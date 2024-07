Umbrien ist Vorreiter beim ganzjährigen Öltourismus

Umbrien bietet Touristen einen reichen Kalender an Veranstaltungen und Erlebnissen rund um die Welt der Natives Olivenöl extra.

Häufig bezeichnet als ​'Das grüne Herz Italiens“ aufgrund seiner Lage im Land und seines natürlichen Reichtums, ist die mittelitalienische Region ein Schmelztiegel der Kunst, Geschichte und des Olivenanbaus und bietet einen idealen Rahmen für Öltourismus.

Die Produktion in unserer Region ist gering und beträgt weniger als drei Prozent der nationalen Produktion, dennoch genießt sie aufgrund der Qualität ihrer Öle einen hervorragenden Ruf. - Paolo Morbidoni, Präsident, Umbria PDO Olive Oil Road

"Umbrien kann als Vorreiter im Bereich des Öltourismus bezeichnet werden, denn in diesem Jahr fand die wegweisende Veranstaltung Frantoi Aperti (Offene Mühlen), d.h. die Tage der offenen Tür in den Mühlenanlagen der Region, zum 27. Mal statt.th Ausgabe“, sagte Daniela Tabarrini, Direktorin der Strada dell'Olio DOP Umbria (Straße des umbrischen Olivenöls mit geschützter Ursprungsbezeichnung).

"Heute ist es eine etablierte Veranstaltung, die von Olivenölliebhabern geschätzt wird. Dies wurde durch ein stabiles und effizientes Netzwerk von Akteuren ermöglicht, die in großer Synergie zusammenarbeiten“, fügte sie hinzu.

"Unter dem Dach der Umbria PDO Olive Oil Road werden das ganze Jahr über mehrere Initiativen durchgeführt, bei denen die Produzenten nicht nur Landwirte, sondern auch Gastgeber von Erlebnissen sind“, sagte sie Olive Oil Times. ​"Dadurch stehen die Olivenölunternehmen auch außerhalb der Erntezeit im Rampenlicht und die Besucher können die Region das ganze Jahr über durch ihre großartigen nativen Olivenöle extra kennenlernen.“

Als Teil des Rundkurses Italiens Olivenölstraßen, die Umbria PDO Olive Oil Road ist eine gemeinnützige Organisation Förderung der Olivenlandschaften der Region und Ölförderung. Er hat etwa 90 Mitglieder und vereint öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, darunter Mühlen, Bauernhöfe und Gaststätten. In diesem Jahr feiert er sein 20-jähriges Bestehen.

"„Der Oleotourismus ist heute ein expandierender Sektor mit großem Entwicklungspotenzial, aber als wir vor zwei Jahrzehnten damit begannen, stellte er eine Herausforderung dar, da er ein Randthema war bzw. von den Olivenöl-Unternehmen nicht berücksichtigt wurde“, sagt Paolo Morbidoni, Vorsitzender der Umbria PDO Olive Oil Road.

"Damals und bis vor kurzem waren die Mühlen nur einige Monate im Jahr während der Ernte geöffnet“, fügte er hinzu. ​"Mit der Entwicklung des Öltourismus hat sich diese Zeitspanne verlängert und es gibt mehr Spielraum, die Rentabilität der Unternehmen zu verbessern.“

Luftaufnahme des jahrhundertealten Olivenhains und der Burg von Isola Polvese im Trasimenischen See (Foto: Pierpaolo Metelli, Archiv Strada dellOlio PDO Umbria)

"Heute können wir sagen, dass unser Vorschlag, sie für Besucher zu öffnen und an einer qualifizierten Gastfreundschaft zu arbeiten, ein zukunftsweisendes Konzept war und im Laufe der Zeit die Ergebnisse hervorgebracht hat, die wir heute erreichen“, fuhr Morbidoni fort. ​"Tatsächlich ziehen alle unsere Initiativen zu jeder Jahreszeit viele Besucher an.“

Die nächsten Veranstaltungen des Vereins sind für den 10. August geplantth und September 7th. Im Rahmen des Festivals finden Konzerte an eindrucksvollen Orten wie jahrhundertealten Olivenhainen und Orten der Spiritualität statt ​"Musik zwischen Olivenbäumen und Abteien.“

Anschließend beginnt Frantoi Aperti mit der Ernte und fängt die Schwung für Olio Nuovo, das frisch gepresste native Olivenöl extra, mit Initiativen in den Mühlen in zahlreichen umbrischen Dörfern. Kunst-, Musik- und Essensveranstaltungen für Erwachsene und Kinder finden jedes Wochenende vom 19. Oktober bis zum -. Oktober statt.th bis November 16th in der nächsten Ausgabe.

