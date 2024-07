Xylella Fastidiosa in Extremadura identifiziert

Die Pflanzenschutzbehörden in Extremadura haben festgestellt Xyellla fastidiosa in der Autonomen Gemeinschaft und erließ Maßnahmen zur Eindämmung und Ausrottung.

Die Behörden sagten fastidiosa Die Unterart (Xylella fastidiosa fastidiosa) des tödlichen Pflanzenpathogens wurde in zwei Arten von Zistrosen, zwei Arten von Cytisus-Pflanzen und Lavendel in der Hügelregion Valencia de Alcántara in der Provinz Cáceres identifiziert.

Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit ist nicht bekannt, dass Xylella fastidiosa Olivenbäume auf natürliche Weise infiziert, und die Behörden bestätigten, dass keine infizierten Olivenbäume identifiziert wurden.

Das Pauca und Multiplex Unterarten infizieren Olivenbäume und verursachen das Olive-Quick-Decline-Syndrom, das nicht heilbar ist und in anderen spanischen Regionen festgestellt wurde.

Die Pflanzenschutzbehörden von Extremadura haben außerdem Tilgungsprotokoll, die die sofortige Beseitigung aller infizierten Pflanzen umfasst, die anfällig für die fastidiosa Unterarten in einem Umkreis von 50 Metern, die Einrichtung einer 2.5 Kilometer breiten Pufferzone, insektizide Behandlungen gegen Überträgerarten und die Einführung eines Überwachungsprogramms.

Extremadura ist Spaniens drittgrößte Olivenöl produzierende Region und produziert 68,997 Tonnen Olivenöl im Erntejahr 2023/24, von denen 8,220 Tonnen in Cáceres produziert wurden.

Das Gleiche fastidiosa Unterart ist seit 2019 im benachbarten Portugal vorhanden, mit Multiplex Unterart identifiziert rund um die nördliche Stadt Porto im Jahr 2023.

Xylella fastidiosa Xylella fastidiosa ist ein gramnegatives Bakterium, das für die Entstehung verschiedener Pflanzenkrankheiten bekannt ist. Es handelt sich um einen Krankheitserreger, der in erster Linie das Xylem befällt, also das Pflanzengewebe, das für den Transport von Wasser und Nährstoffen von den Wurzeln zu anderen Teilen der Pflanze verantwortlich ist. Xylella fastidiosa ist ein erhebliches Problem in der Land- und Forstwirtschaft, da es eine Vielzahl von Pflanzenarten infizieren kann, was zu wirtschaftlichen Verlusten und Umweltschäden führt. Dieses Bakterium wird durch Insektenvektoren wie Scharfschützen und Schaumzikaden übertragen, die sich von Pflanzensaft ernähren. Wenn sich diese Insekten von infizierten Pflanzen ernähren, nehmen sie das Bakterium auf und können es dann auf gesunde Pflanzen übertragen, wenn sie sich von ihnen ernähren. Xylella fastidiosa kann sowohl Nutzpflanzen als auch Zierpflanzen infizieren und ist für verheerende Krankheiten in verschiedenen Teilen der Welt verantwortlich. Einige der bekannten Krankheiten, die durch Xylella fastidiosa verursacht werden, sind Pierce-Krankheit, Citrus Variegated Chlorosis (CVC) und Olive Quick Decline Syndrome (OQDS). Zu den Bemühungen, Xylella fastidiosa unter Kontrolle zu halten, gehören der Einsatz von Insektiziden zur Bekämpfung der Insektenüberträger sowie Maßnahmen zur Quarantäne und Entfernung infizierter Pflanzen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Derzeit wird an der Entwicklung wirksamerer Strategien zur Bekämpfung und Verhinderung der Ausbreitung dieses Bakteriums und der damit verbundenen Pflanzenkrankheiten geforscht.

Die Nachricht von der Entdeckung folgte einer Ankündigung der lokalen Behörden auf den Balearen, dass 37 wilde Olivenbäume, bekannt als acebuches, infiziert mit Xylella fastidiosa pauca, wurden in Sencelles vernichtet.

Das Balearen-Institut für Natur vernichtete 103 anfällige Bäume auf einer Fläche von zwei Hektar im Zentrum Mallorcas, der größten Insel des Mittelmeer-Archipels.

"„Derzeit konzentrieren sich alle positiven Fälle dieser Art auf das Gebiet in der Nähe des Friedhofs dieser Gemeinde“, sagte Gemeinderat Joan Simonet gegenüber Diario de Mallorca.

„[Die Eingriffe] haben eine bessere Eindämmung der Bakterien ermöglicht, eine Tatsache, die den Erhalt der wilden Olivenbäume in gutem Zustand begünstigt und dazu beiträgt, den Rest der Insel und die Olivenplantagen vor dem Vordringen von Xylella fastidiosa zu schützen“, fügte er hinzu.

Während der ersten Pauca Infektionen wurden festgestellt in Anfang 2024, Xylella fastidiosa war zunächst erkannt auf den Balearen im November 2016.

Ein Mehrfachausbruch von Xylella fastidiosa in der Valencianischen Gemeinschaft ist der einzige andere aktive Hotspot im Land.

Bis April 2024 berichteten die örtlichen Pflanzenschutzbehörden, dass die Bakterien 26 Pflanzenarten, aber keine Olivenbäume infiziert hatten. Sie identifizierten auch drei Insektenüberträger, darunter die Wiesenschaumzikade, die Oliven befällt.

Frühere Ausbrüche von Xylella fastidiosa in der Autonomen Gemeinschaft Madrid und Almería im Jahr 2018 konnten erfolgreich ausgerottet werden und die Gebiete sind nach wie vor frei von dem Bakterium.

Neben Spanien und Portugal wurde Xylella fastidiosa in Frankreich identifiziert – wo die Behörden mit einer Ausrottung der Krankheit unwahrscheinlich sind – und Italien.

Da war es zuerst identifiziert Im Jahr 2013 beeinträchtigte Xylella fastidiosa pauca die Olivenölproduktion in Apulien, der bedeutendsten Olivenölregion Italiens, erheblich und trug zu einem stetigen Rückgang der Ernteerträge gegenüber den Rekordwerten der 1990er und 2000er Jahre bei.