"Es ist Teil eines umfassenden Kontrollsystems, das von externen Stellen wie dem ICQRF überwacht wird“, sagte Avagnale.

"Gegen den Vorsitzenden, den Direktor und den für die Führung des SIAN-Registers zuständigen Mitarbeiter wurde gemäß Artikel 484 des italienischen Strafgesetzbuches Beihilfe zur Fälschung von Aufzeichnungen und Meldungen angeklagt“, fügte er hinzu. ​"Sie hatten falsche Daten in das System eingegeben, was den Kauf, die Bewegung und die Verarbeitung der im Unternehmen gelagerten Ölchargen betraf, mit der Absicht, natives und extra natives Olivenöl zu vermarkten.“

"Der Vergleich zwischen buchhalterischen und nicht buchhalterischen Unterlagen, den Ergebnissen des elektronischen Registers der SIAN und den Überwachungstätigkeiten ergaben Diskrepanzen zwischen den offiziell erfassten Daten und den verkauften Waren. Dies deutet auf Versuche des Unternehmens hin, den Betrug vor den Kontrollbehörden zu verbergen“, erläuterte Avagnale.

Der mutmaßliche Betrug wurde in kommerzielle Betrugsfälle im Zusammenhang mit den organoleptischen Eigenschaften des Produkts und Betrug im Zusammenhang mit der geografischen Herkunft, der mit illegalen Mischungen einherging, eingeteilt.

"„Bei den Untersuchungen zum Betrug im Zusammenhang mit den organoleptischen Eigenschaften des Produkts setzten die Ermittler neben der Analyse von Buchhaltungs- und anderen Unterlagen auch eine Umgebungs- und Kabelüberwachung ein“, sagte Avagnale.

"Was den Ermittlern ermöglichte, ein detailliertes und genaues Verständnis der Ereignisse zu erhalten, waren die Notizbücher, Manuskripte und Ordner mit den Aufschriften ​'„Interne Kürzungen“ und andere ähnliche Aufzeichnungen“, fügte er hinzu. ​"Die illegale Aktivität betraf den nationalen und internationalen Großhandel mit großen Mengen Olivenöl.“

Avagnale sagte, die Dokumente würden detailliert beschreiben, wie das Unternehmen Lampant-Olivenöl in großen Mengen aus Spanien und Italien importierte, um es anschließend zu mischen, in Flaschen abzufüllen und das Produkt als natives Olivenöl extra zu etikettieren.

"Dies wurde durch chemisch-physikalische und organoleptische Kontrollen im internen Labor bestätigt“, erklärt Avagnale. ​"Diese Materialien waren unregelmäßig und bestanden aus Produkten mit sehr hohem Peroxid- und Säuregehalt.“

"Darüber hinaus wiesen große Mengen Olivenöl aufgrund der Verwendung von Rohstoffen unterschiedlicher Art und Herkunft Unterschiede in Herkunft und Qualität auf“, fügte er hinzu. ​"Dennoch wurden sie an Käufer verkauft und als extra natives Olivenöl oder 100 Prozent italienisches extra natives Olivenöl gekennzeichnet, was zu Anklagen wegen gewerbsmäßigen Betrugs nach den Artikeln 515 und 517-bis des italienischen Strafgesetzbuches führte, erschwerend kam der Missbrauch des Herkunftsschutzzeichens hinzu.“