Davis Olive Center reagiert auf Kritik am IOC-Bericht

Von Lori Zanteson

Olive Oil Times Beiträger | Berichterstattung aus Los Angeles

Vorjahresbericht des UC Davis Olive Center, ​"Tests zeigen, dass importiert ​'Olivenöl extra vergine entspricht oft nicht den internationalen und USDA-Standards"Erregte Aufsehen in der Olivenölindustrie und darüber hinaus, als populäre Medien die Ergebnisse mit fantastischen Schlagzeilen wie trompeten ​"Das Olivenöl ist keine Jungfrau”. Die umstrittene Studie der kalifornischen Universität ergab, dass 69 Prozent der importierten Olivenölproben gekennzeichnet sind ​"natives Olivenöl extra “hat die internationalen chemischen und sensorischen Standards für die Klassifizierung von nativem Olivenöl extra verfehlt.

Die Expertengruppe Chemie des Internationalen Olivenrates (IOC) hat von den Feststellungen und Ausnahmen gemachtveröffentlichte eine Gegenargumentationunter Berufung auf die geringe Stichprobengröße, unbekannte Lagerbedingungen, chemische Testmethoden und sensorische Analysen der Studie.

Jetzt haben die Autoren des Berichts ihre eigene gezielte Antwort auf diese Kritik abgegeben und jede Ausnahme verteidigt, die von den IOC-Chemikern in einer Erklärung auf der Website des American Oil Chemists 'Association.

"Meiner Ansicht nach “, so der leitende Wissenschaftler der Studie. Edwin Frankel, schrieb in einer E-Mail an Olive Oil Times, ​"Das IOC war sehr politisiert bei der Festlegung von Standards für die Ausfuhr von nativem Olivenöl extra. Wir hoffen, dass wir in Kalifornien bessere Standards für unsere in der Region hergestellten nativen Olivenöle entwickeln können. “

UC Davis steht hinter dem Bericht

Edwin N. Frankel, Rodney J. Mailer, Selina Wang, Charles F. Schuhmacher und Dan Flynn

Die Antwort auf den Davis-Bericht der Universität von Kalifornien („Tests zeigen, dass importiert ​'Olivenöl extra vergine scheitert oft an internationalen und USDA-Standards. “(UC Davis Olive Center, Juli 2010) reicht von wissenden Nicken bis zu scharfen Kritiken, wie sie von der Expertengruppe für Chemie des Internationalen Olivenrates (IOC; Madrid, Spanien) angeboten werden. . Wir respektieren die Mitglieder der Expertengruppe, stehen jedoch voll hinter dem Bericht.

Um die Quelle der Kontroverse schnell zu untersuchen, stellte die UC Davis-Studie fest, dass 69% der von uns getesteten importierten Olivenöle die offizielle sensorische Prüfung des IOC nicht bestanden haben. Dieses Ergebnis wurde in 31% der Fälle durch die UV-Absorptionstests des IOC von bestätigt Oxidationsprodukte und in 86% der Fälle durch deutsche Diacylglycerin- (DAG) und Pyropheophytin- (PPP) Tests.

Der Bericht wurde vom UC Davis Olive Center und dem Australian Oils Research Laboratory erstellt. Das australische Labor ist vom IOC und dem AOCS für die Durchführung von chemischen und sensorischen IOC-Tests anerkannt.

Die Stellungnahme der Expertengruppe spiegelt die Meinungsvielfalt unter den Mitgliedern des Gremiums nicht angemessen wider. Vielen von ihnen wurde keine Gelegenheit geboten, die Stellungnahme zu überprüfen oder zu unterzeichnen. Wir werden jedoch auf die Stellungnahme wie geschrieben antworten.

Statistische Signifikanz. Die IOC-Expertengruppe macht geltend, dass es sich beim UC Davis-Bericht um einen handelt ​"nicht statistisch signifikant “, aber tatsächlich analysierte UC Davis die Proben mit der vierfachen Rate des IOC-eigenen Qualitätskontrollprogramms (auf Jahresbasis). Laut einem offiziellen IOC-Bericht, der auf der IOC-Website verfügbar ist, analysierte das IOC in den Jahren 116 und 2008 durchschnittlich 2009 extra vergine Proben pro Jahr, die aus den USA und Kanada entnommen wurden. Diese Länder haben zusammen 340 Millionen Einwohner, daher analysierte das IOC eine Stichprobe pro 2.93 Millionen Menschen. Die UC Davis-Studie basiert auf 52 Proben aus dem Bundesstaat Kalifornien mit 38 Millionen Einwohnern. Daher analysierte die UC Davis-Studie eine Stichprobe pro 730,000 Personen oder mit der vierfachen Rate des IOC.

