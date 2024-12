Italienische Produzenten kämpfen mit Marktinstabilität

Die italienische Olivenölproduktion ist stetig abnehmend. In der gegenwärtigen Situation erhöhter Unsicherheit verbreitet der Abwärtstrend Besorgnis im gesamten italienischen Olivenölsektor.

"Auch in diesem Jahr hat die Klimakrise erhebliche Auswirkungen auf die südlichen Regionen, die für zwei Drittel unserer Olivenproduktion verantwortlich sind“, sagte Andrea Carrassi, Generaldirektor des nationalen Produzentenverbandes Assitol, Olive Oil Times.

"In den zentral-nördlichen Regionen wird jedoch eine gute Ernte erwartet, die jedoch leider nicht ausreicht, um den Rückgang im Süden auszugleichen“, fügte er hinzu.

"Zu diesem Szenario kommt hinzu, dass das Erntejahr 2024/25 ein ​'Zwischenjahr, mit einer Produktion weit unter dem Durchschnitt. Infolgedessen müssen wir über 75 Prozent unseres Bedarfs importieren“, bemerkte Carrassi.

On- und Off-Jahre Olivenbäume haben einen natürlichen Zyklus aus abwechselnden Jahren mit hoher und niedriger Produktion, bekannt als ​"On-Jahre“ und ​"Off-Years“ bzw. Im Laufe eines Jahres tragen die Olivenbäume mehr Früchte, was zu einer erhöhten Olivenölproduktion führt. Umgekehrt ein ​"„Off-Year“ zeichnet sich durch einen geringeren Olivenertrag aufgrund des Stresses aus dem Vorjahr aus ​"im Jahr.“ Olivenölproduzenten überwachen diese Zyklen häufig, um Produktionsschwankungen vorherzusehen und zu planen.

Historische Daten des Internationalen Olivenrats (IOC) zeigen, dass Italien in den 500,000er Jahren durchschnittlich fast 1990 Tonnen Olivenöl pro Jahr produzierte.

Im darauffolgenden Jahrzehnt stieg dieser Durchschnitt auf fast 600,000 Tonnen. Zwischen 2010 und 2019 sank die durchschnittliche Jahresproduktion auf knapp 357,000 Tonnen. In den letzten fünf Jahren überstieg die Produktion nur zweimal die Marke von 300,000 Tonnen.

Die Schätzungen für das Erntejahr 2024/25 bleiben für das laufende Jahr niedrig und die Produzenten sind außerdem mit stark zurückgegangenen Olivenvorräten konfrontiert.

Laut ICQRF-Frantoio ItalienDie Lagerbestände an italienischem nativem Olivenöl extra erreichten Ende Oktober 70,300 2024 Tonnen, wovon 43 Prozent italienischen Ursprungs waren.

Diese Zahlen liegen deutlich unter den knapp 100,000 Tonnen, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres gemeldet wurden.

In diesem Zusammenhang hat das italienische Statistikinstitut kürzlich hervorgehoben, wie höhere Olivenölpreise steigerte den Exportwert des italienischen Olivenöls. In den ersten acht Monaten des Jahres 2024 überstieg er die Marke von 2 Milliarden Euro und übertraf damit den Gesamtwert des Jahres 2023.

Das öffentliche Institut für Dienstleistungen für den Agrar- und Lebensmittelmarkt (Ismea) stellte in seinem jüngsten Bericht fest, dass Italien nach wie vor der zweitgrößte Exporteur und bedeutendste Verbraucher von Olivenöl sei.

"„Die Lieferungen aus anderen Mittelmeerländern, vor allem aus Spanien, decken fast 50 Prozent unseres Bedarfs, sodass das Schicksal der Inlandsproduktion eng mit dem der ausländischen Märkte verknüpft ist, insbesondere im Hinblick auf Preisschwankungen“, heißt es in dem Bericht.

Laut Elia Pellegrino, Präsident des nationalen Olivenölmüllerverbands Aifo, seien die niedrigen Ertragsschätzungen zu optimistisch.

"Wir haben das seit September kommen sehen und es seit Wochen immer wieder gesagt: Die Erträge werden um 70 Prozent oder sogar 75 Prozent zurückgehen. Viel weniger als die Schätzungen, die im letzten Jahr nur einen Rückgang von 30 Prozent prognostizierten“, sagte Pellegrino Olive Oil Times.

Er verwies auch auf den Anteil der Olivenölproduktion, der für den Eigenverbrauch bestimmt ist. ​"Wir sprechen hier wahrscheinlich von 30 Prozent des Gesamtertrags“, bemerkte er.

"Das bedeutet, dass die italienischen Olivenölmengen auf dem Markt weitgehend unzureichend sein werden. Die Preise für das volle, echte italienische Nationalprodukt werden sich daran orientieren und hoch bleiben“, fügte Pellegrino hinzu.

Während die Preise in Spanien, dem größten Erzeugerland, rückläufig sind, steigen sie laut Ismea auf den Märkten in Süditalien stetig an. die Datenerfassung.

