Importeure und kalifornische Produzenten nehmen in Davis einen Dialog auf

Luftaufnahme des Robert Mondavi Instituts für Wein- und Lebensmittelwissenschaften an der University of California in Davis

Als der Direktor des UC Davis Olive Center, Dan Flynn, im vergangenen Oktober bei einer Veranstaltung in Chile den Direktor des International Olive Council, Jean-Louis Barjol, traf, kamen sie auf die Idee, ein Treffen der Interessengruppen der amerikanischen Olivenölindustrie zu organisieren, das mit der Winter Fancy Food Show zusammenfällt.

Es war eine unwahrscheinliche Zusammenkunft. Vertreter kalifornischer Olivenölproduzenten trafen sich letzte Woche dreieinhalb Stunden lang mit großen Olivenölimporteuren auf dem Campus der University of California in Davis, um die gemeinsamen Herausforderungen der Branche zu besprechen und Wege zur Zusammenarbeit zu finden.



Vor vier Jahren war es Flynns Forscherteam, das von lokalen Produzenten finanziert wurde veröffentlicht Der Bombenbericht, in dem festgestellt wurde, dass die meisten importierten Öle, die in den Regalen der kalifornischen Supermärkte verkauft werden, minderwertig sind. Dies löste weltweit ähnliche Untersuchungen aus, löste eine Debatte über die Qualität von Olivenöl aus, löste eine Reihe negativer Marketingkampagnen aus und schaltete wahrscheinlich einige Verbraucher insgesamt für Olivenöl aus. Barjol verurteilt die Berichte ​"Unterstrom der Aggression “zu der Zeit.

Flynn moderierte das Davis-Treffen, an dem Vertreter einiger der in seinem Bericht beteiligten Unternehmen teilnahmen - Pompeian, Borges, Colavita, Sovena und Deoleo - und die größten amerikanischen Produzenten, die die Studie von 2010 als Kernstück ihrer Bemühungen verwendeten, sich für eine strengere Qualität einzusetzen Standards, Durchsetzung und Einfuhrbeschränkungen.

Um eine Freiheit für alle zu verhindern, wurden nach Ansicht mehrerer Teilnehmer einige Grundregeln für das Treffen am 16. Januar festgelegt: Es würde keine Überlegungen zu den Themen geben, über die sich die Seiten routinemäßig nicht einig sind. Stattdessen würde der Schwerpunkt auf gemeinsamen Problembereichen liegen und Wege zur Zusammenarbeit finden, insbesondere um den Verbrauch auf dem größten Markt der Welt zu steigern.

Das Treffen war der Beginn eines Dialogs, den IOC-Direktor Barjol seit Beginn seiner Amtszeit bei der zwischenstaatlichen Agentur im Jahr 2010 befürwortet und der jetzt mehr denn je braucht. Und er kam Berichten zufolge entschlossen zu Davis, die Seiten dazu zu bringen, einer Liste von Gegenständen zuzustimmen, die zusammen dazu dienten, die USA in die IOC-Falte zu bringen, wenn auch nur in kleinen symbolischen Schritten.

Der Rat macht einige Seelensuche, während er ein neues Regierungsabkommen oder eine neue Charta ausarbeitet, die am 1. Januar 2015 in Kraft treten soll. Barjol hat die Mitgliedschaft der USA im IOC zu einer Priorität seiner Regierung gemacht, obwohl die US-Regierung wenig angeboten hat Hoffnung. In der Tat nach dem Bericht der Internationalen Handelskommission, die USA ​"möchte die Mitgliedschaft in solchen Gruppen einschränken. “

Vielleicht erlag Barjol dieser Realität und brachte die Gruppe der Davis-Teilnehmer, die auf der Seite der Importeure gestapelt war, dazu, zuzustimmen, ein Unternehmen als solches zu empfehlen ​"Beobachter “im Rat. Wie jedoch ein Teilnehmer bemerkte, könnte das IOC in seinen neuen Statuten nach dem Beitritt der USA zu den Beobachtern den Status der Beobachter ändern, um eine Agenda mit stillschweigender Unterstützung der amerikanischen Produzenten voranzutreiben.

Aber eine Priorität auf jeder Liste des Davis-Treffens war es, den dürftigen amerikanischen Olivenölverbrauch anzuheben, und Neuere Daten Die Tatsache, dass die US-Importe abrutschten, verstärkte die allgemeine Dringlichkeit aller Seiten.

