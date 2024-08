California Olive Ranch übernimmt Lucini Italia

California Olive Ranch, der größte amerikanische Olivenölproduzent, gab die Übernahme von Lucini Italia bekannt, einem Hersteller und Importeur italienischer nativer Olivenöle extra.

Bei der Eigenkapitaltransaktion behält der Verkäufer Molinos USA eine Minderheitsbeteiligung an dem zusammengeschlossenen Unternehmen. Die California Olive Ranch (COR) und Lucini Italia werden laut einer heute veröffentlichten Erklärung weiterhin unter ihren eigenen Labels operieren. Das Unternehmen wird seinen Hauptsitz in Chico, Kalifornien, behalten.

Gregg Kelley, CEO der California Olive Ranch, sagte: ​"Wir sehen in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum im Premiumsegment und sind der Meinung, dass diese beiden Marken am besten positioniert sind, um zu prosperieren, wenn die Verbraucher zu besserer Qualität wechseln. “

Gregg Kelley

"Wie Wein variieren auch Olivenöle je nach Boden, Klima und Olivensorte “, erklärte Kelley. ​"Durch die Fusion mit Lucini können wir dem amerikanischen Olivenölverbraucher eine größere Auswahl an vertrauenswürdigem Öl anbieten. Diese Transaktion ermöglicht es uns auch, mit Lucinis Portfolio an Qualitätsprodukten in die Kategorien Sauce, Vinaigrette und Essig einzusteigen. “

Kalifornien Olive Ranch ist die meistverkaufte Marke für amerikanisches natives Olivenöl extra und Lucini gehört zu den Top-Marken für italienisches natives Olivenöl extra. Mit ihren kombinierten Anteilen wären sie die viertgrößte Marke des Landes mit 4.45 Prozent des US-Einzelhandelsumsatzes und einem Umsatz von mehr als 80 Millionen US-Dollar im Jahr 2015, heißt es in der Erklärung.

Die California Olive Ranch wurde 1998 gegründet und befindet sich in Privatbesitz. Sie wurde von neuen Anbau- und Erntemethoden inspiriert, die die Herstellung von hochwertigem Olivenöl extra vergine zu moderaten Preisen ermöglichen. Es ist der größte Produzent von nativem Olivenöl extra in den USA und der Umsatz hat sich laut einer Erklärung seit 2010 mehr als vervierfacht.

Lucini Italia Olivenöle wurden 1997 gegründet und werden traditionell aus handgeernteten Oliven hergestellt, die in kleinen Mengen in lokalen Mühlen gemahlen werden, um Frische zu gewährleisten. Dieses Verfahren ermöglicht verschiedene Ölsorten mit unterschiedlichen Geschmacksprofilen, so das Unternehmen. Lucini Italia Gold Awards erhalten bei den internationalen Olivenölwettbewerben 2013 und 2014 in New York.

Die California Olive Ranch hat in den letzten Jahren die Bemühungen amerikanischer Produzenten vorangetrieben, gleiche Wettbewerbsbedingungen mit der europäischen Konkurrenz zu schaffen. COR und die American Olive Oil Producers Association drängten erfolglos auf eine Bereitstellung in der fehlgeschlagenen Farm Bill letztes Jahr hätte das die Einfuhrkontrollen für Olivenöl auferlegt.

Im Jahr 2012 forderte die Gruppe den Gesetzgeber auf, die Wettbewerbsvorteile der Einfuhren zu untersuchen, die zu einer Untersuchung der United States International Trade Commission und drängte letztes Jahr auf die Schaffung des Olivenölkommission von Kalifornien neue Qualitätsstandards für im Staat produziertes Olivenöl festzulegen, mit dem Ziel, die Standards auch für Importe gelten zu lassen.