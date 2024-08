Der kalifornische Gesetzesentwurf würde die Gesetze an die neuen US-amerikanischen Olivenölnormen anpassen

Die Preise für Olivenöl steigen aufgrund von Dürre und schlechten Ernten, was sich auf Verbraucher weltweit auswirkt

Die Preise für Olivenöl steigen aufgrund von Dürre und schlechten Ernten in den wichtigsten Erzeugerländern sprunghaft an, mit unterschiedlichen Auswirkungen in den verschiedenen Regionen.