Lagerbedingungen. Die Expertengruppe akzeptiert zwar unsere Feststellungen, dass viele Öle nicht den IOC-Standards entsprechen, behauptet jedoch, dass dies der Fall ist ​"Es ist unmöglich, die Ergebnisse als zuverlässig zu betrachten “, ohne Angaben zum Versand oder zum Zeitpunkt der Prüfung. Hier die Fakten: Alle Ölproben wurden an der UC Davis von einem einzelnen Mitglied des Forschungsteams gesammelt und verwaltet. Die Proben wurden innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen gesammelt, wenn die Tagestemperaturen zwischen 52 ° C und 56 ° C lagen. Die Proben waren nicht länger als neun Stunden auf dem Weg zu UC Davis. Das Forschungsteam codierte umgehend, wickelte es in Folie ein, verpackte es für den Versand und schickte die Proben an das australische Labor. Die Proben kamen fünf Tage nach dem Versand in Australien an. Das Australian Oils Research Laboratory ist IOC-zertifiziert und folgt den IOC-Qualitätsstandards in Bezug auf den Testzeitpunkt und alle anderen Parameter.

Chemische Methoden. Die Expertengruppe gibt an, dass der IOC-Handelsstandard ​"enthält alle erforderlichen Methoden zur Bewertung der Qualität und Reinheit von Olivenöl… daher war es nicht erforderlich, die im Bericht genannten inoffiziellen Methoden anzuwenden. “Obwohl wir die Arbeit des IOC bei der Entwicklung von Standards zu schätzen wissen, gehen wir davon aus, dass nur wenige Chemiker tätig sind Ich würde zustimmen, dass die IOC-Standards völlig angemessen sind, und wir sind fest davon überzeugt, dass wir die IOC-Methoden durch zusätzliche Tests (DAG und PPP) ergänzen, die in Deutschland und Australien verabschiedet wurden. Tatsächlich bestätigten die deutsch / australischen chemischen Tests in 86% der Fälle negative sensorische Ergebnisse, während die chemischen IOC-Tests in nur 31% der Fälle negative sensorische Ergebnisse bestätigten.

Die Expertengruppe gibt auch an, dass sie die DAG- und PPP-Tests wegen abgelehnt hat ​"Diese Verbindungen ändern sich dynamisch während der Haltbarkeit des Öls. “ Unter Verwendung dieser Argumentation müsste das Gremium auch IOC-Tests auf freie Fettsäure, konjugierte Diene (K232) und Triene (K270) und Peroxidwerte ablehnen, die sich alle während der Haltbarkeit des Öls ändern würden. Die Expertengruppe sagt auch, dass die UC Davis-Studie nicht zu dem Schluss kommen kann, dass raffinierte Öle hinzugefügt wurden, da die Stigmastadiene und Sterolprofile den IOC-Standards entsprachen. Tatsächlich zeigte die UC Davis-Studie, dass die Zugabe von raffinierten Ölen eine Möglichkeit war, und unser Studienteam kam zu dem Schluss ​"Wenn eine der Proben verfälscht war, war das Verfälschungsmittel höchstwahrscheinlich raffiniertes Olivenöl und nicht raffiniertes Nuss-, Samen- oder Pflanzenöl. “

Sensorische Analyse. Die Expertengruppe akzeptiert zwar unsere Feststellung, dass viele der Öle die von einem offiziellen IOC-Gremium durchgeführte sensorische Analyse nicht bestanden haben, sagt jedoch, dass für IOC-Verfahren eine zweite Analyse durch ein anderes IOC-Gremium erforderlich ist, und beanstandet die UC Davis-Studie, weil sie keine hat zweiter Test durchgeführt. Tatsächlich benötigt das IOC kein Sensorpanel, um eine zweite Meinung einzuholen, wenn ein Panel feststellt, dass eine Ölprobe einen ersten Test nicht bestanden hat.

Obwohl der UC Davis-Bericht nur eine Studie war und als solche betrachtet werden sollte, sollten wir beachten, dass Consumer Reports im September 2004, Der Feinschmecker im Mai 2005, Australian Oils Research Laboratory über mehrere Jahre hinweg schwerwiegende Qualitätsprobleme bei Olivenöl festgestellt haben Universität der Republik in Uruguay im Oktober 2010 und das Gesundheitsministerium in Andulacía, Spanien, im November 2010. Da die Vereinigten Staaten mittlerweile der drittgrößte Olivenölverbraucher der Welt sind, verdient dieses Thema weitere Forschung.

Wir ermutigen die Leser zu prüfen unser Bericht und Anhangund beurteilen die Gültigkeit der Studie für sich. Wir bekräftigen unseren Wunsch, mit dem IOC zusammenzuarbeiten, um die Qualität von Olivenöl in den Vereinigten Staaten zu analysieren. Lass es uns testen und gemeinsam probieren.

Edwin N. Frankel ist außerordentlicher Professor, Selina C. Wang ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, Charles F. Shoemaker ist Professor und Leiter des UC Davis-Labors für Olivenölchemie, und Dan Flynn ist Geschäftsführer des UC Davis Olive Center an der University of California, Davis. Rodney Mailer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Australian Oils Research Laboratory in Wagga Wagga, Australien.