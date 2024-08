Gegen den Trend: Warum die Olivenölpreise in Griechenland fallen

Die jüngsten Berichte über die Preisgestaltung für Massenverkäufe von nativem Olivenöl extra (EVOO) in Griechenland zeigen einen starken Rückgang. Wie kann das sein?

Anfang November, als Spanien, Frankreich, die Türkei und Italien währenddessen einen Rückgang der Produktion meldeten Erntesaison 2014Die Preise für griechisches EVOO stiegen allmählich auf 3.50 € - 4.00 € pro Kilo, das an die Olivenmühlen gezahlt wurde. Der Trend hat sich in letzter Zeit umgekehrt und die Preise fallen stark. Ab letzter Woche sind die großen italienischen Käufer nicht bereit, die Preise über 3.20 € zu bieten.



Griechenland steht möglicherweise kurz vor einem Problem mit der Verfälschung von Olivenöl

Griechische Olivenbauern sind gezwungen, zu niedrigeren Preisen zu verkaufen, um ihre Kosten oder ihre Verluste aus der schlechten Ernte des letzten Jahres zu decken. Während die Gesamtproduktion in Griechenland die traurigen Ergebnisse des letzten Jahres verdoppeln wird, ist die diesjährige Ernte in Griechenland in vielen Regionen unterdurchschnittlich: Die Thasos-Produktion liegt das zweite Jahr in Folge um fast 80 Prozent unter dem normalen Niveau. Korfu hat einen Rückgang von 40 Prozent; auf dem Peloponnes ist die Produktion geringer als üblich. Das Gebiet von Agrinio im Westen Mittelgriechenlands wurde Anfang November von heftigen Regenfällen und Wind heimgesucht, wodurch die Oliven fielen. Es erschien sogar ein seltener Twister, der Olivenbäume entwurzelte. In anderen Gebieten wie Volos im Osten nutzten viele Landwirte die höheren Preise für Tafeloliven und ernteten sie frühzeitig, anstatt auf die Eröffnung der Olivenmühlen zu warten. Andere haben alles zusammen aufgegeben oder ernten einfach für das Öl, das sie für ihre Familien brauchen.

Wer ist schuld?

Es gibt viel Schuld, um herumzugehen. Griechische Olivenölmühlen und Handelsunternehmen suchen nach einer schnellen Abwicklung, indem sie an italienische Käufer verkaufen. Mit einer Million Kilo Olivenöl in großen Mengen können sie einen schnellen Gewinn von bis zu 500,000 Euro erzielen. Sie passen den an die Olivenbauern gezahlten Preis an die Zahlungsbereitschaft des italienischen Käufers an. Der Gewinn für die Olivenmühle oder den Makler hängt davon ab, ob sie hoch oder niedrig kaufen. Darüber hinaus investieren sie ihre Gewinne nicht in Marketing- oder Werbemaßnahmen für griechisches Olivenöl. Wenn sie konfrontiert werden, beschuldigen sie die Regierung und die Wirtschaftskrise für ihre Untätigkeit. Ich habe mit einer Reihe von Olivenmühlenbesitzern und Genossenschaften über dieses Problem gesprochen und sie haben es bestätigt, aber sie sind nicht bereit, die massiven Verkäufe von Olivenöl an italienische Unternehmen zuzulassen.

Auch die griechischen Olivenölkonzerne verhielten sich in wirtschaftlich guten Zeiten nicht anders. Keine griechische Regierung hat jemals großes Interesse an der Schaffung eines Olivenölrates oder einer Olivenölstruktur gezeigt, um die Preise zu schützen und innovative Kampagnen oder Verkäufe von Olivenöl zu fördern Griechisches Olivenöl im Ausland. Dies lässt das Feld für alle Beteiligten offen, um ihre eigenen engen persönlichen und regionalen Interessen zu fördern. Dies war ein Katastrophenrezept für die griechische Olivenölindustrie im Allgemeinen und für kleine Olivenbauern im Besonderen. Es gibt eine Reihe von Einzelmühlen, Züchtern und Vermarktern, die es geschafft haben, starke Marken international zu schaffen, Auszeichnungen und internationale Anerkennung zu gewinnen, aber sie sind die Ausnahme.

Eine Geschichte von zwei Ländern

Die Italiener müssen ihren stetig wachsenden Marktanteil versorgen Qualitätsolivenöl. Sie haben in die Förderung und Vermarktung ihres Olivenöls investiert und starke Marken geschaffen. Ihre Bemühungen zahlen sich aus. Italienische Olivenölunternehmen haben auch den Agrotourismus in den italienischen Olivenanbaugebieten mit fantastischen Ergebnissen erfolgreich vorangetrieben.

Andererseits hat die griechische Regierung wenig unternommen, um die Abfüllung in Griechenland zu fördern und einen starken Agrar- und Gastronomietourismus zu entwickeln. Dieses Jahr hatte Griechenland 20 Millionen Besucher, aber nur sehr wenige hatten die Gelegenheit, hochwertiges griechisches Olivenöl zu probieren. Was die meisten 4- und 5-Sterne-Hotels in Griechenland als EVOO dienen, würde ein erfahrener Schnupper ablehnen. Selbst wenn Olivenbauern Subventionen gewährt werden, gibt es kaum Kontrolle darüber, wie sie verwendet werden.

