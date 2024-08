Gesetzesentwurf zur Schaffung einer kalifornischen Olivenölkommission bestätigt Senat

Bei einer parteiübergreifenden Abstimmung genehmigte der Senat den Senatsentwurf 250, eine Maßnahme von Senator Lois Wolk (D-Davis) zur Einrichtung einer staatlichen Kommission zur Koordinierung der Bemühungen staatlicher Olivenbauern und Ölhersteller zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der kalifornischen Olivenölindustrie. Der Gesetzentwurf geht nun zur Prüfung an Gouverneur Jerry Brown.

"„Die Einrichtung dieser Kommission ist ein wichtiger erster Schritt zum Schutz der Verbraucher und zur Bereitstellung fairer Wettbewerbsbedingungen für die kalifornische Olivenölindustrie, auf denen sie wachsen und gedeihen kann“, sagte Wolk, Vorsitzender des Landwirtschaftsunterausschusses für Olivenölproduktion und neue Produkte.

Kalifornischer Senator Lois Wolk

Senator Wolk stellte das Gesetz am 16. April im Landwirtschaftsausschuss des Senats vor, wo es einstimmig angenommen wurde. ​"Kaliforniens Olivenölindustrie ist in den letzten fünf Jahren exponentiell gewachsen “, sagte Wolk zu der Zeit. ​"Die Industrie ist der Ansicht, dass es an der Zeit ist, koordinierte Anstrengungen zur Bereitstellung von Olivenölforschung und -standards zu unterstützen, um die Nachhaltigkeit und den Erfolg dieses wichtigen landwirtschaftlichen Produkts zu fördern. “

Derzeit gibt es in Kalifornien 16 aktive, von der Industrie finanzierte Agrarkommissionen, die gegründet wurden, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Branche durch Werbung, Bildung, Marktforschung, wissenschaftliche Forschung und die Schaffung und Regulierung von Qualitätsstandards zu verbessern. SB 250 würde die Olivenölkommission von Kalifornien im Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft einrichten, damit die Industrie über das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft Forschungen durchführen und Produktklassen und -standards festlegen kann.

Die Maßnahme ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen von Wolk, den Herausforderungen der wachsenden staatlichen Olivenölindustrie zu begegnen, einschließlich der Konkurrenz, die betrügerisches Olivenöl und minderwertiges Olivenöl verkauft. EIN Studie des UC Davis Olive Center stellten fest, dass 65 Prozent der in kalifornischen Supermärkten gekauften, extra nativen Olivenöle nicht den internationalen Standards für Olivenölqualität entsprachen, und kamen zu dem Schluss, dass viele der getesteten importierten Olivenöle fälschlicherweise als extra nativ gekennzeichnet waren.

SB 250 hat zahlreiche Unterstützer, darunter die California League of Food Processors und der California Olive Oil Council (COOC).

"Wir loben den Gesetzgeber für die Verabschiedung dieser wichtigen Maßnahme und begrüßen die Vision und Unterstützung von Senator Wolk für das weitere Wachstum der Olivenölindustrie in Kalifornien “, sagte Patricia Darragh, Geschäftsführerin der COOC.

"Die American Olive Oil Producers Association lobt Senator Wolk und ihre Kollegen in Sacramento für die Weitsicht, SB 250 zur Gründung der Olive Oil Commission of California zu verabschieden. Wir ermutigen Gouverneur Brown, diesen Gesetzentwurf für die Menschen in Kalifornien und alle, die die gesundheitlichen Vorteile und den herrlich frischen Geschmack des dort produzierten nativen Olivenöls extra genießen, in Kraft zu setzen“, sagte Kimberly Houlding mit dem Verband der amerikanischen Olivenölproduzenten. ​"Die Einrichtung dieser Kommission wird den Verbrauchern versichern, dass sie weiterhin auf die außergewöhnliche Qualität von kaltgepresstem kalifornischem Olivenöl vertrauen können. “

"Der Übergang von SB 250 ist ein wichtiger und aufregender Meilenstein für die kalifornische Olivenölindustrie. Der Bedarf an Olivenölstandards Die Unterstützung in wichtigen Geschäftsbereichen, einschließlich Marketing, ist für die Zukunft der Branche in unserem Bundesstaat von entscheidender Bedeutung. Ich ermutige den Gouverneur nachdrücklich, diesen Gesetzentwurf als wichtigen Schritt zur Schaffung einer Grundlage zu unterzeichnen, auf der das Olivenölgeschäft sein schnelles Wachstum fortsetzen kann “, sagte Dick Neilsen, General Manager der McEvoy Ranch in Petaluma.

"Als kleiner handwerklicher Olivenölproduzent begrüßen wir die Gründung der Olive Oil Commission of California. Ihre Vorschriften, Forschung und Vermarktung werden sowohl kleinen als auch großen Produzenten zugute kommen und Kaliforniens wachsende Anerkennung als Hersteller von Weltklasse-Olivenöl fördern“, sagte Lillian Dickson Natives Olivenöl Extra von Regina, angebaut und produziert in Napa.