In Interviews sprachen die Teilnehmer des Treffens in abgemessenen Tönen und in Skripten über die Beseitigung von Differenzen, die Suche nach Gemeinsamkeiten und den Beginn eines offenen Dialogs, der längst überfällig war.

Die Teilnehmer des Treffens waren: Jean-Louis Barjol (Internationaler Oliven-Rat), Richard Cantrill (Amerikanische Ölchemiker-Gesellschaft), Eryn Balch (NAOOA), Bob Bauer (NAOOA), Patti Andrade (Borges), Giovanni Colavita (Colavita) Jaime Carbo (Deoleo), Frank Patton (Pompeian), Steve Mandia (Sovena), Patty Darragh (COOC), Bruce Golino (COOC), Kimberly Houlding (AOOPA), Brady Whitlow (Corto Olive), Adam Englehardt (California Olive Ranch) ), Mike Forbes (California Olive Ranch), Dan Flynn (UC Davis) und Selena Wang (UC Davis).

Insgesamt machte der Raum fast 100 Prozent des von den Amerikanern konsumierten Olivenöls aus, und sogar einen erheblichen Teil davon weltweite Olivenölproduktion. Deoleo, Sovena und Borges gehören zu den weltweit größten Olivenölproduzenten, die wahrscheinlich mehr in einer Stunde produzieren als die USA das ganze Jahr über.

Gemäß einer Zusammenfassung Während des Treffens, dass es keine Pläne zur öffentlichen Veröffentlichung gab, beschäftigte sich die Gruppe mit einigen der wichtigsten Streitpunkte, die sie bisher an ihren jeweiligen Küsten gehalten haben, wie Standards und Durchsetzung, und sie waren zufrieden damit, zuzustimmen, nicht zuzustimmen ::

"Es gab Diskussionen in Bezug auf die mangelnde Durchsetzung von Betrug sowie Fragen im Zusammenhang mit den Kosten und der Art der Durchsetzung. “ ​"aber es wurde kein spezifischer Konsens erzielt. “

Ebenso ​"Es gab Diskussionen über die Einbeziehung der FDA in die US-amerikanischen Olivenölnormen und über die regelmäßige Aktualisierung der US-amerikanischen Normen, es wurde jedoch kein spezifischer Konsens erzielt. “

Es bestand Einigkeit für die USA ​"Institutionen “(vermutlich das UC Davis Olive Center und AOCS) zur Teilnahme an europäischen Forschungsprojekten, und alle Seiten einigten sich darauf, die Teilnahme an einem USDA-Marketingprogramm zu prüfen.

Es gab kaum Anzeichen dafür, dass das Treffen eine weichere Position der inländischen Produzenten unter der Leitung der California Olive Ranch darstellte, die das Davis-Exposé 2010 finanzierten, eine Untersuchung der Olivenölindustrie durch die United States International Trade Commission in Höhe von 2 Millionen US-Dollar forderten und a Inlandsmarketingauftrag und Lobbyarbeit für a Fehlversuch Aufnahme einer Bestimmung in das Farm Bill, die importierte Olivenöle höheren Standards unterworfen hätte, wenn eines Tages eine Vermarktungsverordnung verabschiedet worden wäre.

Die Importeure und Lieferanten der meisten der 300,000 Tonnen Olivenöl, die hier jedes Jahr konsumiert werden, gaben nach Angaben der Teilnehmer keine Signale dafür, dass sich die schlechte Qualität des Olivenöls auf dem Massenmarkt bald ändern würde Als Reaktion auf die Besorgnis über Subventionen, die es europäischen landwirtschaftlichen Betrieben ermöglichen, den Markt zu Preisen unter den Produktionskosten zu überfluten, gab es ein kollektives Achselzucken.

Ein Teilnehmer bezeichnete die Kluft zwischen den Seiten, die sich in Davis trafen, als nicht weniger als eine ideologische ​"Golf." Aber für ein paar Stunden in der letzten Woche gab es zumindest eine gewisse Optimismusbelastung und die Möglichkeit, dass eines Tages der weit verbreitete Betrug, die negative Kampagne und die zunehmende Verwirrung der Verbraucher über Olivenöl durch vereinfachte Botschaften über gesundheitliche Vorteile, Geschmackseigenschaften und kulinarische Zwecke ersetzt werden könnten .