Große Produzenten prognostizierten kürzlich einen deutliche Preissenkung in den wichtigsten Märkten im Verlauf der Saison.

Viele italienische Produzenten befürchten, dass die Preise in den kommenden Monaten deutlich fallen könnten.

Ein solcher Rückgang würde die Margen beeinträchtigen, die bereits durch verschiedene Faktoren belastet sind, darunter herausforderndes Wetter, niedrige Erträge, Arbeitskräftemangel und steigende Kosten für Mahlen, Abfüllen und Logistik.

David Granieri, Präsident des Olivenölproduzentenverbandes Unaprol, gewarnt zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit ​"Große multinationale Konzerne wollen den Wert unseres grünen Goldes halbieren.

"Ein zu Niedrigstpreisen verkauftes Olivenöl ist weder italienisch noch von Qualität; Italienisch Natives Olivenöl extra „Wir müssen einen Mindestpreis beibehalten, um Olivenbauern und -müller zu schützen, die trotz der Herausforderungen eine hervorragende Qualität gewährleisten“, sagte er.

"Die Lieferkette muss einen fairen Wert für die Produzenten anerkennen: Ohne sie gibt es keine Zukunft für italienisches natives Olivenöl extra“, fügte Granieri hinzu.

Der Präsident des Olivenölverbandes von Confagricoltura, Walter Placida, fügte hinzu, dass der Sektor zusammenarbeiten müsse, um die Produzenten regionaler und weniger kommerzieller Sorten zu schützen.

"Wir können nicht alles auf eine bloße algebraische Berechnung reduzieren“, sagte er. ​"„Nie zuvor war italienisches Öl so selten und so prestigeträchtig wie in dieser Saison; nie zuvor hat es eine solche Anerkennung verdient, insbesondere in einer Saison, in der die Produktion durch extreme Schwankungen und schwerwiegende Klimaereignisse verheerend war.“

"Der wahre Wert des italienischen nativen Olivenöls extra muss anerkannt werden“, fügte Placida hinzu. ​"Wir müssen Spekulationen und Preisdrückungsversuchen große Aufmerksamkeit schenken und alle Beteiligten in der Lieferkette auffordern, mit Unterstützung der Institutionen verantwortungsvoll zu handeln.“

Der gesamte Sektor mobilisiert derzeit seine Kräfte, um die aktuelle Situation zu bewältigen.

Apulische Landwirte, Produzenten und Müller haben vor kurzem unterzeichnet was als ​"ethischer Pakt.“

Ziel des Pakts ist es, allen Akteuren in der Produktionskette, angefangen bei den Olivenbauern, ein gerechtes Einkommen zu sichern und gleichzeitig Preisspekulationen auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Italian Regierung vor kurzem gegründet ​"Runder technischer Tisch für Olivenöl und Tafeloliven“ mit Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährungssouveränität und Forstwirtschaft.

Viele Interessenvertreter haben die Initiative begrüßt, an der nationale und regionale Regierungsbeamte, öffentliche Landwirtschaftsbehörden sowie Vertreter von Landwirten, Müllern, Abfüllern und Produzenten beteiligt sind.

Ziel ist die Ausarbeitung eines umfassenden nationalen Plans mit den Prioritäten und Strategien zur Weiterentwicklung des Sektors.

Die Rolle der großen Lebensmitteleinzelhändler bei der Festlegung der Olivenölpreise für die Verbraucher ist von entscheidender Bedeutung, und viele Verbände fordern einen verbesserten Dialog mit diesen wichtigen Marktakteuren.

"„Wenn man sich die offiziellen Daten ansieht, haben die Vergütungen für die Erzeuger bis vor wenigen Monaten und nach Jahren der Not ein Rekordniveau erreicht, das bis jetzt beispiellos war“, sagte Carrassi. ​"Aber, ​'Es bestehen weiterhin Faktoren, die zu einer ‚Unterbewertung‘ führen, worauf Assitol seit Jahren hinweist. Der wichtigste davon ist das Problem der Unterbewertung.“

"„Die von uns schon lange kritisierten anhaltenden Werbeaktionen entwerten das Produkt, behandeln es wie jede andere Ware und wirken sich auf die gesamte Lieferkette aus, die gezwungen ist, ohne faire Entschädigung zu arbeiten, insbesondere im Agrarsektor“, warnte Carrassi.

Er befürchtet, dass Olivenöl aufgrund dieser Werbeaktionen in den Augen der Verbraucher zu einem weiteren Billiggewürz geworden sei.

"Glücklicherweise hat die letzte Kampagne diese Perspektive zumindest teilweise verändert: Wir sollten aus dem vergangenen Jahr lernen und uns dafür einsetzen, dass Olivenöl endlich die Anerkennung erhält, die es verdient, und die Verbreitung hoher Rabatte vermeiden“, sagte Carrassi.

Olive Oil Times einige der größten Lebensmittelhändler Italiens kontaktiert, aber keiner antwortete vor der Veröffentlichung.