Der aufgehende Stern

In Tunesien ist die Zahl der Unternehmen, die abgefülltes Olivenöl exportieren, seit 20 von 46 auf 2012 gestiegen, und die Tunesier haben stark in die Entwicklung ihrer Olivenölproduktion investiert. Die tunesische Kampagne zur Förderung von Olivenöl richtete sich an die Vereinigten Staaten und Europa und wurde durch die Strategie der tunesischen Regierung unterstützt, landwirtschaftliche Produkte für Zwecke der Mehrwertsteuer (MwSt.) von Null zu besteuern. Die diesjährige Produktion wird auf über 300,000 Tonnen geschätzt, was möglicherweise sogar die gesamte griechische Olivenölproduktion (und in diesem Jahr sogar die italienische Produktion) übersteigt. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass die Italiener nicht mehr bereit sind, hohe Preise für griechisches EVOO zu zahlen; Sie können es für weniger als 3 € pro kg aus Tunesien bekommen.

Ist die Verfälschung des Griechischen EVOO die Antwort?

Großflächig Verfälschung von Olivenöl von italienischen Unternehmen hat in letzter Zeit viel Presse erhalten und ist weiterhin ein anhaltendes Problem. Jetzt könnte Griechenland vor einem ähnlichen Problem mit Verfälschungen stehen. Griechen sind die weltweit größten Pro-Kopf-Konsumenten von EVOO und verbrauchen jährlich mehr als 18 kg. Mit so viel hochwertiges griechisches Olivenöl fließen nach Italien, wer wird den griechischen Markt beliefern?

Anfang dieses Jahres die griechische Koalitionsregierung wurde geschoben von der TROIKA (der Begriff Troika wird in Griechenland häufig verwendet, um die Anwesenheit der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds seit 2010 und die von den Regierungen ergriffenen finanziellen Maßnahmen zu bezeichnen), um die Vermischung von griechischem Olivenöl mit der TROIKA zu legalisieren Bewertung um die Preise für griechische Verbraucher zu senken. Repaso ist, wie der Name schon sagt, der Vorgang, bei dem der Olivenpastenabfall ein zweites Mal mit heißem Wasser durch die Zentrifuge geleitet wird. Mit diesem Verfahren wird der Rest des in der Olivenpaste zurückgebliebenen Olivenöls beim ersten Pressen extrahiert. Repaso ist sehr schwer zu erkennen, da keine Chemikalien hinzugefügt werden, um das Olivenöl aus der Olivenpaste zu extrahieren. Die Koalitionsregierung bereitete sich auf eine Einigung vor, aber der Widerstand entwickelte sich aus Mitgliedern ihrer eigenen Parteiränge. Die Olivenbauern gingen aus Protest auf die Straße und die beabsichtigte Gesetzgebung wurde aufgegeben.

Repaso importiert

In Vorbereitung auf diese neue Gesetzgebung begannen einige griechische Olivenölunternehmen, große Mengen von Repaso-Olivenöl aus Spanien über Italien zu importieren, um es mit griechischem EVOO zu mischen.

Der frühere Minister für ländliche Entwicklung und Ernährung, Athanasios Tsaftaris, räumte bei seiner Befragung im vergangenen Februar ein, dass illegale Importe stattgefunden hätten. Tsaftaris erkannte das große Problem der Hellenisierung des spanischen Olivenöls (repaso) an und stellte fest, dass die Kontrollen verstärkt würden, um die Qualität des griechischen Olivenöls zu schützen. Es wurde vermutet, dass diese Hellenisierung des spanischen Repaso der Hauptgrund dafür war, dass die Preise von EVOO in Griechenland trotz der Verluste von 50 Prozent der Produktion im Jahr 2013 nicht stiegen. Tatsächlich sanken die Preise für EVOO in loser Schüttung auf 2.50 € pro kg. Jetzt, nach dem Preisverfall der Olivenmühlen, die bereit sind, für EVOO zu zahlen, wird in Griechenland erneut von Gerüchten über einen starken Zustrom von spanischem Repaso berichtet.

Kretische Ölmühlen verlangen das Recht, Repaso zu produzieren

Der Hauptgrund, warum griechische Olivenölkonzerne bisher dem Stigma entkommen sind Verfälschung von Olivenöl auf internationaler Ebene ist auf die Massenexporte von EVOO in andere Länder, hauptsächlich nach Italien, zurückzuführen. Darüber hinaus ist es Olivenmühlen in Griechenland nicht gestattet, Repaso-Olivenöl herzustellen. Die Olivenpaste muss zur Sekundärextraktion mit Wasser und anschließend einer weiteren Extraktion mit Hexan zur Herstellung raffinierter Olivenöle zu einer Raffinerie transportiert werden. Dies ist der Grund, warum 80 Prozent der griechischen Olivenölproduktion in Form von EVOO erfolgt. Das könnte sich bald ändern. Der kretische Verband der Olivenmühlen und -abfüller hat kürzlich einen Appell an die griechische Regierung gerichtet, ihnen die Herstellung von Repaso in denselben Olivenmühlen zu gestatten, in denen sie auch EVOO produzieren. Sie nennen Umweltbedenken wie hohen Wasserverbrauch und Verschwendung sowie ihren Wunsch, profitabler zu werden. Auf dem Weltmarkt besteht eine zunehmende Nachfrage nach Repaso, die sie nicht decken können. Wenn Repaso in denselben Olivenmühlen hergestellt und nebeneinander in Tanks gelagert wird, erhöht sich die Gefahr einer Verfälschung.

Da es im letzten Jahr keine Vorratsreserven gab und Italien den größten Teil des EVOO zu niedrigeren Preisen von den Olivenmühlen kaufte, soll die Verfälschung von EVOO erneut vorkommen. Die Frage, die sich alle stellen, lautet: Welche Art von EVOO wird der griechische Verbraucher nächstes Jahr kaufen?