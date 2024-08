Berichten zufolge scheitern zwei von drei kalifornischen Olivenölen an neuen einheimischen Standards

Fünf Jahre nach den kalifornischen Olivenölproduzenten hat eine Studie gesponsert Eine Gruppe von Importeuren, die festgestellt hat, dass die meisten getesteten importierten Olivenöle nicht den internationalen Standards entsprechen, hat zwei eigene Berichte veröffentlicht.

Diesmal ergaben zufällige Tests, dass 67 Prozent der kalifornischen Olivenöle, die als extra vergine eingestuft wurden, die Anforderungen nicht erfüllten neue Qualitätsstandards entwickelt von der Olive Oil Commission of California (OOCC) und kürzlich vom kalifornischen Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft übernommen.

Die North American Olive Oil Association (NAOOA), eine Handelsgruppe, die Abfüller und Vertreiber von importiertem Olivenöl vertritt, gab die Berichte in Auftrag, um Fragen zu den neuen kalifornischen Standards zu stellen, die ihrer Meinung nach hastig entwickelt wurden, um potenzielle Widersprüche und rechtliche Herausforderungen zu vermeiden.

Der erste Bericht, Die Olivenölkommission der kalifornischen Sorten- und Kennzeichnungsstandards 2014: Analyse und Auswirkungen, Islam A. Siddiqui, der von einem ehemaligen Chefunterhändler für Landwirtschaft in den USA vorbereitet wurde, hat die neuen kalifornischen Regeln gesprengt, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. ​"Es wird erwartet, dass große (kalifornische) Produzenten / Händler, die hinter diesen Bemühungen standen, davon profitieren, dass sie sich von anderen Olivenölen unterscheiden, insbesondere von denen, die aus anderen Ländern importiert werden. “

In dem Bericht wurde festgestellt, dass etwa 600 der 700 Olivenölproduzenten in Kalifornien weniger als 5,000 Gallonen produzieren und daher von den neuen Regeln ausgenommen sind. ​"Es ist ironisch, dass der OOCC-Standard nur einen Teil des in Kalifornien produzierten Olivenöls reguliert und importiertes Olivenöl aus anderen Bundesstaaten und Ländern ausnimmt. Es wirft ernsthafte Fragen über die wahre Absicht hinter der OOCC-Ermächtigungsgesetzgebung und die Eile auf, sie in Rekordzeit umzusetzen.“

Um seine Einwände gegen die OOCC-Standards, ihre Wirksamkeit und die dahinter stehenden Motivationen zu veranschaulichen, a separater Bericht Die heute veröffentlichte NAOOA präsentierte die Ergebnisse von Stichprobentests mit 18 extra nativen kalifornischen Olivenölen, die in den Regalen gekauft wurden. Die Studie ergab, dass zwei Drittel der Proben mindestens ein chemisches Maß der neuen OOCC-Regeln nicht erfüllten.

"Die Eckpfeiler der neuen OOCC - Standards für Frische und Reinheit, die PPP- und DAGs-Testsscheinen eine erhebliche Hürde für kalifornische Hersteller geschaffen zu haben, sich mit Standardproben zu treffen, die 44 Prozent der OOCC-Ausfallrate von 67 Prozent ausmachen “, heißt es in dem Bericht.

In einer Erklärung sagte NAOOA Executive Vice President Eryn Balch: ​"Die Ergebnisse werfen erhebliche Fragen zur Gültigkeit der OOCC-Standards auf und bestätigen, dass die in den Standards enthaltenen neuen Tests nicht zuverlässig sind. “

Im Juli 2010 veröffentlichte die University of California im Davis Olive Center eine Meilensteinstudie 69 Prozent der importierten Olivenöle, die in mehreren kalifornischen Supermärkten gekauft wurden, erfüllten die Standards des International Olive Council für diese Sorte nicht.

Der Davis-Bericht wurde seitdem zitiert, oft ungenau, um zügellosen Betrug in der Olivenölindustrie und als Teil einer fortlaufenden Kampagne der amerikanischen Hersteller darzustellen, um die langjährige Marktbeherrschung durch importierte Marken zu beseitigen.

Im Gegensatz zum UC Davis-Bericht 2010 wurden in dem heute veröffentlichten Bericht die Markennamen der getesteten Proben nicht erwähnt.

