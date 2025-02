Warum die Olivenölpreise in Griechenland nicht fallen

In Griechenland spiegeln sich die gesunkenen Olivenölpreise im Ursprungsland nicht im Einzelhandel wider, da die Verbraucher beim Kauf von Olivenöl in Supermärkten und Lebensmittelgeschäften weiterhin tief in die Tasche greifen müssen.

Erzeugerpreise für Natives Olivenöl extra im Land haben sich in diesem Jahr fast halbiert und reichen von 4.80 Euro pro Kilogramm auf Kreta bis zu 5.30 Euro pro Kilogramm in Lakonien im südlichen Peloponnes.

Die Erzeugerpreise sind gesunken … Das ist reine Wucherei. - Michalis Kabitakis, stellvertretender Vorsitzender der landwirtschaftlichen Genossenschaftsorganisationen

Zum Vergleich: Im vorherigen Erntejahr 2023/24 Preise am Ursprungsort erreichten ihren Höhepunkt bei knapp 10.00 € für ein Kilogramm säurearmes Olivenöl extra vergine.

Darüber hinaus waren die Rekordpreise für Olivenöl in Griechenland der Haupttreiber Grund für die hohe Lebensmittelinflation im Land im letzten Jahr.

"„Letztes Jahr lagen die Preise am Ursprungsort bei Mindestproduktion bei neun oder sogar zehn Euro“, sagt Michalis Kabitakis, stellvertretender Vorsitzender des Verbands der griechischen landwirtschaftlichen Genossenschaften und Unternehmen.

Siehe auch: Ernte in Griechenland stößt auf frühe Probleme

"„Es gibt dieses Jahr keine [Olivenöl-]Vorräte, die die hohen Preise rechtfertigen würden“, fügte Kabitakis hinzu. ​"Die Erzeugerpreise sind auf 4.50 bis 5.50 Euro für Olivenöl gefallen, während der Liter natives Olivenöl extra immer noch zwischen 11.50 und 14 Euro kostet und der Liter natives Olivenöl zwischen 8.50 und 10 Euro. Das ist reine Preistreiberei.“

Auch das griechische Verbraucherinstitut INKA protestierte gegen die hohen Verbraucherpreise für Olivenöl. Institutschef Yiorgos Lechouritis warf der Olivenölindustrie und den Großhändlern Preisspekulation vor.

Die Industrie argumentiert, dass ​"es hat viel für die Aktien des letzten Jahres bezahlt, ​"sagte Lechouritis. ​"Wieder einmal sprechen wir von Obszönität und Spekulationen der Zwischenhändler. Es sollte eine intensive und echte Preisüberwachung geben, von dem Moment an, in dem [die Olivenöle] die Erzeuger verlassen, bis sie die Supermärkte erreichen.“

Die Olivenölproduzenten wiederum argumentierten, dass die Vermarkter und Händler für die erhebliche Diskrepanz zwischen den Erzeuger- und Verbraucherpreisen für Olivenöl in Griechenland verantwortlich seien.

"„Sie schnappen sich das Öl billig, um es zu hohen Preisen an die Verbraucher zu verkaufen und machen so obszöne Gewinne zum Nachteil der Produzenten und Verbraucher“, hieß es in einer Mitteilung des landwirtschaftlichen Verbands von Chandrinos in Westmessenien.

Der Verband forderte die Landwirte außerdem auf, ihre Traktoren von den Feldern auf die Straßen und Wege in ganz Griechenland zu bringen, mit der Begründung, dass ​"nur mit unseren Protesten und Traktoren auf den Straßen konnten wir Erfolge erzielen.“

Unterdessen hat ein Gerücht über eine Regierungsmaßnahme zur Einschränkung des Inlandshandels mit Olivenöl in großen Mengen in Griechenland für Kontroversen gesorgt.

In griechischen Haushalten ist es üblich, frisch produziertes natives Olivenöl extra in 17-Liter-Kanistern von Kleinproduzenten zu kaufen, in der Regel von Freunden oder Verwandten der Familie.

Nachdem im vergangenen Jahr Rekordpreise von 160 Euro und mehr erreicht wurden, ist eine 17-Liter-Dose hochwertiges, säurearmes Olivenöl extra vergine in diesem Jahr mit 100 bis 120 Euro durchaus vertretbarer. Allerdings darf Olivenöl nur in Gebinden von bis zu fünf Litern gehandelt werden.

Schätzungen zufolge werden in Griechenland jährlich 60,000 bis 70,000 Tonnen Olivenöl in Dosen gehandelt, ohne dass eine entsprechende Dokumentation vorliegt.

Laut Berichte In griechischen Medien heißt es, die Regierung plane, jeden Transporteur einer 5,000-Liter-Kanister Olivenöl ohne Frachtbrief mit einer saftigen Geldstrafe von 17 Euro zu belegen.

Olivenölproduzenten protestierten gegen die angebliche Regelung mit der Begründung, dass die Maßnahme darauf abziele, die Staatskasse zu füllen und sich auch auf ihre Einnahmen auswirken werde.

"Die von der Regierung geplante Maßnahme ist nicht durchführbar und verfolgt lediglich den Zweck, den Produzenten Strafgelder aufzuerlegen, während die Produktionskosten ständig unerträglich steigen“, sagte Kabitakis.

Die griechische Regierung wies die Medienberichte umgehend zurück und schloss jegliche geplanten Änderungen am etablierten Handel mit Olivenöl in 17-Liter-Kanistern für den Privatgebrauch aus.

"„Was wir in den letzten Tagen gehört haben, ist nicht wahr“, sagte Christos Dimas, der griechische stellvertretende Finanzminister. ​"Der Austausch kleiner Mengen Olivenöl zwischen Freunden und Verwandten erfolgt weiterhin informell, ohne dass es zu Verstößen kommt.“