Mittagessen bei der Fischerkooperative des Sees in Magione, während der Umbria DOP-Vorschau im Februar (Foto: Pierpaolo Metelli, Archiv Strada dell'Olio DOP Umbria)

"„Nach der Ernte brauchen die Bauern etwas Zeit, um die verschiedenen Zertifizierungen zu erhalten und einige Mischungen herzustellen, was es uns ermöglicht, die Vermarktung des extra nativen Olivenöls zu verlängern und saisonunabhängiger zu gestalten“, sagte Tabarrini. ​"Der Agrar- und Lebensmitteltechnologiepark Umbria 3A ist für die Zertifizierung der geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.) zuständig.“

"Danach sind die extra nativen Olivenöle bereit, an der Auszeichnung „Grünes Gold Umbriens“ teilzunehmen, der regionalen Auswahl für die Herkules Olivarius nationaler Wettbewerb“, fügte sie hinzu. ​"Bei diesen Events ist das native Olivenöl extra mehrere Monate in Folge der Star.“

Die Kommunikationsexperten von Strada dell'Olio haben außerdem ein Event für den offiziellen Start der Olivenölkampagne ins Leben gerufen: das Vorschau Olio Extravergine di Oliva DOP Umbria (Vorschau auf natives Olivenöl Extra Umbrien g.U.).

Die dritte Ausgabe fand am 19. Februar stattth und 20th, bei der einige der besten Produkte der aktuellen Ernte Journalisten und Experten vorgestellt wurden.

Die Teilnehmer der Preview nahmen an verschiedenen Aktivitäten teil, darunter eine Olivenölverkostung im Stadtmuseum von Bettona.

Geführte Olivenverkostung im Stadtmuseum von Bettona (Foto: Pierpaolo Metelli, Archiv Strada dell'Olio PDO Umbria)

Umgeben von Meisterwerken vergangener Künstler wie Perugino und El Greco wurden sie von den Juryvorsitzenden des Wettbewerbs „Umbria Green Gold“ bei der sensorischen Analyse nativer Olivenöle extra aus den fünf Unterzonen der geschützten Ursprungsbezeichnung Umbrien – Colli Amerini, Colli Orvietani, Colli Martani, Colli del Trasimeno und Colli Assisi-Spoleto – angeleitet.

Die Teilnehmer besuchten außerdem drei Mühlen in der Gegend: Frantoio Decimi, Frantoio Giulio Mannelli und Frantoio Ercolanetti.

"Die Vorschau war auch eine Gelegenheit, Evo & Art Experience vorzustellen, bestehend aus zwei Oleotourismus-Routen, der Dolce Agogia Tour und der Moraiolo Tour, die durch zwei DOP-Gebiete führen, die Hügel des Trasimenischen Sees und die Hügel von Assisi-Spoleto“, sagte Tabarrini.

"Sie führen dazu, die Landschaften sowie das historische und künstlerische Erbe zu entdecken und bieten außerdem die Möglichkeit, das Essen und den Wein der Region zu genießen“, fügte sie hinzu. ​"Wir haben die Reiserouten so konzipiert, dass sie den Erwartungen von Profis und Enthusiasten gerecht werden.“

Die Dolce Agogia Tour, benannt nach der typischen Olivensorte des Trasimenischen Sees, legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Gebiete des Malers Perugino.

Eine Führung durch die Kirche St. Sebastian in Panicale zum Bewundern ​ ' Das Gemälde „Das Martyrium des heiligen Sebastian“ von Perugino (Foto: Pierpaolo Metelli, Archiv Strada dell'Olio gU Umbrien)

Es umfasst die Dörfer Panicale mit der Kirche des Heiligen Sebastian, die mit Fresken das Martyrium des Heiligen Sebastian darstellt, und San Feliciano, ein Ortsteil von Magione. Hier können Besucher ein Angelerlebnis mit der Fischerkooperative des Sees genießen, eine Bootsfahrt zur Insel Polvese machen und einen Rundgang durch den jahrhundertealten Olivenhain unternehmen, gefolgt von einem Mittagessen in der Fischerherberge.

Die Tourteilnehmer sind eingeladen, die Mühlen in der Umgebung zu besichtigen: Frantoio Centumbrie in Agello, Oleificio Cooperativo Pozzuolese in Castiglione del Lago und Frantoio Luca Palombaro in Magione.

Die Moraiolo-Tour, benannt nach der in der Gegend der Hügel von Assisi-Spoleto verbreiteten Olivensorte, umfasst dieses Viertel und einige UNESCO-Welterbestätten wie den Tempietto del Clitunno in Campello sul Clitunno und die Basilica di San Salvatore in Spoleto.

Außerdem umfasst die Reiseroute Spello und seine Kirche Santa Maria Maggiore; Trevi, sein Museum der Olivenkultur und die Kirche Santa Maria delle Lacrime; und den Weg des römischen Aquädukts durch die olivfarbener Gürtel zwischen Assisi und Spoleto.

Ein Besuch in einer Mühle in Bettona während der Umbria PDO Preview im Februar (Foto: Pierpaolo Metelli Strada dellOlio PDO Umbria Archive)

Die Mühlen der Gegend, die die Teilnehmer besichtigen können, sind Frantoio di Spello in Spello; Frantoio Clarici, Antico Frantoio Petesse und Frantoio Luigi Tega in Foligno; Frantoio Olio Trevi und Frantoio Gaudenzi in Trevi; Frantoio Marfuga und Frantoio Gradassi in Campello sul Clitunno und Frantoio del Poggiolo Monini in Spoleto.

Alle Initiativen der Umbria DOP Olive Oil Road werden in Zusammenarbeit mit mehr als 30 Restaurantmitgliedern des Verbands organisiert, die als EvooAmbassadors bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um Restaurants der mittleren bis gehobenen Preisklasse, die sich verpflichtet haben, die nativen Olivenöle extra der Mitgliedsunternehmen und der Teilnehmer des Wettbewerbs „Grünes Gold Umbriens“ zu verwenden und zu fördern.

"Restaurants gelten als die ​'Informationsbüros. „Mittag- und Abendessen sind ideale Gelegenheiten, um natives Olivenöl extra hervorzuheben und den Kreis der Nutzer von Premiumprodukten zu erweitern“, sagte Morbidoni, ein EvooAmbassador.

Gemeinsam mit dem Chefkoch Giancarlo Polito ist er Schirmherr der Restaurants Locanda del Capitano und Tipico Osteria dei Sensi sowie der Michelin BIB Gourmand- und Slow Food Snail-Restaurants im Weiler Montone.

Während der Umbria PDO-Vorschau im Februar wurde von den EvooAmbassador-Köchen ein Abendessen zubereitet (Foto: Pierpaolo Metelli, Archiv Strada dell'Olio PDO Umbria)

"Die EvooAmbassador-Gastronomen nehmen mindestens drei native Olivenöle extra der Mitgliedsunternehmen in ihre Speisekarte auf“, erklärte er. ​"Die Verbraucher können wirklich spüren, welchen Unterschied hochwertiges natives Olivenöl extra in einer Mahlzeit machen kann, und werden durch den EvooAmbassador, der ihnen Informationen über das Produkt und den Hersteller gibt, dazu angeregt, ihr Wissen zu vertiefen.“

Der Präsident der Umbria PDO Olive Oil Road fügte hinzu, dass es für die Einrichtung des Ganzen von entscheidender Bedeutung war, von Anfang an an den Wert der Vernetzung zu glauben, und dass dies alle Partner dazu veranlasst hat, eng zusammenzuarbeiten.

"Alles entstand aus der gemeinsamen Idee, die Kräfte zu bündeln, um nicht nur wirtschaftlich stärker zu sein, sondern sich auch gegenseitig zu unterstützen“, sagte er. ​"Dann haben wir die besten Unternehmen zusammengebracht und die Messlatte immer höher gelegt. Unsere Region hat zwar eine kleine Produktion, die weniger als drei Prozent der nationalen Produktion ausmacht, aber dennoch hat sie sich aufgrund der Qualität ihrer Öle einen hervorragenden Ruf erworben.“

"Heute können wir die Herkunft Umbriens des nativen Olivenöls extra fast das ganze Jahr über eindrucksvoll kommunizieren“, fügte Morbidoni hinzu. ​"Und das ist dank der gemeinsamen Qualitätsarbeit von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen möglich. Einer der größten Werte, den die Umbria DOP Olive Oil Road seit 20 Jahren vorantreibt, ist die Bedeutung der Zusammenarbeit zum Nutzen aller.“